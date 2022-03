Publicisztika :: 2022. március 16. 19:10 ::

Kitartást, Gyuri!

Nehezen találja az ember a szavakat, ökölbe szorul a kéz, az igazságérzet pedig a végletekig csorbul. Budaházy Györgyöt és társait súlyos évekkel büntették ma első fokon, és szolidaritásunkról kell biztosítanunk Gyuri társait is, ők is bajtársak. Gyuri egymaga 17 év fegyházat kapott!

Nehezen tudjuk elgondolni, mit érezhetnek. Több mint egy évtizede tart már a gyurcsányi időkből ránk maradt koncepciós per, és Gyurcsány szellemisége tovább él, ez végérvényesen bebizonyosodott. Az utolsó máz is lekopott a Fideszről, amely magát igyekszik nemzetiként feltüntetni.

És ne jöjjön nekem senki a mellébeszéléssel, hogy de hát a kormánynak nincs hatása a bíróságok működésére! Nem a fenét nincs, nem láttunk már az elmúlt években rá példát, amikor nagyon is volt? Innen kiindulva viszont nem lehet mást feltételezni, mint szándékosságot. Ez az ügy szándékosan alakul így.

Terjed a közösségi médiában egy idézet, amelyet Budaházy György mondott, miszerint az egyéni sérelem nem olyan fontos, mint a nemzet érdeke, ezért mindenkit arra kér, hogy a jelenlegi kormányra szavazzon. Egyrészt nem tudom ellenőrizni, ez ma hangzott-e el, vagy korábban, de a lényegen mit sem változtat. Vitán felül áll, hogy Gyurinak joga van ezen véleményéhez, és én ezt maximálisan tiszteletben is tartom, s bár nem értek egyet ezzel, van bennem most annyit alázat és tisztelet, hogy nem szállok vele vitába. Teljes mértékben méltatlan volna.

Azonban az mellett már nem lehet szó nélkül elmenni, hogy azok, akik magukat nemzetiként határozzák meg, ezt az idézetet mintegy pajzsot tartva maguk (de inkább a Fidesz) előtt, le is tudják az egészet. No, hát ha Gyuri is ezt mondta, akkor ugye, ugye, nem kell kritizálni a kormányt...

Csakhogy ez óriási képmutatás és cinizmus! Nem tudom elhinni, hogy lenne valódi hazafi ebben az országban, s igen, akár fideszes is legyen, aki ne érezné ezt az ordító igazságtalanságot. Nem lehet hallgatni. Senkinek sem. Ami ma történt, az az elmúlt 12 év totális csődje, de tovább megyek, nemzetellenes bűne.

Szabadságot Budaházynak, szabadságot a politikai foglyoknak!

Mert e jelszó éppúgy aktuális, mint 2006-ban. Egy tapodtat sem haladtunk előre. Magyarország hátra megy, nem előre. Minden jobboldali világnézetű, nemzeti érzelmű magyar ember tartsa ezt szem előtt április 3-án is.

Lantos János - Kuruc.info