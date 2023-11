Publicisztika, Anyaország :: 2023. november 16. 17:08 ::

A kormány hirtelen elismerte, hogy a vendégmunkások is migránsok

Az elmúlt hónapokban a kormányközeli sajtóban arról volt szó, hogy a vendégmunkásoknak semmi közük a migrációhoz, a két témát határozottan kettéválasztották. A kategorikus a "kettőnek semmi köze egymáshoz" álláspontra helyezkedtek. Most viszont ez megváltozni látszik. Nyilván azért, mert ez a hazugság egyre tárhatatlanabb volt.

- A migráció miatt a kormány új, szigorú idegenrendészeti törvény megalkotására tesz javaslatot - így, pontosan ezzel a címmel tálalta a hirado.hu az új törvény megalkotását.

Akárhogy nézem, ez egészen más megvilágításba helyezi az egészet. Maga a Belügyminisztérium fogalmazott úgy közleményében, hogy a szigorításra a tömeges migráció miatt van szükség, "Magyarország a magyaroké, és a magyar munkahelyek első helyen a magyarokat illetik meg."

Ezek szerint a kettőnek nemhogy köze van egymáshoz, hanem a kettő egy és ugyanaz. Ez mindenképpen újdonság a fideszes kommunikációban, az már nem, hogy előadják, hogy most szigorítani fognak, mert ez a gyakorlatban igen nagy valószínűséggel csak színház lesz.

Viszont az, hogy a vendégmunkásokkal kapcsolatos, eddig kényesen került migráció kifejezést egy az egyben ráhúzták, annak oka talán az lehet, hogy így terelik a figyelmet a déli határról, ahol viszont a kormány gyenge és tehetetlen viselkedése miatt tömegével jönnek át a határon az illegális migránsok. De visszatérve a vendégmunkás migránsokra, minden törvény annyit ér, amennyit betartanak belőle.

Márpedig az új, szigorúnak mondott törvény egy olyan gyakorlatra hivatkozik, ami nem igaz. Azt írják, csak olyan helyre szabad felvenni vendégmunkást, ahová magyarok nem jelentkeztek, és egyetlen magyar állampolgárt sem hozhat kedvezőtlen helyzetbe.

Hogy ez mennyire nincs így, arról elég sok információt kapok, a vendégmunkásokat szervezetten hozzák az előre meghatározott pozíciókra, ha ki is írják az álláshirdetést, az csak látszat, de olyan eset is van, hogy konkrétan kirúgják a magyarokat azért, hogy helyükre felvehessék az olcsóbb munkaerőt. Az ilyen esetekről be fogunk számolni a jövőben.

Lantos János - Kuruc.info