Sokan ezt utálják a NER-ben (II. rész)

Nem tervezek deklaráltan sorozatot indítani ebből, mert annyit azért nem ér, de a mostani eset mellett sem lehet szó nélkül elmenni. Mármint Magyar Péter valódi személyiségének újabb megnyilvánulását mellett. Alighanem már sokan értesültek róla, hogy egy budapesti szórakozóhelyen viselkedett minősíthetetlenül, ahonnan ki is dobták a kidobók.

Természetesen eltérő verziók láttak napvilágot, azon nem csodálkozunk, hogy szerinte "megint ártatlan", de azért még ha torzíthat is a kormányzati sajtó/propaganda, azt azért már egy ideje össze tudjuk rakni, hogy valójában egy ténylegesen szociopata személyiségjegyeket felmutató emberről van szó.

Az én véleményem az (persze, tévedhetek is), hogy Magyar Péter énképe már annyira eltorzult és valóban hiszi magáról, hogy ő valamiféle messiás, hogy úgy gondolta, amint belép a táncparkettre, és megfog egy-két női feneket (ezek állítólag megtörtént dolgok) és tesz pár erős szexuális jellegű célzást, már rögtön a karjaiba is borulnak. Hát nem így történt, főleg, hogy a hölgyek férjei, barátjai is ott voltak, és érthető okokból ezt számon is kérték. Így kezdődhetett tehát a konfliktus. Világos, hogy többek ezt fel akarták venni a telefonjukkal, és persze nem meglepő, hogy Magyarnak ez nem tetszett, és csatakrészegen fenyegetőzve megpróbálta ennek elejét venni.

Aztán vannak itt még érdekes részletek.

„Ha valakinek nem tetszik valami”, akkor ő majd tönkreteszi, kapcsolatai révén bezáratja a szórakozóhelyet, mert ezt „bármikor el tudja intézni”.

A szemtanúk szerint később egy üveg sört locsolt szét, majd saját magát is leöntötte. Ezután történt meg, hogy odalépett valakihez, aki mindezt a telefonjával akarta rögzíteni, és kicsavarta azt a kezéből. A telefont aztán eltette és nem is adta vissza. A kötekedést tovább folytatta a szemtanúk elmondása szerint, de közben egyre többen próbálták rendre utasítani, úgy tűnik, sikertelenül. Az egyik ilyen szóváltás tettlegességgel végződött, a szemtanúk állítják, hogy Magyar Péter ekkor megütötte az egyik vendéget.

A legbeszédesebb szerintem az, hogy bezárással fenyegeti a szórakozóhelyet. Hát nem ez a fajta pökhendi, arrogáns viselkedés zavarja az embereket többek között a NER-ben, annak prominens képviselőiben? De, ez pont ugyanaz. Hamisítatlan nersevik tempó! Jó kérdés az is, vajon milyen kapcsolatokra gondolhatott? Vagy csak úgy a levegőbe beszélt? Vagy talán a régi fideszes kapcsolataival akart fenyegetőzni? Egyik sem tűnik megnyugtató magyarázatnak, legalábbis azon ellenzéki szavazók számára, akik benne látják/láttak azt az embert, aki elzavarhatja Orbán Viktort.

Egyelőre őt zavarták el a szórakozóhelyről.

De érdemes olyan aspektusból is megközelíteni, hogy (akármelyik verzió is közelíti az igazságot) egy olyan ember, aki kvázi a miniszterelnöki pozícióra jelentkezik be 2026-ban, megengedhet-e magának ilyesmit? Milyen felkészültségről árulkodik mindez?

Azt gondolom, a legtöbbeket (már akik nem hívei Magyarnak) az foglalkoztatja leginkább, vajon ez az eset árt-e a megítélésének? Nehéz erre feleletet adni, átböngészve a kommentszekciót saját Facebook oldalán azt láthatjuk, hogy igen kevés mértékben. Megértőek, akár csak a múltkori tűzpiros méregdrága BMW kapcsán, amely már lassan egy régi piros ezerkettes Lada szintjére süllyedt (milyen luxus?!), most is simán beveszik a magyarázatot, hogy "Rogán áll a háttérben". Úgyhogy erre egyértelmű magyarázatot nem lehet adni.

Pedig valójában ez az ember mélységesen lenézi, megveti a saját szavazóit, támogatóit is, és lépten-nyomon át is fogja verni őket, ahogy tette az EP-mandátum átvétele kapcsán. Mindenesetre az biztosnak tűnik, nem tegnap este szerzett magának új barátnőt Vogel Evelin után...

Henney Viktor – Kuruc.info