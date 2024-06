Az elmúlt napok híre azonban, hogy mégis elfogadta titokban a szuverenitást sértő szabályokat a WHO. Ugyanis a korábbi hírekkel ellentétben mégis módosította az egészségügyi szabályzatot (IHR) a WHO, amely így teljhatalmat ad az etióp marxista terrorista főigazgatónak, Tedrosz Gebrejeszusznak például a "járványhelyzet" kihirdetésében.

A pártok közül egyedül a Mi Hazánk tiltakozott, csakúgy mint korábban, és parlamenti beadványban szólította fel Orbán Viktort, hogy Magyarország ne fogadja el ezt, Magyarország számára ne legyen kötelező.

– A koronavírus-járvány alatt látszott igazán, hogy mennyire súlyos probléma az egészségügyben a dezinformáció, az oltásellenesség. Milyen eszközzel lépne fel? – fogalmazza meg kérdését a Telex.

– Az edukáció híve vagyok, még ha nem is könnyű feladat. Az egészségügyi álhírek sokszor azért terjednek könnyedén, mert az emberek nem jutnak hozzá egészségügyi alapismeretekhez. Az oktatásban több időt kellene fordítani a digitális tudatosság fejlesztésére, hogy a fiatalok felismerjék, és ki tudják szűrni az álhíreket - adja meg az egyértelmű választ. De egyébként, bár kissé tompítani igyekszik, de lényegében kiáll Ukrajna EU-csatlakozása mellett is.

Ezen túlmenően le kell szögezni, hogy a Fidesz-KDNP utóbbi fele továbbra is a globalista áljobboldali Európai Néppártban fog helyet foglalni, ahová Magyar Péterék is sietnek, Manfred Weber szeretettel várja őket , a Fidesz pedig a szintén ukránpárti Giorgia Meloniék felé mozdul, a DK Európai Egyesült Államok víziójáról pedig e portál hasábjain kár is szót fecsérelni, ők nem akarnak magyar Magyarországot. Ahogy a Momentum sem. Ők mindannyian globalista érdekeket szolgálnak, és ennek a globalista diktatúrának része a WHO mesterkedése is.