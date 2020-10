Publicisztika :: 2020. október 25. 19:45 ::

Élet- és halálpártiak harca Lengyelországban

Reklám





Az abortusz szinte teljes körű tiltása várható Lengyelországban, ha az alkotmánybíróság jóváhagyja a szigorítást. Néhány kivételes körülmény ad csupán lehetőséget majd a „terhesség” megszakítására, figyelmeztetnek a nők „önrendelkezéséért” küzdő „jogvédők”, azonban úgy tűnik, tovább éleződik a harc.

A lengyel alkotmánybíróság várhatóan elfogadja majd az abortusztörvényben rögzített szigorításokat. Lengyelország már eddig is a legszigorúbban szabályozta a magzatgyilkosságot Európában. A mostani döntés során újra sorra veszik az 1993-ban állított kritériumokat is, így a magzat egészségi állapotáról szóló rendelkezéseket. A szigorítás ellen tiltakozók egyre gyakrabban emlegetik az abortusztörvény kapcsán a lengyel jogállamiságról szóló európai uniós vitát, amiben Brüsszel például azt kifogásolja, hogy a bírók kinevezésére hatást gyakorolhat a kormánypárt, így sérül az igazságszolgáltatás függetlensége.

Most már erőszakos tüntetések is vannak. Könnygázzal oszlatták a tüntetőket Varsóban, ahol a kormány lemondását követelték. Az Alkotmánybíróság rábólintott a jobboldali képviselők javaslatára, amely szinte teljesen megtiltaná a magzatgyilkosságot Lengyelországban. Olvashattunk már olyan beszámolókat is, hogy az Antifa is támadásba lendült, templomokat firkálnak össze és támadnak meg, lengyel patrióták védik azokat.

Érdemes felidézni, hogy néhány évvel ezelőtt is megpróbálták már a szigorítást, akkor is hasonló mértékű tiltakozás kerekedett az ügyből. 2016 tavaszán többek között az akkor még működő Pax Hungarica Mozgalom is szimpátiatüntetést tartott a lengyel nagykövetség előtt, sőt, szélsőséges extrémisták (liberálisok) pár nappal előtte vallásgyalázó performanszot tartottak, amiért Domokos Endre János feljelentést is tett , nyilván nem árulok el nagy titkot, az egészből nem lett semmi.

Azért nézzük meg újra a videót, ahol megtörtént a vallásgyalázás:

Már csak azért is érdemes ezeket a képkockákat feleleveníteni, mert bár mint mondják, úriember biztosra nem fogad, de azért mégis fogadni mernék, hogy napokon belül elárasztják a közösségi médiát a különféle tiltakozó posztok, „újszadeszosok” (Momentum), gyurcsányisták és egyéb halálpárti elemek részéről. Érdemes lesz nézni, hogyan mutatják ki újra a foguk fehérjét.

Lantos János – Kuruc.info