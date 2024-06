Publicisztika :: 2024. június 8. 15:51 ::

Magyar szavazatokért kuncsorog a magyarellenes AUR

Mint ismeretes, holnap Európai Parlamenti választásokat tartanak, ami azt jelenti, hogy javában folyik a kampány más országokban is, így Romániában, amely ismerve a jelenlegi határokat, nem hagyja érintetlenül Erdélyt és azon belül a döntően magyarok által lakott Székelyföldet sem. Ebből a szempontból nézzünk meg egy jelenséget.

Számunkra, magyarok számára kifejezetten érdekes (nem pozitív értelemben) a feltörekvő AUR, ugyanis közismerten magyarellenes politikát jelenítenek meg. Abból a szempontból is fontos a vasárnapi eredményük (várhatóan több mandátumhoz is juthatnak), hogy aztán később melyik európai frakcióba ülnek be. Tudjuk, hogy szerveződik egy új európai nemzeti és antiglobalista frakció, mely legnagyobb ereje a német AfD lehet, de ott lesz a Mi Hazánk is, vagy a bolgár Újjászületés, a Mi Hazánk pedig leszögezte, hogy két párttal nem kíván egy frakcióba ülni, ez pedig a Fidesz, a másik pedig az AUR. A formálódó új frakcióban ott lehet a lengyel Konföderáció is, feltételezhetjük, hogy ismerve a bolgárok álláspontját is, ebbe a frakcióba igencsak nehézkes lenne az útja az AUR-nak. Lehet, hogy végül a Fidesszel kerülnek egy platformra? Hamarosan kiderül.

Nagyon reméljük, senki nem dől be az AUR-nak a magyarok közül, ugyanis az utóbbi időben nekiálltak kuncsorogni magyar szavazatokért is. A párt elnöke az alábbiakat posztolta:

De ami még ennél is érdekesebb, az egy kutatás, amely egy hónappal ezelőtt készült.

- Nem először felmerült feltételezést vél alátámasztani legújabb kutatásában a Bálványos Intézet, mégpedig hogy a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) geopolitikai nézeteihez és attitűdjéhez állnak legközelebb az erdélyi magyarok nézetei az ukrajnai háború kapcsán: fő célként érvényesül a szuverenitás, továbbá a Nyugat- és ukránellenesség - írja a kronikaonline.ro.

Természetesen az AUR egy magyarellenes, soviniszta párt (e tekintetben a többi román párt is kisebb-nagyobb mértékben hasonlóan az), ami nem csoda, hiszen a modern kori román nemzeti identitás egyik kötőanyaga, lényege a magyarellenesség. Hogy mennyire, azt egy korábbi, de rendkívül sokatmondó, és egyébként vicces történet is jelzi.

Maria Godina, aki meglehetősen aktív a közösségi médiában, az "ország legnépszerűbb rendőre", korábban szimpatizált az AUR-ral, főként a Covid-időszak alatt, és a párt lezárás- és kötelezőoltás-ellenessége vonzotta be, Székelyudvarhelyen járt. Rendszeresen utazik, és csinál úti beszámolókat, bemutatja a hely nevezetességeit, elmondja véleményét az ott tapasztaltakról. Székelyudvarhelyen is így tett, és arra a megállapításra jutott, hogy nagyon rendezett a környezet, tiszták a közterek, nincsen szétdobálva a szemét, és úgy általában véve "civilizáltabbak az emberek". Sőt, egyenesen azt mondta : „Mintha egy másik országban lennék”.

Kihangsúlyozta, hogy ez nem a románok ellen van, nem szeretné kihegyezni ezt egy magyar-román összehasonlítássá, de nyilván arról nem ő tehet, hogy a magyarok lakta részen ezt, a románok által lakott területeken meg teljesen mást tapasztalt...

No, itt háborodtak fel az AUR-osok, és történt meg a szakítás köztük.

