Publicisztika :: 2024. június 2. 22:16 ::

Ön szerint is "gazdagítja a közösséget", ha egy osztályban 30 tanulóból csak 6 fehér?

Amint arról hírt adtunk, belehalt sérüléseibe az a rendőr, aki a héten a németországi Mannheimben történt késes támadásban súlyosan megsebesült - közölte vasárnap a karlsruhe-i német főügyészség, a mannheimi rendőrfőkapitányság és Baden-Württemberg tartomány bűnügyi hivatala. Mint ismeretes, egy iszlamista támadásról volt szó, ahol Michael Stürzenberger német jobboldali politikai aktivistát késelték meg, majd a rendőr a megszúrt politikust (!) próbálta "ártalmatlanná" tenni, eközben szúrta meg őt is a terrorista. Ez is sokat elmond a német állapotokról. De közelítsük meg egy kicsit távolabbról az esetet.

A késes támadó egy 25 éves afgán volt. Nem tudom, mikor érkezett Németországba, nem tudom, az elmúlt években jött-e vagy esetleg korábban, és már iskolába is ott járt, de ez valahol lényegtelen is. Ugyanis sok százezer, sok millió hasonló, potenciális veszélyforrás tartózkodik az országban. Ez pedig abból következik, hogy egy teljesen más világból érkeznek, teljesen máshogy szocializálódnak, és ez Németországban is tovább folytatódik, ugyanis no-go zónák alakulnak ki, az integráció teljes utópia. Vagy, ahogy mondani szokás, az integráció mindenképpen megtörténik, csak nem mindegy, ki integrál kit... Ez a multikulti modell totális csődje.

Nézzük meg, mi történik már a német iskolákban is. A német gyerekeket szabályos terrorban tartják, a politikailag korrekt véleménydiktatúra alatt ezeket szóvá sem lehet tenni, egyértelműen vallási és etnikai alapon alakulnak ki ezek a törésvonalak, és kétségtelenül a németek szorulnak vissza, szorítják ki őket. Gyakorlatilag az iskolai késelések, verekedések általánosak, a német gyerekeket leköpik és szidalmazzák csak azért, mert németek. Ez mindennapos Németországban.

De, hogy ne csak Németországról beszéljek, Magyarországon ugyanez a helyzet, ugyanis a cigányság egy része, mely bűnözői szubkultúrában nő fel, ugyanezt az erőszakos viselkedésformát jeleníti meg már az iskolákban is. Mi mást tenne? Hiszen otthon ez az irányadó példa. Azt látják szüleiktől, hogy az erőszak menő, a börtönviseltség dicsőség. Egyik leghíresebb eset (de messze nem egyedüli!) Gyöngyöspata, ahol a magyar szülők kénytelenek voltak gyermekeiket kivenni a helyi iskolából, és elvinni akár 30 kilométerrel messzebbre, mert a normális oktatás feltételei nem voltak meg Gyöngyöspatán az ilyen antiszociális gyerekek miatt. És az állam, a kormány nem tett és nem is tesz semmit! Magyarországon is mindennapos eset, hogy abban az osztályban, ahol egy bizonyos szint fölé kerülnek az ilyen környezetből érkező gyerekek, terrorizálják osztálytársaikat, de ugyanúgy megverik a tanárokat is.

Ez annyira mindennapos tapasztalat Magyarországon, hogy aki ezt tagadni igyekszik, ennyi erővel azt is megpróbálhatja letagadni, hogy forog a Föld.

Nos, a fentiek tükrében akár Magyarországon, akár Németországban, akár Londonban, vajon mennyire üdvös az, ha egy "osztályban 30 gyerekből csak 6 fehér?"

Magyar Péter EP-csúcsjelöltje, a 16 éves kora óta Londonban élő, jelenleg a Meta (Facebook) jogtanácsosa, Dávid Dóra szerint szuper dolog, sőt, “a közösséget gazdagítja”. Egy a YouTube-on közzétett interjúból derül ki mindez, ahol ezt a jelenséget abszolút pozitívnak mondja el

Ez egy teljesen egyértelmű és nyílt állásfoglalás Dávid Dórától, de ezzel együtt Magyar Pétertől is. Jól illeszkedik a globalista érdekek szolgálatába (amelyet majd az áljobboldali Európai Néppártban is folytatni akarnak), de ez teljes mértékben elfogadhatatlan egy nemzeti érzelmű magyar ember számára, és soha nem fogadhatjuk el ezt a sötét törekvést.

Lantos János – Kuruc.info