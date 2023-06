Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2023. június 3. 23:04 ::

A világ a narancsos ködön át

Nem egyszer, nem kétszer, és nem is utoljára írhatunk le egy-egy olyan jelenséget, amikor kormánypárti körökben elismert tollforgatók igen vad teóriával állnak elő, pusztán azért, hogy a valóságot hozzáigazítsák saját elképzelésükhöz. No, ez nem új, de vannak azért olyanok, akik ezeket a csúsztatásokat némi valóságalappal teszik. Ettől ez még nem helyes, és nem igaz, de vannak olyan esetek, amikor az ember csak néz: hogy mi van?! Az alábbi is egy ilyen.

A szerbek igazsága címmel írt cikket Bayer Zsolt. Alapvetően az természetesen igaz, hogy a Balkánon és mindenhol máshol az amerikai háttérhatalmi mesterkedés nagyon sok szenvedést okozott a különböző népeknek. Ez tény.

- Soha, senki sem fog törődni a szerbek jogos követeléseivel (remélem, mi igen). A zavargásokban magyar katonák is megsérültek. A szerb hadsereget a határra vezényelték. Az Egyesült Államok és Brüsszel összes gazembere dörzsölgeti a tenyerét - írja, s ezzel nem lehet, de nem is akarunk vitatkozni. Kár azonban, hogy nem ez volt rövid szösszenetének zárógondolata. Ugyanis aztán túltolta a biciklit:

A románok nekiállnak hisztériázni, amiért köztársasági elnökünk részt vesz a csíksomlyói búcsún, majd kiposztolja a székely himnusz egyik sorát, amelyet odafönt a nyeregben sok százezer magyar zarándok énekel. Tegye fel a kezét, aki szerint a román kormány magától hisztériázik! Persze tudnak ők maguktól is teljesen értelmetlenül teljesen hülyék lenni, de még inkább, ha odaszólnak nekik, hogy ez a dolguk. És nekik most az Egyesült Államok és Brüsszel diktál. Azoknak a gazembereknek pedig az a (vélt) érdekük, hogy mi minden szomszédunkkal rossz­ban legyünk. Ezt is kéretik mindig figyelembe venni.

Azt hiszem, nagyon sokan felteszik most a kezüket. Tehát azt állítja, hogy a románok maguktól nem álltak volna nekik (már megint) sovinisztának lenni, csak hát szóltak az amerikaiak nekik, hogy bajszot kéne akasztani a magyarokkal? Mert amúgy annyira eláraszt minket a jószomszédi viszony, hogy ezen valamit rontani kéne. Ez egész egyszerűen nevetséges, és sajnos azzá teheti a jogos kritikát és ellenszenvet is az amerikai befolyásszerzési machinációkkal szemben, mert nem nagyon tudom elképelni, ki ne gondolna arra, hogy a románok maguktól is ilyenek.

Arról az országról és politikáról, történelemszemléletről, identitásról beszélünk, amely zsigerileg magyarellenes. Ahol úgy tanítják a mai napig, Szent István a Tisza vonaláig alapított magyar államot, és hogy Trianon igazságtalan volt román (!) szempontból, hiszen olyan "ősi román városok" maradtak magyar uralom alatt, mint például Debrecen. Ahol a politikai paletta szélsőbaltól a liberálison át a szélsőjobboldalig egy összekötő kapoccsal rendelkezik: ez a magyarellenes sovinizmus. Ezeknek kéne "odaszólni", hogy szóljanak már be valamit nekünk?

Azért, hogy a "jószomszédi" viszony csorbát szenvedjen, hogy az amerikaiak kárt okozzanak a "béketáboros és szankcióellenes" Magyarországnak, melynek kormánya egyébként lazán megszavazott minden Oroszország elleni szankciót. Ja, értjük...

