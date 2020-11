Ha már Pilsen és Lidice, föl kell tenni a kérdést: a csehek kértek-e már valamikor bocsánatot azért, hogy a második világháború végén hárommillió (!) szudétanémetet űztek el lakóhelyükről, s óvatos becslések szerint is legalább 30 ezret még helyben meggyilkoltak? Vagy arra is kíváncsiak lennénk, Sehr Geehrter Herr Weiss (Tisztelt Weiss Úr), hogy a fene nagy „Megbékélés az igazságon keresztül” hozadékaként miért nem érvénytelenítették, hatálytalanították a csehek (no meg a szlovákok is) a németeket és magyarokat egységesen kollektív bűnösként megbélyegző, rasszista Benes-dekrétumokat? A prágai állami tévé három évvel ezelőtt bemutatott egy addig titokban tartott korabeli dokumentumfilmet, amelyen a többi között az látható , hogy cseh partizánok a háború végén a nyílt utcán gyilkolnak halomra, járművekkel halálra taposnak szudétanémet polgári személyeket. Például Pilsenben, 2015-ben a konferenciával és koszorúzással egybekötött lidicei emlékezésen ezekért, a dokumentumfilmen is látható németellenes gaztettekért – a kölcsönösség jegyében – esetleg kért valaki bocsánatot a németektől?