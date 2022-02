Publicisztika, Koronavírus :: 2022. február 1. 12:41 ::

Mi van a miniszterelnök maszkja mögött?

Nincs annál idegesítőbb, sőt bosszantóbb élethelyzet, mint amikor az ember olyan dologba lép bele, ami a saját hanyagsága, esetleg szándékos gondatlanságának a következménye. A kutyatartóknak különösen érdemes vigyázni, hogy a kedvencnek a szagos termékei is a megfelelő helyre kerüljenek, de olyan léceket sem érdemes kint hagyni az udvaron, amelyekből rozsdás szögek állnak ki, a példákat pedig még hosszasan sorolhatnánk.

Tehát, ha rend van a környezetünkben, akkor kellemes derűvel indulhat a nap. Mint a tegnapi nap is, csakhogy Orbán Viktor kedves kampányfilmje úgy csapta fejen a miniszterelnököt, mint a karikatúrában azt a szerencsétlen flótást a gereblye, amikor fordítva lépett rá a sötétben kint hagyott kerti szerszámra.

A kormányfő a Facebookon osztott meg egy videót, amint pont egy cukrászdába tért be. Milyen életszerű, gondolhatnánk kedves mosollyal. Innentől pedig életre keltek a Dürrenmatt-darabokban megszokott abszurd jelenetek.

1. A kormányfő kedélyesen eltrécselt maszk nélkül a maszk használata kötelező feliratú pult előtt az eladóval.

2. Az ellenzék minden felületén teleordibálta a világot, hogy bezzeg a miniszterelnöknek lehet...

3. Havasi Bertalan személyügyi főkommunikátor közleményben szögezte le: „Mivel a miniszterelnök helyben fogyasztó vendég volt, rá nem vonatkozott a maszkviselési kötelezettség, csak a személyzetre.”

4. A köztévé híradója rendkívüli percekben mutatta be, hogy megint lyukra futott az ellenzék.

5. A fideszes kemény mag győzelemittas orgia keretében adott hálát a magasságos atyaúristennek, hogy ilyen ravasz vezetője van, aki újabb zseniális húzással tette tönkre a galád ellenzéket.

Mint már annyiszor, csak a lényegről nem esett szó sehol.

Mindenki a maga igazának megfelelő előadás előtt tapsolta vörösre a tenyerét. Mint a cirkuszban, vagy a színházban.

Ilyenkor egy magamfajta levitézlett újságírótól is joggal várja el megcsappant olvasóim köre, hogy leplezzem le a kormányfőt, lássuk az igazságot. Merthogy Havasi Bertalan nem mondott igazat, az biztos! És be is tudnám bizonyítani.

Na de nincsenek-e fontosabb kérdések annál, hogy megint hazudtak? Hiszen lassan két éve folyamatosan ezt teszik. Reggel, délben és este… Egy idő után meg is követeli a hódoló tábor a hazugságot, mert hozzá szokott, mint a béka a mocsárban a langyos vízhez.

Tehát ott áll a miniszterelnök maszk nélkül. Vele szemben egy eladó maszkkal. Ha rendel a pultnál, ahová ki van téve a kötelező maszkhasználati tábla, akkor az rá nem vonatkozik, mert helyben fogyasztó vendég. Ha nem lenne az, akkor neki is kellene maszk. És ezt Magyarországon jogszabály követeli meg!

Tényleg van értelme ennek az őrültségnek? Meg a többi hasonlóan bornírt követelménynek, amivel emberek millióit aláznak meg, felesleges költségekbe verik és olyan hitbe ringatják őket, ami ellentmond mindennek, ami normális?

Az normális, hogy ha az iskolában megbetegszik egy oltott gyerek, akkor az oltatlan egészséges gyereket küldik haza? Vagy az, hogy az iskolába a szülőnek csak védettséginek nevezett igazolvánnyal lehet belépni? És oldalakon keresztül sorolhatnám az őrültségek özönét...

A miniszterelnök kampányvideója pont azt az abszurd világot leplezte le, amit az önmaga által megkövetelt jogalkotáson keresztül kényszerít a magyar lakosságra. Azt, hogy olyan értelmetlen és ellentmondó a saját szabályozása, amit senki sem ért, nem tud alkalmazni, de magának a jogalkotás fejének is magyarázkodnia kell. Az derül ki, hogy a jogszabályok nem a rendet, hanem a káoszt generálják.

Igen, a miniszterelnökre is vonatkozott a szabályozás, ami így szól:

vendéglátó üzletben, és egyéb olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.

Régen úgy fogalmaztak: a politika a kompromisszumok művészete. Ma azt mondjuk: a politika a hazugság művészete. A tények pedig csak azokat csapják fejbe, akik még hisznek az igazságban. Sokszor ez ugyanúgy fájhat, mintha gereblyére léptünk volna a sötétben.

Szakács Árpád - Erdély.ma