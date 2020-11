Zoé egy regénybéli figura. A napokban jelent meg a Gerilla – Franciaország végnapjai c. regény folytatása, mely a Barbárok ideje névre hallgat. Számos ismerősöm ajánlotta jó szívvel, így hát úgy gondoltam, itt az ideje beszereznem azt. Mivel azonban az első rész eddig kimaradt az életemből, és nyilván a második olvasásához elengedhetetlen ismerni az elsőt, így rögvest megvásároltam mindkét kötetet, és eddig az első elolvasásán vagyok túl.

Kíméletlen és nyers, őszinte, mindenekelőtt pedig a végletekig brutális könyv. Átfogó recenziót már csak azért sem írok, mert, mint mondtam, még csupán az első részt olvastam el, másrészt ezt már megtették mások, azonban behozok egy másik aspektust.

Azt mindenképpen tudni kell, a mű egy olyan Franciaországban játszódik, ahol a szerző, Laurent Obertone szándékosan homályba burkolja az évszámokat, és ahol a rendőröknek már nem szabad használniuk a fegyvereiket, ha bevándorlók által lakott negyedekbe érkeznek ki. A történet ott indul, hogy riasztásra sietnek egy arabok által lakott környékre, ahol az egyik rendőrt hamar meg is gyilkolják, a másikat pedig, aki egy hölgy, hatan veszik körbe, és kétségtelen, rá is ez a sors vár, ha nem cselekszik. Így hát önvédelemből lelövi őket, majd menekül. A média természetesen „rendőri túlkapásról” beszél, a szélsőbaldali „jogvédő” szervezetek „fasiszta rendőrterrorról”, az arabok és négerek pedig reakcióként tulajdonképpen vérbe borítják Franciaországot, mely napok alatt összeomlik az impotens liberális államvezetéssel az élen, mindenhol zavargások, fosztogatások, helyi kalifátusok emelkednek ki.

De ne szaladjunk ennyire előre. Két antifasiszta aktivista, egyikük blogger (ő Zoé) a rendőri „erőszak” helyszínére igyekszik, hogy maguk tapasztalják meg, ahogy ők nevezik, az „elnyomottak” sanyarú sorsát, ám a valóság valahogy nem illeszkedik az ideológiai álomvilághoz.

Adjuk is át a szót a szerzőnek:

Nos, ő volt Zoé. De olvassuk tovább:

Aztán Zoé sorsa kissé komorabbra fordult, mikor, mint fentebb írtam, antifasiszta társával útnak indultak, és felszálltak egy vonatra:

A pályaudvart elhagyva a vonaton is csak ők ketten maradtak fehérek. Az emberek furcsán néztek rájuk. Sok afrikai és karibi volt köztük, meg néhány szír, afgán, meg több meghatározhatatlan származású. A világ nagyszerű sokszínűsége. Zoénak kételye támadt. Az utasok vajon megértik-e, hogy a két „sápadtarcú” az ő oldalukon áll? Úgy hitte, néhány bevándorló erőszakossága teljesen normális válasz arra a kirekesztésre és megbélyegzésre, amit el kell viselniük. Eközben abban is reménykedett, hogy ez az igazságos erőszak valaki másra fog lecsapni… De ha mégis ő lesz a célpont, megértette, főleg most: fehér volt, jómódú, ő is az elnyomók rétegéhez tartozott. Igaz, vonakodva, de úgy fogta fel, hogy egyfajta adót kell fizetnie bőrszínéért.