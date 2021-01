Publicisztika :: 2021. január 16. 12:33 ::

Végképp eltörölni

Könnyen úgy festhet a dolog, hogy a hamarosan hivatalba lépő Joe Biden nemcsak az Egyesült Államok következő elnöke lesz, de a modern boszorkányüldözés összes formáját bevetve a mögötte álló "liberális elit" és a csendben dolgozó "deep state" egy az egyben megszabadul az előzőtől, vagyis Donald Trumptól. A helyzet – érjen bármilyen véget is – mindenképpen történelmi.



Árulkodó, hogy a "szabadon szárnyaló madár" jelkép csak elméleti szinten passzol a Twitterhez

Bezárul a kör

Amit Trumppal művelnek az Egyesült Államokban – attól függetlenül, hogy szimpatizálunk-e vele vagy sem – egészen elképesztő. Az embernek akarva akaratlanul az ugrik be először, hogyha még az amerikai elnöknek is lekapcsolhatják a Twitter-fiókját vagy a YouTube-csatornáját , akkor mi kis államként (vagy egyszerű egyénekként) Európa kellős közepén mégis mire számítsunk? Óriási tanulság ez mindenkinek, aki kicsit is tisztában van a mindenkori cenzúra működésével. Trump letiltása egyszersmind mutatja be a techóriásokkal vívott küzdelem reménytelen mivoltát, s paradox módon talán pont ez a reménytelenség az, ami valódi tettekre fogja sarkallni azokat, akik nem kérnek a techdiktatúrából (ilyen emberek egyébként jó páran vannak, s ennek még csak nem is feltétele az egységes vagy közel egységes politikai világnézet).

Kitörölni a történelemből

A napokon belül hatalomra jutó nemzetvesztő liberálisok legszívesebben még Donald Trump nevét is kitörölnék az amerikai történelemből, ehhez pedig tapsolva ott áll a háttérben a művészvilág, a "kulturális elit" jelentős része, a média, a gazdasági szereplők stb-stb.

Háborítatlanul működhettek Trump elnöksége alatt is, ez pedig magát az üzletember-politikust is minősíti. Ábrahám-egyezmény és társai helyett inkább bölcsebb lett volna otthon rendet tenni, és a 4 év alatt annyi balliberális gócpontot elpusztítani, amennyit csak lehet. Egyébként ha már "törlés", akkor nézzük az eddigi egyik legelképesztőbb kampányt!

Személy szerint én utoljára 8-9 éves koromban tudtam lelkesedni a Reszkessetek betörők! filmekért, de természetesen nem ítélem el, ha van olyan, aki felnőtt fejjel is szereti őket. Többek számára ismerős lehet, hogy a második részben van egy ikonikus jelenet, ahol maga Donald Trump is feltűnik egy röpke pillanatig (ún. cameo erejéig). Ez akkoriban a későbbi elnök külön kérése volt, hiszen csak ezzel a feltétellel bocsátotta rendelkezésre a forgatáshoz használt helyszínt, amely az ő tulajdonában állt. Kicsinyes, de jól jellemzi a liberálisok észjárását, hogy ez a jelenet is céltábla lett, vagyis Trump eltávolítását követelik belőle. Ezt egyébként "meglepő módon" a filmekben gyerekszínészként játszó (majd később drogossá váló) Macaulay Culkin is támogatja. Az általam hivatkozott cikkben amúgy érdemes elolvasni a felhasználók általi egészen szürreális megnyilvánulásokat.

Hálátlan zsidóság

A kettős mérce tehát dübörög. Amit nem szabad a Capitolium tüntetőinek, azt, jobban mondva annál többet, szabadott a BLM-terroristáknak. Utóbbiak "békeharcosok", előbbiek a "mindennél tökéletesebb, békés világban erőszakot szító bűnözők". De hol van vajon a "hálás zsidóság", akiknek Trump fényesre polírozta a seg... cipőjét az elmúlt években? Nem igazán tapasztalható, hogy bármit is tennének "védelmezőjükért", persze tegye fel a kezét, aki ezen egy percig is meglepődött! Sőt, egyesek közülük is inkább belerúgnak, erről itt és itt tájékozódhatunk bővebben, habár a tisztesség kedvéért álljon itt az is, hogy a Golán-fennsíkon található Trumpfalvát nem fogják átnevezni . Olcsó vigasz, de legalább vigasz. Mindenesetre a valódi, tényleges politikai hála elmaradni látszik és kevés az esélye, hogy ez változni fog.

Nehéz idők

Lényegében teljesen mindegy, hogy valaki szimpatizál-e Donald Trumppal, vagy sem, a fentebb leírtak mindkét esetben megállják a helyüket, hiszen aggasztó, ami a világban jelenleg folyik, és amit egyesek nem merészelnek "szólásszabadságnak" nevezni. Ez a fajta kettős megközelítés egyébként szándékos volt a részemről, mert így lehet a legszemléletesebben bemutatni, milyen szörnyszülöttel is állunk szemben. S akkor zárásként játsszunk el még egyszer a gondolattal: ha ezt művelik az Egyesült Államok (egyébként jelenleg még hivatalban lévő) elnökével, vajon mit tennének velünk, "mezei halandókkal"?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info