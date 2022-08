Publicisztika, Anyaország :: 2022. augusztus 18. 12:32 ::

Közeleg az ősz - politikai értelemben is

Bár még forró augusztusi napokat élünk, talán nem gondolnak elegen arra, milyen ősz, milyen tél vár ránk. Tapasztalataim szerint az emberek többsége a pszichológiában használt tagadás fázisában van. Látják, olvassák a híreket, milyen brutális rezsimegszorítások lesznek, azonban a nyár közepén és végén még nem akarnak ezzel foglalkozni. Úgy gondolják, "majd csak lesz valahogy", "valamit biztos kitalálnak". Súlyos tévedés.

Érdemes azonban előretekintünk, s kicsit vissza, az elmúlt hetekre is, mely politikai erő hogyan viszonyult a történésekhez.



A kormány nagyjából így kommunikál... (forrás: Incze Leó "újságíró" Facebook-oldala)

Fidesz

A kormány, a Fidesz és teljes sajtója láthatólag azt az utat választotta, hogy totális mellszélességgel beleáll: megvédték a rezsicsökkentést, semmiféle korrekciót nem tapasztalhatunk. Ragaszkodnak hozzá, hogy az átlagfogyasztásig mindenki jól jár, csakhogy mindenki tudja, hogy ez az átlagfogyasztás nagyjából annyira valós, mint a KSH "átlagbérei". Ennek ellenére a Fidesz kommunikátorai - ha már a beismerés, bocsánatkérés elmaradt - nem azt teszik, amit józan ész szerint tenniük kellene, hogy elhallgatják a rezsimegszorításokat, ők maguk tartják napirenden (leszámítva Orbán tusványosi beszédét), és napi szinten, lépten-nyomon tolják elénk a hazug propagandát. Jó kérdés, mire alapoznak. Arra, hogy ez működőképes? Történelmi távlatokban tanulhattak volna már annyit, hogy ez már a bolsevik rendszernek sem jött be, nagyjából ahhoz hasonló módon hajlítják a valóságot, az emberek pedig tudják, hogy ez nem igaz. Mindenesetre úgy tűnik, a szokásos fideszes magabiztossággal, gőggel futnak neki az ősznek, nyilván arra is gondolva, a 4 éves ciklus elején járunk még, nagy baj nem érhet minket...



Jelenlegi állapotuk, de majd a "Nép (Lé) Pártján"...

Balliberális tömb

S ha rátekintünk a balliberális pártok állapotára, ezen feltételezésük nem is oly' valóságtól elrugaszkodott, hiszen a totális szétesés jeleit mutatják. A rezsimegszorításokat semmilyen mértékben nem tudják tematizálni. Miután a kata-törvény módosítása után néhány drogos felforgató lezárt pár hidat, amely teljes érdektelenségbe fulladt, hagyták is az egészet. Majd miután a parlament ülésszaka lezárult, el is mentek egytől egyig nyári szünetre, és nem csináltak tulajdonképpen semmit. Meggyőződésem, hogy ezek a pártok többet nem fognak közösen indulni semmilyen választáson, így a belső harcaikkal vannak elfoglalva, és néhány, ma már szinte mérhetetlen csoportosulás meg is fog szűnni, vagy beolvad a Gyurcsány által vezetett DK-ba. Ők kétségkívül megmaradnak, mellettük talán a Momentum, a többi a futottak még kategóriájába tartozik. A fideszes stratégák pedig dörzsölik tenyerüket, hiszen továbbra is igaz alapképletük: ellenzék=Gyurcsány. A rendszer két fő támasztéka. A két nagy politikai tömb váltógazdasága, ahol a felszínen ádáz csatát vívnak, de fontos nemzetstratégiai kérdésekben mégis ugyanazt teszik és tették.



Vannak, akik dolgoznak is

És ami ezen túl van: a Mi Hazánk

A fő kérdés az, mennyire számol a kormány a Mi Hazánk tevékenységével, erősödésével. Mert az is igaz, hogy a Fideszen túl ez a párt volt a választás másik győztese. Meglepetést okozva, 6 százalékos eredménnyel bekerült az Országgyűlésbe, és a jelenlegi közvélemény-kutatások már 9-10% körül mérik. Az elmúlt hetekben pedig országszerte tartott tüntetéseket, gyakorlatilag egyetlen ellenzéki pártként adott adekvát választ a rezsimegszorításokra, a fő üzenete az, hogy ne a magyarokat sarcolják meg a mesterségesen kreált energiaválság miatt, hanem adóztassák meg a multikat, a tech-óriásokat és a kormány oligarcháit is.

Hogy az ősz folyamán még tovább erősödhet a harmadik pólus, azt kénytelen-kelletlen még baloldali elemzők is elismerik. A Jobbik gyengülésével párhuzamosan a Mi Hazánk látványos sikert ért el az áprilisi választásokon, írja a Népszava. Róna Dániel szerint a koronavírussal kapcsolatos közhangulat "meglovagolása" (értsd: igazság feltárása), az ellenzéki közös lista várakozás alatti szereplése, valamint a Jobbik szervezeti és vezetési nehézségei eredményezték, hogy a párt frakciót alakíthatott a választásokat követően. Kiemelte azt is, hogy minden olyan tényező azonosítható a radikális jobboldali pártnál, ami volt, de most hiányzik a Jobbiknál: egy közismert elnök vezeti a pártot, egyértelmű programot képviselnek, komoly szervezeti erő segíti a pártot, illetve a fegyelmezettség és a pénzügyi háttér is adott a Mi Hazánknál.

- A jelenleg 10 százalék körüli közvélemény-kutatási eredményeket felmutató Mi Hazánk számára további növekedési lehetőségek is vannak: a Fidesz gazdasági válság miatt leszakadó szavazói, az ellenzéki pártokból kiábrándult választók, valamint a bizonytalanok közül is növelheti a táborát. Róna Dániel azonban kiemelte, a markánsan szélsőjobboldali imázzsal rendelkező Mi Hazánk számára is a 20 százalék körüli eredmény jelentheti a plafont, ahogy az a Jobbiknál is látható volt 2013-2014 környékén - írják, én azonban hozzáteszem, hogy ezek a politológusok által dogmaként kezelt "plafonok" is helyén kezelendők. Emlékszem még, annak idején, mikor a MIÉP 1998-ban 5%-ot ért el, akkor meg azt hangoztatták ugyanezek, egy radikális jobboldali párt növekedésének felső határa ez az 5% körüli eredmény, ennél soha nem fognak többet szerezni. Tévedtek, s nem először.

Ami viszont bizonyos és a legfontosabb, az elmúlt 30 év időszaka lényegében egy rendszer. Hiába mondja a Fidesz, hogy 2010-ben rendszerváltást hajtottak végre, ez nem igaz. Ez a rendszer a globális nagyurak kiszolgálására szegődött rendszer, ahol a magyar érdek nem fontos, a többi csak porhintés, csak körítés. Mi következik ebből? Nem kormányváltásra, rendszerváltásra van szükség! Hogy mit hoz az ősz? Nyugalmat biztos nem, készüljünk. A nemzeti ellenállást nekünk kell megerősíteni és életre kelteni, nem szabad azt sem hagynunk, hogy az elégedetlenség élére nemzetközi felforgatók álljanak, akik végpusztulásba taszítanák nemzetünket.

Lantos János - Kuruc.info