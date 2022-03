Publicisztika, Koronavírus :: 2022. március 8. 15:32 ::

8 hónappal később

Mikor e sorokat írom, 2022. március 8-át írunk. Kevesebb mint egy hónap múlva országgyűlési választás, és a kormány pár nappal ezelőtt visszavonta a járványügyinek csúfolt intézkedések nagyobbik részét, bár nem mindet, és ami fontos, a veszélyhelyzeti jogrendet továbbra is fenntartja. Fellélegezhetünk? Inkább forgassuk előre az idő kerekét mondjuk 8 hónappal, és képzeljük el, mi történik... Függetlenül attól, ki nyer!

- Megtörtént, amit az elmúlt napokban már pedzegettek, Orbán Viktor/Márki-Zay Péter/Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette, a növekvő esetszámok miatt a kormány szigorító intézkedéseket vezetett be - közli az MTI november 8-án.

- Rohamosan terjed a koronavírus anonymus variánsa, melyet a tesztek ugyan sok esetben nem mutatnak ki, és a legtöbb esetben komoly tüneteket sem produkál, de ennek ellenére nem vehetjük félvállról - fűzte hozzá Müller Cecília, aki bejelentette azt is, várhatóan a következő hét hétfőtől újra feláll az operatív törzs, és tájékoztatni fogja a lakosságot a járványügyi adatokról.

Jó hír viszont, hogy Merkely Béla, aki a nyár folyamán azt mondta ugyan, számításai szerint nem lesz hatodik hullám, kijelentette, rendelkezésre állnak újabb vakcinák, van elegendő belőlük, s szerinte az ötödik oltás már biztosan véget fog vetni a járványnak.

- Óva intenék mindenkit a túlzott optimizmustól, meglátásom szerint az öt oltás kevés, és lehet, meghökkentő, amit mondani fogok, a hatodik, megerősítő vakcina felvétele sem nyújt 100%-os biztonságot. Lehetséges, el kell gondolkodnunk az úgynevezett dupla oltásokon is. Tehát a megerősítő dózis egyben a hatodik és a hetedik is lenne azok számára, akik korábban már öt oltást is beadattak - figyelmeztetett Dr. Kásler Miklós/Komáromi Zoltán egészségügyi miniszter.

A konkrét intézkedésekről is érkeztek hírek, kötelezővé teszik a maszkviselést, ez zárt- és szabad téren egyaránt érvényes. Buszokon legfeljebb 10 fő utazhat, az üzlethelyiségekben sem tartózkodhatnak ennél többen. De szakemberek egybehangzó véleménye szerint a legnagyobb veszélyt továbbra is az oltatlanok jelentik, és egyre inkább konszenzus alakul ki közöttük, hogy a csak 5 oltást felvevők is annak minősülnek.

Mindezekből kiindulva a miniszterelnök úgy látja, "nem fogjuk tudni elkerülni az oltatlanok izolálását sem", ami forrásaink szerint nem kevesebbet jelent, minthogy kötelezővé teszik az oltást minden korosztály számára, csecsemőtől az aggastyánig.

Akik pedig eddig nem oltatták be magukat, a kormányrendelet életbe lépését követően azonnali hatállyal nem mehetnek be munkahelyeikre, a különleges jogrend lehetőséget biztosít arra, hogy munkaszerződésük (függetlenül attól, állami tulajdonban van-e az adott cég vagy sem) a hatodik és a hetedik oltás felvételéig érvényét veszítse. Mindezeken túl pedig pénzbírságra is számíthatnak. Két hét múlva újra áttekintik az adatokat, és az sem kizárt, hogy kijárási tilalom vagy korlátozás kerül bevezetésre.

- Megértjük, hogy az emberek zúgolódnak, kényelmetlenül érinti őket a döntés, mi sem jókedvünkből hozzuk meg ezeket, de most össze kell fognunk, csak együtt, közös erővel győzhetjük le a hatodik hullámot, mindenki vegye fel a hatodik és a hetedik oltást, mert Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra/a hatodik hullámból a kiút nem előre vagy hátra van, hanem csak felfelé - zárta gondolatait a kormányszóvivő.

(Fikció volna a fenti iromány? Az elmúlt 2 évet nem annak gondoltuk volna korábban? Ne adjuk esélyt annak, hogy ez újra bekövetkezhessen!)

Lantos János - Kuruc.info