Kínai nagytőke és marxista befolyás?

Kína, mint az Egyesült Államok egyik legfőbb riválisa, folyamatosan erősödik, az irdatlan gazdasági teljesítőképességhez pedig szintén óriási népszaporulat társul. Fél Afrika felvásárlása mellett Európában is egyre erősebb pozíciókat szereznek, így a belső viszályoktól terhelt USA joggal lát bennük potenciális veszélyforrást. A magyar állam – olybá tűnik, hogy a "pénz beszél" elve mentén – nem szab különösebb gátat Kína magyarországi terjeszkedésének, mely gazdasági tényezőkön túl népesedési kérdéseket is felvet. Budapesten, akár a 4-5 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is egyre több a kínai, akik az esetek túlnyomó többségében saját vállalkozásokat (étterem, bolt stb.) alapítanak.

Az orbáni politika pillanatnyi érdekei a "keleti nyitás" elvét követve találkoznak Kína érdekével, melyek értelemszerűen egyre szorosabb kapcsolatokat eredményeznek. Ennek köszönhetően került komoly kereszttűzbe a Fudan Egyetem problémája, amely hazánkban hozná létre az első külföldi campusát. A shanghaji Fudan Egyetem egyébként a világ legrangosabb felsőoktatási intézményei közé tartozik, azonban több aggály is van a tervezett campussal kapcsolatban.

Világos, hogy az egyre agresszívabban nyomuló Kína Magyarországban látja az egyik "kaput" Európához, a hazai vezetésben pedig megfelelő partnerre is találtak ehhez. A baloldali ellenzék pedig – ahogy az már lenni szokott – egy emberként hördült fel a tervezett intézmény ellen. Mielőtt ezt a tényt egy kicsit ízlelgetnénk, szögezzük le, hogy noha Kína kommunista, marxista alapokon nyugvó állam, a terjeszkedő külpolitikája ennek ellenére – vagy inkább épp ezért – ugyanolyan imperialista, mint például az Egyesült Államok. A hazai baloldal viszont azzal kampányolt Orbán ellen, hogy az magyarországi hídfőállást biztosít a marxizmus számára. Ebben egyébként az imperialista terjeszkedés ellenére is van némi ráció, csak meglehetősen hiteltelen ezt hallani olyanok szájából, akik a leghangosabban képviselik a kultúrmarxista tanokat, állnak ki a hasonló jegyeket mutató BLM mellett, vagy éppen progresszió címszóval támogatják a család intézményének destruktív átformálását vagy a különböző szexuális aberrációk gátlástalan nyomulását. Ilyen téren persze, pontosan ezért, nem is kell komolyan venni a marxizmustól való rettegésüket, de hát valahogy csak teljesíteni kell a nyugati gazdáik által kijelölt menetrendet is.

Egyébként tény és való, hogy a Fudan Egyetem nem egy jótékonysági intézmény. A kommunista hatalomhoz lojális (más mondjuk nem is tehetne), illetőleg az oktatók és a hallgatók körében is sok kommunista párttag van. Ilyetén a félelem, vagy legalábbis a bizalmatlanság abszolút helyénvaló, csak nem a szivárványkoalíció tolmácsolásával.

A campussal a másik nagy probléma az épülési költség körülményei. Egyrészt a kínai egyetemmel kötött szerződések közül nem mindegyik lett nyilvánosságra hozva, másrészt pedig az 540-580 milliárdos beruházást kínai hitelből finanszíroznák . Nyilvánvalóan nem kell magyarázni, utóbbi milyen nagyarányú veszélyforrás. Mindezek ellenére a kormánynak mégis nagyon fontos, hogy a campus felépüljön, az okok és miértek egy részére pedig nyilvánvalóan csak később derül fény, ha egyáltalán fény derül valaha.

Az olykor pattanásig feszült geopolitikai helyzetben az Orbán-rendszer lényegében fennállása óta egyensúlyozik az egymásnak feszülő hatalmak, Kelet és Nyugat között. Ez a taktika egy bizonyos pontig valóban kifizetődő, ám hosszútávon eljön a pillanat, amikor már nem kivitelezhető. Egyelőre kérdőjel, hogy mi lesz ezen a téren Magyarország sorsa.

