A szavazatkufár

Nem éppen az elmúlt pár hónap volt a legsikeresebb periódus a Jobbik és konkrétan Jakab Péter életében. Utóbbinál az előválasztási vereség a párt megítélésére és pozícióira is kihatott, magánéleti válsága pedig a saját sorsát nehezítette meg. A Jobbik feloldódása persze nem volt meglepetés azok számára, akik egy kicsivel távolabb látnak a saját orruknál.



Képek forrása: Fb

A baloldali összefogás pártjainak sorsa ez, ahol mindig a DK fogja kimondani az utolsó szót. Jakab persze nehezen fogadja el ezt a halálos arculatvesztést, s mivel önálló politikát nem folytathat, néhanapján bedob koncnak egy-egy olyan témát, amely persze a legkevésbé sem érdekli, mégis szavazatot remél tőle. Ezzel kapcsolatban az egyetlen fontos szabály csak annyi, hogy a felvetett téma, vagy az azzal kapcsolatos állásfoglalás némiképpen elüssön a fősodratú baloldal politikájától, hogy a baloldali ellenzék pártjai közötti "eltérések" látszatát, hazugságát fenntartsa. Persze ezeket a témákat – önálló gondolatvilág vagy politika híján – Jakab máshonnan lopkodja. Látva a koronavírussal és a koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatos veszélyes ellentmondásokat, s tapasztalva a Mi Hazánk sikereit, Toroczkai László és Dúró Dóra több mint száz fős lakossági fórumait, a Jobbik vezetője úgy döntött, hogy ezúttal ezt a témát "karolja fel", hogy szavazatokat gyűjtsön be, és késleltesse a mindenképpen bekövetkező teljes arculatvesztést. Teszi ezt természetesen ugyanolyan "őszintén", mint eddig bármikor, bármiben.

Egy egészséges társadalomban, megfelelő politikai háttértudással Jakab bohóckodásain már csak nevetnünk kellene, komolyan pedig maximum azok vennék, akik éppen megszöktek valamelyik hazai elmegyógyintézetből. Persze jól tudjuk, hogy az egészséges, ideális társadalom képétől talán még sosem voltunk ennyire távol, ezért született meg ez az írás is. Idézzük fel tehát, miért nem érdemes komolyan venni Jakab Péter szavait, akkor sem, ha olyan szavakat kezd el – bizonyára a tanácsadói hatására – emlegetni, mint az "oltásbiznisz".



Azt hiszem, itt tökéletesen megállja a helyét az "azt sem hisszük már el neki, ha kérdez" bölcsesség

A fenti eszmefuttatáson túl nem elhanyagolható tény, hogy a Jobbik szoros szövetségesei kivétel nélkül olyan pártok, akik még a Fidesznél is nagyobb oltástálibok. Remekül kirajzolódott a múltban is, hogy a balliberális ellenzék az igazán kardinális kérdésekben rendre egy platformon van a Fidesszel, eltérés maximum annyiban van, hogy a szivárványkoalíció még "rátesz egy lapáttal" az adott témára – negatív irányban persze. Márki-Zay Péterék is "mindennél átfogóbb" oltáskampányt ígérgetnek, valamint a "nem elég hatékony járványkezelési stratégia" miatt a Fideszt hibáztatják a "sok elhunytért", még szigorúbb intézkedéseket követelve. Ez persze nem csoda, sőt, törvényszerűség. A Fidesz által is végletekig kiszolgált globális háttérhatalom csak akkor tesz új uralkodót Magyarország élére, ha egy politikai csoportosulás még jobban kinyalja a s**ét, mint Orbán brigádja. A cél, a motiváció épp ezért adott.

