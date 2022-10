Publicisztika :: 2022. október 22. 21:33 ::

Zűrzavar

A Momentumnak hirtelen fontos lett az, amiről a nemzeti oldal már évtizedek óta beszél, és amely ma is cél: a szovjet megszállási emlékmű elszállítása a Szabadság térről. Mert annak vitán felül kell állnia, hogy a jelenlegi világpolitikai helyzet, az orosz-ukrán háború bármilyen értelmezése folytán sem gondolhatja egy pillanatig senki, hogy annak ott van a helye, függetlenül attól, ahhoz mit szól (vagy szólna) a jelenlegi orosz vezetés. Nem ez a fontos.



Gelencsér Ferenc Momentum-elnök és Bedő Dávid frakcióvezető-helyettes a párt kvótacigányával pózolt (fotó: Momentum)

No, de érdekes mód, most az a Momentum, amely lényegében a mai napig a Gyurcsány Ferenc által irányított nemzetközi baloldal irányítása alatt áll, közös listán indultak a tavaszi választáson, akciózott egyet a Szabadság téren. Ahogy ők mondják, "gerillaakciót" hajtottak végre, ugyanis szombaton egy húsz méter hosszú magyar zászlóval takarták le a Szabadság téri szovjet emlékművet. Erről egy videót is közzétettek, amelyből azért kiderül, mi motiválta őket. Ez pedig nem más, mint a jelenlegi kormányzat támadása, tehát kizárólag aktuálpolitika. A narratíva az, hogy a jelenlegi Oroszország teljes mértékben megegyezik a Szovjetunióval, és lényegében azért áll ott az obeliszk, mert a kormány az oroszok oldalán áll, és így tovább.

Most abba ne menjünk bele, Oroszországról mennyiben igaz ez az állítás, jelen sorok írójának véleménye egyébként az, nem fekete és fehér a helyzet (valóban nem mentes a szovjet örökség felvállalásától napjaink Oroszországa), de ez egy másik írás tárgya lehet majd.

Összességében pedig akik körül csak úgy hemzsegnek a posztkommunisták a politikai térben, s akiket kvázi külföldön "találtak ki", akiknek patrónusa a Rothschild-bankház volt alkalmazottja, Emmanuel Macron, akik között kettős állampolgárok találhatók, akik közül sokan, mielőtt politizálásba kezdtek, még csak egyetlen percet sem éltek Magyarországon, azok ne akarjanak magyar függetlenségről és szabadságról beszélni, mert semmi közük hozzá! Ez egy meglehetősen átlátszó, ha úgy tetszik, szabálytalan előzés manőver lett volna részükről.

Egyébként idekívánkozik az a tény is, ha vizsgáljuk 1956 okait, gyökereit, akkor arra a megállapításra kell jutnunk, hogy valójában 1956 jóval korábban kezdődött. Akkor, amikor az első vörös katona átlépte a magyar határt 1944-ben, és Magyarország ugyanazzal a bolsevik Szovjetunióval állt szemben és nem tette le a fegyvert 1944 október 15-én, mint 1956-ban, mindkét harcnak ugyanaz volt a célja, a szabadság. Ez nyilván kimaradt a Momentum videójából, mert nekik a jelenkorban sem az a céljuk, hogy hazánk független és szabad legyen, mert ha így lenne, akkor már régen szót emeltek volna egy másik irányból jövő gyarmatosító törekvés ellen is. De ezt nem tehetik, hiszen ők pont azoknak a fizetett felforgatói. Ha már ott jártak egyébként a Szabadság téren, nem is kellett volna olyan messzire menniük, hiszen pár méterrel odébb van az amerikai nagykövetség...

És igen, a szovjet megszállási emlékművet el kell onnét takarítani, mert nincs ott helye és gyalázat, hogy a mai napig ott lehet! Dicsőség 1944/45 és 1956 hőseinek!

Lantos János - Kuruc.info