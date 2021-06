Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2021. június 25. 12:15 ::

Pócs János megvédi a Jászság lakóit?

Jászapátiban és a Jászságban már mindennaposak az atrocitások, cigánybűnözők tartják rettegésben a magyar lakosokat. Ezért tervez demonstrációt július 25-én a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom. De most mégsem magáról a bűnözésről van szó.

Hanem arról, Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője azok ellen emel szót , akik ez ellen tenni szeretnének. Mondván, nincs szükség az általa szélsőségesnek nevezettek vonulására, mert ő majd megvédi a Jászság lakóit. Jó napot kívánok, több mint 10 éve lett volna rá, a helyzet nem éppen ezt mutatja. Továbbá azt is tudjuk, a helyiek arról beszélnek, a cigánybűnözők és a rendőrség összejátszik.

Történetesen ez utóbbiról portálunk is szerette volna megkérdezni a közelmúltban a képviselő urat. Írásban nem reagált megkeresésünkre, majd ezután telefonon igyekeztünk megtudni, mi erről a véleménye, de a reakció gyors és tömör volt, már mindent elmondott ezzel kapcsolatban, nem kíván nyilatkozni. Tehát az a válasz, hogy nincs válasz. Értjük mi.

Mindenesetre – és itt most Pócs személyén tekintsünk túl – a Jászságban és a teljes országban a cigánybűnözést a Fidesz képtelen volt megoldani, s mivel akarata sem volt erre, így ez nem is meglepő, de azt is tudjuk, a jövőben és éppígy lesz, hiszen számukra a cigányság nem más, mint nagy szavazóbázis – a magyarok élete itt most mellékes.

Úgyhogy igenis ott kell lennünk Jászapátiban július 25-én. Pócs szerint a helyiek ennek nem fognak örülnek. Egy személyes emléket ezzel kapcsolatban szeretnék megosztani, tavalyi évben, mikor Sályon vonultunk fel, helyi lakosok kiálltak a házuk elé, és csak annyit mondtak: köszönjük, hogy itt vagytok!

Mert tudják, hogy azon túl, hogy legalább arra a pár órára, amíg ott vagyunk, egész biztos, hogy rend van, hiszen a rendőrség is nagy erőkkel vonul fel, de ennek aztán van más pozitív hozadéka is, az azt követő hetekben vagy hónapokban kicsit meghúzzák magukat a bűnözők. Nyilván van, akire ez sincs hatással, de egy ilyen demonstráció – sajnos akár tetszik, akár nem – nem a legvégső megoldás, viszont elengedhetetlen alap és az első lépések egyike. Mert ugyebár a probléma kezelése a rendőrség feladata lenne. Politikai akarat híján viszont a rendőrség sem fog semmit tenni. Ahogy nem is tett.

A politikai akarat megvalósításához viszont politikai képviselet kell, az ehhez vezető úthoz viszont például a jászapáti rendezvény is fontos állomás lesz, és higgye el Pócs úr, meg is kérdezheti a választóit is (nem a cigányokat), örülni fognak a jelenlétünknek, mert nem akarnak mást, mint rendet és biztonságot. Amit ön és a kormány nem adott meg nekik az elmúlt 11 évben.

Lantos János – Kuruc.info