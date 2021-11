Publicisztika, Koronavírus :: 2021. november 23. 11:19 ::

"Kik a tettesek, csak nem a nácik?"

Pro és kontra röhejesnél röhejesebb elméleteket lehet olvasni a koronavírussal, oltásokkal kapcsolatosan. A dezinformációk, képtelenségek tárháza egyidős az emberiséggel, a manapság tapasztalt gyorsabb terjedésért az internet egy személyben felelős. Ezúttal német "kutatók" (?) jöttek rá arra a "forradalmi" tényre, hogy Németország azon területein gyorsabban terjed a vírus, ahol a "szélsőjobboldal" erősebb.



Alice Weidel, az AfD egyik - annyira szélsőjobboldali, hogy leszbikus - vezetője a kötelező oltás ellen

A müncheni illetőségű Research Institute for Social Cohesion szerint a koronavírus terjedése összefüggésben áll az egyes pártok támogatottságával. Ahol tehát a 2017-es szövetségi választáson jobban szerepelt az AfD nevű német "szélsőjobboldali párt" (már amennyiben "szélsőjobboldalinak" lehet nevezi egy olyan pártot, amely háttérbe szorítja a valóban szélsőjobboldali politikusait, zsidó- és buzitagozatot tart fenn stb.), ott a vírus 2020-ban gyorsabban terjedt.

Christoph Richter, a Jena Institute for Democracy and Civil Society kutatója úgy gondolja, hogy azokban a régiókban (választókerületekben), ahol az AfD népszerűsége egy százalékpontot nő, úgy ott a vírus előfordulása 2,2 százalékponttal nagyobb volt más területeknél. Ezek 2020 őszi adatoknak számítanak, ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy ez nem azt jelenti, hogy az AfD minden szavazója oltáskritikus lenne vagy bírálná a járványügyi intézkedéseket, de azt sem, hogy minden oltáskritikus vagy oltásellenes "szélsőjobboldali" lenne.



Sok kutatás inkább vezérel politikai célokat mint tudományosakat (forrás: spiegel.de)

Nos, nehéz ezekre a botcsinálta "kutatásokra" bármi relevánsat mondani. Nyilván nem tudományos tények vezérelték, hanem öncélú politikai eszközök, ismerve korunk szellemiségét, ezen már egyáltalán nem lepődünk meg, ahogy azon sem, miért neveznek egy, a már előbb említett fogyatékosságoktól szenvedő pártot "szélsőjobboldalinak".

Amúgy ezeknek a képtelen alakoknak van egy ellentétpárja a másik oldalon is. Nevezetesen azok, akik a járványügyi intézkedéseket, vagy az oltatlanokat ért korlátozásokat egy az egyben összehasonlítják a zsidókat ért "diszkriminációval" a második világháború alatt, esetleg a "szexuális kisebbségeket" ért "megkülönböztetésekkel" (láttam én már ausztráliai covid-tüntetésen szivárványos zászlót). Ezek jellemzően olyan emberek, akiknek halvány lila gőze sincs arról, hogy miért és kikkel tették azt anno, amit, de a párhuzam "marha ütősen" hangzik, és ha így van, hát akkor használjuk! A képtelen párhuzamokon túl így születnek azok a képek is, amelyekből itt most mellékelek egyet.



Úgy látom, hülyeség ellen sem (forrás: Facebook)

Jellemző, hogy mind a német "széljobbellenes" lobbi, mind pedig az önjelölt "történészek", akik persze "mindenkinél okosabbak", ugyanarra a téves vonatra ültek fel, csak más eszközökkel és célokkal. Amíg egyik a "hiteles kutatásokon" keresztül próbál bűnbakot csinálni a szélsőjobboldalból, addig a másik egy teljesen más történelmi kontextusba helyezi be magát, s már-már valami irreleváns KÖZÖSSÉGET ÉREZ az akkor "megbélyegzettekkel". Utóbbi csoportokhoz köthetőek olyan szakmaiatlan, sőt, már-már bicskanyitogatón ócska kifejezések mint az "oltásfasizmus", vagy szintén ők azok, akik a jelenlegi kormányokat, hatóságokat és egyéb szerveket a Harmadik Birodalomhoz, az ő konyhanyelvükkel fogalmazva "nácikhoz" hasonlítják. Más célok, teljesen más kontextus, más történelmi idők, no meg a világot ma irányító elit a lehető legtávolabb áll a "náciktól", ám ez mind nem zavarja azokat, akik kétségbeesetten kutatnak mindennemű vélt párhuzam után, ami a "kezük ügyébe" kerül.

Ideje újra meghallgatnunk a Jogos Önvédelem A. H. unokái című remekművét. A hasonló szituációkhoz íródott.

Bármi sújtja a világot, bármi fenyegeti, kik tehetnek erről, Adolf Hitler unokái! Háborúk és betegségek, pusztító cunami, kik tehetnek erről, Adolf Hitler unokái! Kik a tettesek, csak nem a nácik?! Adolf Hitler unokái?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info