Jakab Péter és csipet-csapata ebben a versengésben pedig nem valami áldozat, akik rosszkor voltak rossz helyen, ezért "váratlanul a ballibsik közt" találták magukat, hanem egy tudatos politika részei, ráadásul a Jobbik ma már Gyurcsány Ferenc legerősebb támasza a baloldali összefogáson belül. Ez nyilván már keveseknek mond újat (remélhetőleg), ebből kikövetkezetve pedig látjuk a Jobbik "oltásbizniszes" próbálkozásainak komolytalanságát is. Képzelhetjük ugyanis, mennyire vehetjük komolyan a Jobbik elszántságát olyan emberekkel az oldalukon, mint a hazai paletta egyik legnagyobb oltáskommunistája, a DK-s Komáromi Zoltán háziorvos (aki nem mellesleg a baloldal kvázi egészségügyi miniszterjelöltje), vagy éppen maga Márki-Zay Péter, a közös miniszterelnök-jelölt, a már említett "minden eddiginél átfogóbb" oltáskampányával, de a sort még folytathatnánk egészen Karácsony Gergelyig, aki már akkor követelte a kötelező maszk használatát a BKV-járatokon, amikor azt még a Coivid-diktatúrának lelkesen csaholó Fidesz sem akarta. Ilyen barátok között a Jobbik még akkor sem tudna semmit tenni a koronavírus leple alatt történő globalista nyomulás ellen, ha őszintén akarna. Utóbbit persze csak a helyzet még inkább érzékelhető lehetetlensége miatt mondtam, nyilván, amúgy sem szándékozik semmit tenni. Megfordítva a dolgot pedig, nyilván Jakabék szövetségesei sem engednének meg a Jobbiknak ilyen megnyilvánulásokat, ha nem egyeztettek előtte, tehát a Covid-diktatúrával szembemenők szavazatának begyűjtésére tett kísérlet Gyurcsány Ferenc és a nemzetközi baloldali lobbi közreműködésével és támogatásával történik.

A Jobbik az elmúlt években már többször bebizonyította, mennyit is ér a szava (egy nagy büdös nullát), így az "oltásbiznisz" ellen való Jakab-féle kirohanás is ugyanezen a skálán értékelhető – szintén egy nagy büdös nullára. Mint, ahogy korábban "ígéretet tettek" arra, hogy "nem, nem fogunk össze soha a baloldallal", legalább annyira gondolják "komolyan" a koronavírussal kapcsolatos álláspontjukat is. Ez nem előítélet, hanem a fentebb ismertetett okokra alapozott tapasztalat.

Hogy Peti bohóc még a politika porondján lehet és sok választót megtéveszthet, az egyszerre szégyene a magyar politikai atmoszférának, de a közegnek is, amely lélegeztetőn tartja. Ha már úgynevezett "demokráciában" élünk, igyekezzünk minél jobban megszűrni az információkat, s ezeknek birtokában dönteni a kérdéses pillanatban, a szavazás során. A történelem és a sors persze így is, úgy is szemétdombra löki majd a Jobbikhoz hasonló köpönyegforgatókat, de egyszer végre jó lenne kipróbálni, mi történne akkor, ha saját kezünkbe vesszük a sorsunkat. Jakab Péter meg emlékezzen csak a holokausztra , az úgyis minden nap kötelező a köreikben.



A lényeges dolgokban a kormánypárt és a balliberálisok kéz a kézben járnak. Ilyen a Covid-diktatúra támogatása, de a holokauszt-megemlékezések erőltetése is. Peti sem akar lemaradni

Végezetül szögezzük le, mire számíthatunk akkor, ha Komáromi Zoltán, a baloldal elsőszámú szakpolitikusa ragadná magához az egészségügy irányítását (lelövöm a "poént", nem arra, amit Peti bohóc követel): jó sok oltást kaphatunk még, mondjuk hatodikat, vagy hetediket, a természetes védettséget ugyanúgy semmibe vennék mint a Fidesz, "levadásznák" az oltatlanokat, a magyar ember szabadságjoga hirtelen már nem lenne olyan fontos, mint mondjuk a migránsoké, cserébe több helyen zaklatnának az "oltási kártya" bemutatásával.

Ezek rejtőznek Jakab Péter baloldali ellenzéki csomagjában, ha lefejtjük róla azt a hazug mázat, amelyhez már úgy hozzászoktunk tőle.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info