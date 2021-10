Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. október 13. 13:10 ::

Titkosítja a kormány, hogy mennyi cigány születik Magyarországon

Mikor tudhatjuk meg a cigányság termékenységi rátáját? – ezzel a címmel nyújtott be képviselői kérdést a kormánynak Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, hiszen jelenleg nem tudhatjuk pontosan, hogy mennyi cigány születik Magyarországon, ehhez jogszabálymódosításra lenne szükség, amit ebben a kérdésben is szorgalmazott a honanya. A kormány cinikus válasza alapján nem is hajlandók változtatni a nyilvántartáson, továbbra is titkosítják tehát ezt, noha a KSH-nál is már többször felmerült az igény a születésszámok nemzetiségi bontására, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé számukra.

Dúró Dóra kényes kérdésére az illetékes Novák Katalin nem mert válaszolni, inkább tovább passzolta Pintér Sándorhoz, illetve egy államtitkárhoz, aki egyetlen cinikus mondattal intézte el, miszerint a jelenlegi jogszabályok bizony ilyenek. Tényleg? De hát épp azt kérte a Mi Hazánk képviselője, hogy változtassák meg! Íme a kérdés és a kormány kibúvó válasza ebben a nemzetstratégiai ügyben.

Tisztelt Miniszter Asszony! Pokol Béla alkotmánybíró a korábbi (Európa végnapjai - A demográfiai összeroppanás következményei című) könyvében is kimondta, hogy a cigányság generációnként megduplázódik - míg a magyarság megfeleződik, tehetjük hozzá, de sajnos nem láthatunk hivatalos kimutatást - miért? Néhány éve Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet főmunkatársának egy prezentációjában láttam megyei bontását a termékenységi rátának, ott a cigányság által alig lakott megyében 1,1 körüli volt szám, azaz a magyarságé ez alatt lehet, tehát nemzedékenként tényleg megfeleződünk... Miért ne lehetne a törvény szerinti 13 nemzetiséget nemcsak népszámláláson külön mérni, de a születésszámukat is vizsgálni külön? Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnökének megkeresésére a KSH ezt válaszolta: „a népesség nemzetiségi hovatartozásának nyilvántartásában a törvényhozás az illetékes, ebben a KSH-nak nincs jogköre. A nemzetiségi hovatartozás szerinti termékenységre vonatkozó igény már többször felmerült, de a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a születési statisztikai kérdőívre rákerüljön a nemzetiségre vonatkozó kérdés.” A cigányság népességrobbanásából nem pusztán a cigánybűnözés fokozódása következik, hanem az eltartók-eltartottak arányának romlásával az államháztartás fenntarthatatlansága fenyeget. A struccpolitika helyett mikor tudhatjuk meg tehát a cigányság termékenységi rátáját?

És a "válasz":