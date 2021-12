Publicisztika :: 2021. december 22. 18:19 ::

Zsinagóga-átadás és "nácizás" éjjel-nappal - Novák Katalin "jobboldali" cselekedetei

Nagy port kavart az ünnepek előtt Orbán bejelentése a köztársasági elnök utódjával kapcsolatban. Elsőre talán furcsán hathat Novák Katalin neve mint utódé, ám, ha jobban belegondolunk, nagyon is érthető és hasznos – nekik – ez az orbáni lépés. Másik megközelítésből pedig talán ő volt az egyetlen személy, akit "érdemes" volt jelölni erre a posztra, s noha Varga Juditot előbb tudnánk elképzelni köztársasági elnökként, a Völner-ügy miatt nem lett volna okos lépés őt megnevezni Áder utódjaként, még akkor sem, ha személyesen nem volt érintett az ügyben (vagy legalábbis nem derült ki, hogy érintett).



Novák Katalin (zsidó) családokért felelős tárca nélküli miniszter a Rumbach Sebestyén utca zsinagóga felújítása alkalmából rendezett átadón, 2021 júniusában (forrás: Soós Lajos/MTI)

Novák csillaga az utóbbi években folyamatosan ível felfelé, megbízható, kiszámítható káder, akit Orbán tökéletesen el tud adni, s vélhetően meg is bízik benne, már ha beszélhetünk valódi bizalomról a köreikben. A jelenkor langymeleg jobboldaliságát Novák Katalin tökéletesen tudja prezentálni, s mivel a hazánkban érvényes törvények szerint a köztársasági elnöknek egy-két kivételtől eltekintve inkább csak reprezentatív szerepe van, a megbízható, egyébként jól terhelhető pártember bizonyára megbirkózik majd a feladattokkal, aminek jelentős részét úgyis készen kapja majd a Fidesztől. Novák Katalin személye a külföld felé is szimbolikus lépés. A jelölt ugyanis még a Fidesz berkein belül is liberálisnak számít, s noha most éppen sápítoznak páran miatta, mindannyian tudjuk, hogy az LMBTQ visszaszorítására nem történtek valódi lépések a miniszter asszony részéről, személye egyáltalán nem üt el az európai politikai légkörtől. Nézzünk erre pár példát is!

Egy állítólagosan "jobboldali" politikust úgy lehet a leginkább "leleplezni", mennyire mélyen száll be (mert ugye az nem kérdés, hogy beszáll) a "nácizó, szélsőségesező" versenybe, mennyire szolgálja ki baloldali "ellenfeleivel" az eziránt való, véget nem érő keresletet. A Fidesz politikusai az élvonalban teljesítenek ebben a megfelelési kényszerben, Nováktól konkrétan pedig annyi ilyen megnyilvánulás olvasható, hogy még szenteste is ezt a cikket írnám, ha mindet fel akarnám sorolni.

Itt éppen a svéd szociális minisztert oktatta ki, aki szerint az Orbán-kormány családpolitikája "a 30-as évek náci Németországát idézi" (erről majd később). Ezzel nem is lenne baj – egyikkel sem – de a "kioktatás" lényegében egy "visszanácizásból" állt, a Jobbikot ráadásul "szélsőjobboldali" pártnak aposztrofálta (2019 februárjában!).

De van még ennél is rosszabb. Amikor László Imre, Újbuda DK-s polgármestere életében először végre valami jót is mondott, Novák rögtön az európai szocialisták frakcióvezetőjéhez ment árulkodni a "Hitlert méltató" mondatok miatt. Hangsúlyozom, utóbbi esetében még csak nem is egy olyan ügyről beszélünk, ami a Fideszt vagy őt közvetlenül érintette volna, vélhetően senki nem kérte rá, hogy ilyen leveleket irkáljon, és nem mellesleg megint "szélsőjobboldalinak" nevezte a jákobi Jobbikot (2020 júniusában!).

