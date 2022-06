Publicisztika :: 2022. június 9. 09:14 ::

"Jakab Péter olyan, mint az állami vállalatok éléről több százmilliós végkielégítéssel távozó szocialista csókosok"

Egy vélemény Jakab "lemondásáról":



Mi történt Jakab Péterrel?

Levette Gyurcsány Ferenc a tábláról?

A válasz, hogy nem volt rá szükség. Jakab Péter ugyanis soha nem irányította a Jobbikot, megkockáztatom, hogy a nap végén fogalma sem volt róla, mi történik körötte. Ötlettelen, buta figura, aki a ripacskodáson kívül nem sok dologhoz ért, egy sima félreality karakter, akinek az egyetlen beszélt nyelve a trashtalk. A "munkáját" bármelyik celeb el tudta volna látni, szervezetépítő kultúrája nincs, vitát érdemben nem tud folytatni semmiről.

Emellett Jakab Péter valószínűleg a narcizmus tankönyvi példája is: egyetlen egyszer el nem hagyta a száját, hogy a Jobbik végérvényes felszámolásában neki is lehetne része, szerinte semmin nem kell változtatnia. Amikor rajtad kívül mindenkinek egyértelmű, hogy a pártod soha többet nem jut be önállóan a Parlamentbe, amikor megfelezed a párt költségvetését, amikor leépíted magad körül az utolsó józan hangokat is, akkor elkezdik menteni a süllyedő hajóról, ami menthető.

Jakab Péter maga is ezt teszi. Azért nem mondott le a frakcióvezetői pozícióról, mert részben amiatt lehet az országgyűlés egyik legjobban fizetett politikusa. Neki ebben a játékban ennyi maradt: összeszedni néhány ingatlanra valót, és olyan vagyont halmozni a következő években, amikre a Parlamenten kívüli munkában - ahol ezért teljesítenie is kéne - soha sem lenne esélye.

Az elherdált demokrácia nyertese, olyan, mint az állami vállalatok éléről több százmilliós végkielégítéssel távozó (majd esetenként több milliós havi fizetésért továbbra is ott dolgozó) szocialista csókosok. Mint azok a küzdősportolók, akik rövid felívelő karrier után egy évtizedig gennyesre keresik magukat azzal, hogy mindenkit irritálnak, majd elpüföltetik magukat a ringben.

A teljesítmény hiánya és a következmény nélküliség azért lehet általános a rendszerben, mert az ellensúlyozására hivatott ellenzékben az. De ez a jakabokat, fegyőröket nem érdekli. Ők fixbe' vannak a demokráciánkat herdálók fizetési listáján.