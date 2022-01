Publicisztika :: 2022. január 29. 09:32 ::

A globalista cenzúra hazai helytartói

Miközben a balliberális oldal "tolerancia- és szabadságszeretete" – nemzetközi szinten is – odáig terjed, amíg "azt mondjuk, amit ők", a magát "jobboldalinak" aposztrofáló Fidesz sem tétlenkedik. Itt korántsem arról van szó, hogy a kormánypárt felzárkózni igyekszik a mindenkori baloldalhoz, ugyanis a nekik nem tetsző vélemények elhallgatását ugyanolyan mesteri módon űzik, mint az állítólagos versenytársaik.

A virtuális tér, amelybe a közösségi médiának "köszönhetően" az életünk egy része is került – a legtöbben és legtöbbször már itt fejtik ki véleményüket, írnak hozzászólásokat, beszélgetnek, stb-stb. – egyszersmind nagyobb szabadságot is biztosít a cenzorok számára, hiszen három kattintással bárki bárhonnan letiltható, mindenféle komolyabb következmény nélkül. Ennek a piramisnak a tetején értelemszerűen az egyes közösségi oldalak működtetői állnak – Mark Zuckerbergék mentalitását gondolom senkinek nem kell bemutatni, példának okáért évek óta indexre tették Toroczkai Lászlót is, akinek még az arcát sem lehet megjeleníteni a Facebookon – de saját hatáskörükön belül például a politikai pártok, közszereplők is nagy szabadságot élveznek letiltások terén is.



A lépéssel a kormány elismerte a saját maga által felállított hazugságokat. (Forrás: Dúró Dóra Facebook-oldala)

Ennek megfelelően – az Orbán-rendszer által sokszor hangoztatott "szólás- és véleményszabadság" jegyében – Dúró Dórát is kitiltották – nem máshonnan, mint a magyar kormány hivatalos Facebook-oldaláról, ezt később ők maguk is hivatalosan megerősítették. Hogy erről az oldalról ismert, magyar közéleti szereplőket kitiltsanak, ritkaságszáma megy – ráadásul egy országos lefedettséggel rendelkező párt elnökhelyetteséről, országgyűlési képviselőjéről beszélünk – de, amint a mellékelt ábra mutatja, nem lehetetlen.

Gondolom senki számára nem meglepő, hogy a kitiltás oka ismét egy olyan téma volt, amelyben sokatmondóan nagy az egyetértés a kormány és a balliberális összefogás között. A Covid-diktatúra szisztematikus kiépítéséről van szó, amely ellen Dúró felemelte a szavát a Magyarország Kormánya hivatalos Facebook-oldalon is. Mivel a járvány kezdete óta a Fidesz (és a hozzájuk csatolt "szakértők") egymással gyökeresen ellentétes, félrevezető üzeneteket kommunikálnak, ezeket nyomon követve különösebben nem nehéz dolog felfedezni a bennük rejlő hazugságokat, ám a balliberális oldal "valamiért" a kezdetektől nem tartotta fontosnak a kérdést (Jakab múltkori szemfényvesztő bohóckodását nem vagyok hajlandó releváns állásfoglalásnak elfogadni) , sőt, további szigorításokat követelnek-követeltek. A Fidesz és a balliberálisok közötti nagy egyetértés harmóniáját megbontó Mi Hazánk Mozgalomra persze mindkét fél annak rendje és módja szerint köpköd, vagy éppen – ahogy a mellékelt ábra is mutatja – igazságtalan cenzúrát alkalmaz.



Mindig az a fránya hatmillió...

Magyarország kormánya Dúró Dóra letiltásával csak azt érte el, hogy kvázi beismerték az eltüntetett hozzászólásban foglaltakat, a hosszú hónapok óta kommunikált hazugságokat. Ha "tiszta játékról" beszélnénk a részükről, az elnökhelyettes állításait pár soros válaszban meg lehetett volna cáfolni, aztán le van tudva a gond. Ez nyilvánvalóan nem volt lehetséges, tehát nem is ez történt, így a kormány viszont pontosan azokhoz az elnyomó nyugati liberálisokhoz hasonlóan viselkedett, akiket állítólag olyannyira megvetnek, s akik ellen a Fidesz holdudvara rendszeresen kirohanásokat intéz. (Egyébként külön komikus, hogy – Dúró Dóra hozzászólásával ellentétben – valóban gyalázkodó, semmitmondó és fröcsögő hozzászólásokat gond nélkül otthagynak az említett Facebook-oldalon, ezek szerint csak a releváns kommentek zavarják őket.)

A Covid-diktatúra fenntartása persze messze többet ér a politikai fősodratnak, mint a szólásszabadság, ezt egyébként nem csak a koronavírus esetében, de sok más témakörben is megtapasztaltuk korábban is. Az eddigi mintákat elemezve, a globális erők módszeres kiszolgálásának tükrében pedig ne legyenek kétségeink: az országgyűlési választások után győzzön akár a Fidesz, akár a balliberális összefogás, mindenképpen felgyorsul a Covid-diktatúra még szélesebb körű kiépítése, a korlátozó intézkedések be-, illetve visszavezetése.

Április 3-án ez – s még sok minden más gyalázat – ellen is kinyilváníthatjuk a véleményünket, hogy a "szavazóurnák magányában" küldjük el a fenébe a kétpólusú politikai világot, a NER és az egyesült baloldal cinkos, szürreális, orwelli világát.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info