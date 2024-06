Publicisztika :: 2024. június 15. 11:27 ::

Sokan ezt utálják a NER-ben

Nagyon sok kritika fogalmazódik meg az ún. NER-rel szemben. A nemzeti jobboldal legtöbbször azzal vádolja a Fideszt, éspedig joggal, hogy mást cselekszenek, mint amit mondanak. De ezen túlmenően nagyon sokakat az is irritál, hogy prominensei milyen "rongyrázást" folytatnak, hogy provokatívan az átlagember képébe tolják, mekkora luxusban élnek.

És itt aztán hosszasan lehet sorolni a helikopterektől kezdve a "NER-Mercedesnek" becézett G Mercedes terepjárókig (Rákay Philip és társai), amikkel állítólag divat járni a fideszes felső vezetésben és a hozzájuk köthető oligarcháknál. Akárhogy is van, mi igaz, mi nem ezekből, nyilván vaskos alapja van. Mint ahogy abban is biztosak lehetünk, hogy ezek az emberek pontosan tudják, mit váltanak ki a társadalom szélesebb rétegiből, ha luxus értékeikkel és életükkel kérkednek. Felháborodást. Lehet, hogy élvezik is azt, ha "háborog a proli" (aminek ők nézik az embereket)? Elképzelhető.

No, de most jött valaki az elmúlt hónapokban, akik ezzel szembeszáll, levetkezi NER-es múltját és... Ja, és mégsem:

No, itt egy kép, amibe bele van sűrítve, sokan mit nem szeretnek a NER-ben. Magyar Péter egy BMW előtt pózolva (ez valahogy nem a kampány alatti platós teherkocsi) adja hírül, hogy épp indul Németországba az EB-re. Gondolom nem kell magyarázni, a képen is látszik, ez nem egy régi BMW, hanem valamelyik jelenleg is futó modellje, amelynek az ára azért nem éppen az átlag pénztárcájához van szabva. Vajon ezzel a képpel ugyanaz a célja, mint a korábbi nertársainak? Mert bele lehet menni az összehasonlítgatásba, hogy "de hát Rákay Mercije sokkal drágább", igen, és? Itt most nem ezen van a hangsúly, hanem ezen a kivagyiságon, meg ezen a (valódi) proli pózoláson...

Mindenesetre a következtetéseket mindenki vonja le maga. Tudom, biztos sokan unják, hogy "megint egy cikk Magyar Péterről", de azért a kérdés ettől még releváns.

Henney Viktor – Kuruc.info