De nézzünk mást is. Magyarország demográfiai szempontból nem áll túl fényesen, hiába a csok által kínált kedvezmények (erről is majd később), illetőleg bármi más könnyítés. A cigánykérdés magyarországi helyzetét Novák látványosan söpri félre (meg igazából mindenki más is a Fideszben), az bizonyára fontosabb volt neki (akkor még államtitkárként), hogy egy 22 éves hitgyülis egyetemistából helyettes államtitkárt faragjon , mint ahogy az is, hogy beszédet mondjon a ki tudja hányadik felújított zsinagóga átadásán.



Ha egy képpel jellemezhetnénk 2021 Magyarországát...Szelfi "rejtett erőforrásokkal". Akár igazi is lehetne

Nos igen, Novák mindenképpen főnyeremény az orbáni politikának, hiszen jól reprezentálja, valójában mit és kiket tart fontosnak Magyarország "jobboldali" kormánya. Ezt a reprezentatív szerepet pedig hol máshol is kamatoztathatná jobban, mint köztársasági elnökként, mint a NER egyik ikonikus, híres-hírhedt politikusa.

Egyébként ezt a szerepet és az "egyetlen lehetséges jelölt" alternatíváját leszámítva van még egy tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Jelen írásnak nem célja, hogy "igazságot tegyen" a csok kérdésében, s nem is akarom teljesen ebbe az irányba terelni a publicisztikát, de ez az egész program – a többi könnyítéssel egyetemben – nem éppen egy sikertörténet. A nagyrészt Novák Katalin nevével fémjelzett intézkedések soha nem látott mértékben lőtték ki az ingatlanárakat, vagy éppen az építőanyagok árát, a felújítási munkálatokról nem is beszélve (igen, tudom, hogy ennek más okai is vannak a "családtámogatási rendszeren" kívül, de ez ebből a szempontból most irreleváns). A csokkal igazából azok jártak jól, akiknek már eleve volt tekintélyes mennyiségű kezdőtőkéjük (20-30 millióból lassan sehol nem veszel egy 5-6 tagú család számára komfortos ingatlant), a középosztály jelentős része tovább csúszott lefelé a lejtőn, miközben a születésszámok elmaradtak az amúgy elvárttól (a pénz nem helyettesíti a modern ember gondolkodásmódját). Hogy a programnak hosszútávon még – ezeken kívül – milyen káros gazdasági hatásai lesznek, kérdéses, de mindenképpen figyelemreméltó, hogy még Matolcsy György is merte kritizálni egyes pontjait. Magyarul, ha egy fiatal realizálja, hogy egyedül saját lakást, önerőből szinte képtelenség szerezni, vagy éppen szembesülünk vele, hogy egy panellakás fürdőszoba-felújításához a fél vesénk eladása szükséges, azt nagy mértékben Novák Katalinnak köszönhetjük. Ha pedig a rendszer már nem tartható fent tovább, mossa kezeit, hiszen a "menekülő útvonalnak" köszönhetően már egy teljesen másik pozícióban, jelen esetben a köztársasági elnöki székben van.

Egyébként apró érdekesség a Harmadik Birodalom és az orbáni rendszer családpolitikájával kapcsolatban, hogy pontosan a korábban említett Novák Katalin - svéd miniszter "párharc" miatt is döntöttem úgy, hogy górcső alá veszem, miért helytelen a politikailag korrekt hasonlat. Ebből született meg életem első Kuruc.infóra írt publikációja , melyet ezúton is – lassan három év távlatából – szeretettel ajánlok. Nem mellesleg a családpolitika értelemszerűen központi témája kell, hogy legyen egy elkötelezett jobboldali kormánynak, de a jelenleg erre irányuló módszerek jelentős része nem megfelelő, főleg, hogy a "rejtett erőforrások" is bőségesen kapnak Magyarország javaiból.

Végül egy tény, amely csak lazán kapcsolódik ide. A DK egyik hátországi bástyájában, a Nyugati Fény nevű portálon Donáth Annát szemlézték , ahogy osztja az észt Novák-ügyben. Azt a Donáthot, akit "egyesek" szívesen látnának Márki-Zay helyén, ahogy arra hétfőn is utaltam . Lesznek itt még érdekességek, de ez már egy másik fejezet.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info