Amikor a gólem elszabadul - végre jó helyen alkalmazott cenzúrát a Facebook

Nem igazán sejtettem, hogy ez valaha előfordulhat, de azért néhanapján a Meta is tud örömet szerezni az embernek, ugyanis a tegnapi nap folyamán minden bővebb indoklás nélkül törölték a Neokohn zsidó portál és Köves Slomó oldalát is.

Többször elolvastam az erről szóló cikkeket, és nagy örömömet leltem bennük, ahogy a folyton antiszemitizmust kiáltó legfőbb cenzorok ajvékolnak azért, mert a Facebook nem ismeri a szólásszabadságot.

Az az érzés, ami ilyenkor hatalmába keríti az embert, nem szimpla káröröm, hiszen az túl alantas lenne. Ez valami sokkal több. Elégtétel, az a semmivel sem összehasonlítható, megnyugtató érzés, hogyha kevés is, és sokszor nagyítóval kell is keresni, de van még igazság a világban, hiszen a valódi gyűlöletkeltők – igaz, csak egy részük – a világ népeit megrontók is kaphatnak még büntetést.

„Másfél év brutális korlátozás után, a Meta érdemi indoklás nélkül törölte a Neokohn.hu 30 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalát” – panaszkodnak a zsido.com oldalon.

Az ember pedig önkéntelenül elmosolyodik, vajon milyen „brutális” korlátozásokról lehetett szó az elmúlt másfél évben? Portálunkkal szemben több mint tíz éve zéró tolerancia uralkodik Mark Zuckerberg univerzumában (nekünk a 2010-es évek elején már nagyobb Facebook-oldalunk volt, mint 2024-ben a Neokohnnak), szóval ha vannak, akik tudnak mesélni a valódi szájzárról, akkor azok mi vagyunk. Akkor, amikor ez velünk megtörtént, a zsidóság egyként ünnepelte a Facebook döntését, de most végre ők is belekóstolhatnak a cenzúrába. Mindezt nagy örömmel nyugtáztam, örülök neki, és természetesen a legkisebb sajnálat sincs bennem irántuk, remélem, ugyanazt az erős szájzárat kapják, amit mi kaptunk annak idején.



Ajvé! Hát már a Facebook is antiszemita lett? (forrás: neokohn.hu)

Nyilván abszurd, hogy pont a zsidóság kiált „szólásszabadságot”, de az eset kapcsán azt is érdemes megjegyeznünk, hogy egyre többször nyal vissza az a bizonyos fagyi, vagyis – igényesebben megfogalmazva – az európai élettér romjain felállított új rend egyre többször fordul az alkotói ellen. Nem példátlan eset sem a történelemben (sem a filmek világában, ha valaki azt kedveli jobban), de azért „személyesen”, kortársként végignézni mindezt egészen más élmény.

A legideálisabb persze nyilván az lenne, ha a saját civilizációnkat menthetnénk meg (mindez alatt nem teljes restaurációt, hanem jó és szükséges megújhodást értek, de ez egy másik történet), de ha netán mégiscsak elsüllyednénk a végén, jobb érzés azt a megmételyezőinkkel együtt tenni, mint nélkülük.

Másképp megfogalmazva: ha a zsidóság beteljesítette küldetését és szétverte az európai civilizációt, akkor mi lesz velük? Mi lesz, ha a gazdatest kimúlik?

Ezen gazdatest életben tartására vannak szerződtetve a Marine Le Pen-féle filoszemita álnacionalisták, ám minél több patrióta ismeri fel, valójában kiknek a helytartóiról beszélünk, annál kevesebb mozgásterük lesz a jövőben, arról nem is beszélve, hogy a másik oldalról is folyamatos nyomás alá vannak helyezve, amit természetesen a legkevésbé sem sajnálunk.

Ám ez a fonal messzire vezet. Ma csak szimplán örüljünk annak, hogy a Facebook egy árnyalatnyival jobb hely lett. Minimum elégtétel, amit megérdemlünk.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info