Így ünnepeltek ti - Amerikai (rém)álom (II. rész)

Noha még jelenleg is számos nyitott kérdés van az amerikai elnökválasztást illetően, már sokan gratuláltak Joe Bidennek, vagy legalábbis örömüket fejezték ki, hogy "új korszak kezdődhet" az Egyesült Államokban. Érdemes megfigyelni, hogy Trump alig tett a 4 év alatt bármit is azért, hogy érezhetően jobboldali vezetésű legyen az USA, mégis mennyire gyűlölték őt liberális ellenfelei. Pedig aztán Trump a maga showmanes viselkedésével igazán nem jelentett veszélyt rájuk. Ugyanolyan erős maradt a liberális lobbi, a techcégek is nyugodtan mesterkedhettek tovább, a háttérben meghúzódó erőket pedig végképp nem veszélyeztette. De erről majd egy következő részben. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem pár gratulációt vagy véleménynyilvánítást (jelen sorok megírása után nyílván még érkeznek ilyenek), amelyek jól leképzik számunkra, hányadán is állunk a világban.



Németh Sándor egyelőre még nem váltott oldalt. De gondolom, már fontolgatja... (forrás: olvasónktól)

4. Jákobék nagyon igyekeztek, de sajnos csak másodiknak értek célba a benyalási versenyben. Izgulhatnak, mert így már lehet veszélybe kerül az a bárminemű támogatás, amit ezért cserébe a demokratáktól várnak. Jól tudjuk, hogy a "néppártnak" már teljesen mindegy, kihez dörgölőznek oda, lényeg, hogy ezért kapjanak cserébe valamit, mert hát ugye ők is érzik, hogyha minden jól megy, hamarosan eltűnnek a süllyesztőben. A gratuláció különösen azért vicces, mert 2014-ben még teljesen más hangnemben írtak Bidenről. A több mint 6 éves cikk természetesen azóta már nem elérhető a párt szolgalelkű szócsövén, az Alfahíren, de hát az internet nem felejt.

3. Greta Thunberg elég erősen visszaesett a népszerűségi slágerlistán, kellett hát valami, amivel ismét gyarapíthatja a percemberkék népes táborát. Erre jó alkalmat biztosított Donald Trump veresége, aki még korábban beszólt a klímaaktivistának. A beteg kislány úgy oltotta be az elnököt, hogy láthatóan fogalma sincs róla, hol is helyezkedik el ő maga a világ körforgásában. Persze jellemző, hogy a magából kifordult liberális világ elhiteti az ilyen szerencsétlenekkel, hogy bármit is érnek, ehhez pedig előszeretettel használják fel a Thunberghez hasonló, egyébként beteg egyéneket is. Greta jelentéktelen karaktere a techdiktatúrának köszönhetően akkora figyelmet kap, amennyit korábban sosem kapott volna, s ahogy látom, a lány élvezettel fürdőzik a percnyi hírnévben, amit a sötét világrend a kielégülése céljából adományozott neki. Soha jobbat, soha többet! Egészségére!



Biden papa győzelméhez még a kisgyerekeknek is kötelező lesz gratulálni. Ha családtag, ha nem (forrás: Kevin Lamarque)

2. A liberális demokraták annyira toleránsak, hogy simán belefér nekik a legyőzött levágott fejével pózolni, még ha nyilvánvalóan nem is Trump "eredeti" fejéről van szó. Kathy Griffin, akit valamiért humoristának neveznek, már nem először csinál hasonló akciót. Igaz, korábban bocsánatot kért, de hát aki ilyeneknek elhisz bármit is, az magára vessen. Kíváncsi vagyok mit szólna, ha valaki mondjuk az ő fejével pózolna így. Én örömmel megnézném.



Toleráns és elfogadó! Ahogy szokták... (forrás: Kathy Griffin Twitter-oldala)

1. Végül pedig "felszabadul" Hollywood is, csak arról nem tudtunk, hogy eddig el van nyomva. Azt viszont tudtuk, hogy a dekadens színész- és celebvilág erőteljes többsége liberális, demokrata, erről pedig Biden győzelme után is tanúbizonyságot tettek. A teljesség igénye nélkül gratulációt küldött Lady Gaga, Lana Del Rey, a BLM kiemelt támogatójaként ismert néger kosaras, LeBron James, vagy a vén zsidó Barbra Streisand.

Miközben a techcégek és az ún. "Deep State" röhögnek a markukban, az őket kiszolgáló, amőba szintű értelemmel rendelkező liberális ösztönlények most kiélhetik minden "elfojtott" vágyukat, és táncolhatnak örömükben. Csak azt nem értjük, mégis honnan "szabadultak fel". Eddig is azt tehették, amit csak akarnak.

