Reflektálás a "Kongatják a vészharangot: Amerika pénzbirodalma a végéhez közeledik” című cikkre

Az elmúlt több mint 10 évben számos vágyvezérelt cikkben írtak az amerikai dollár uralmának a végéről. Ez ugyan bekövetkezhet, de több olyan tényező is van, ami rengeteg embert ebben ellenérdekeltté tesz. Alább néhány olyan érvet sorolunk fel, ami nem szokott megjelenni a médiában.

Ez is olyan mint az olajcsúcs: sosem következik be

Emlékeznek a közönség tagjai arra, hogy a 2010 körüli években mindenféle szélhámosok telehaknizták a médiát azzal, hogy éveken belül itt az olajcsúcs? Bekövetkezett? Nem!

Az amerikai dollár végével is nagyjából ez a helyzet. Már több mint 10 éve mindenki a végét jósolja és ennek ellenére még mindig nem következett be. Alább pedig ennek a hátterét is levezetjük.



Ki akarja a dollárjait kinullázni?

Amennyiben az amerikai dollár elveszítené a vezető szerepét, akkor elveszíthetné majd az árfolyamának a jelentős részét. Viszont ez nagyon sok embernek nem érdeke, mert a világ devizatartalékainak a túlnyomó többsége még mindig amerikai dollár formájában létezik.

A jelenlegi árfolyamok mellett a világ devizatartalékainak több mint a fele (58 százaléka) amerikai dollárban van. Amennyiben a világ vezető gazdasági hatalmai eldobnák a dollárt, akkor ennek elmenne az értéke. Amennyiben dollár ezermilliárdokról van szó, akkor ez kinek az érdeke?

A kínai export összeomlana

Köztudott, hogy a kínai gazdaság egyik fő pillére a dinamikusan bővülő export. Ez már nagyjából 30 éve így van és a kínai vezetés ezt a jövőben is fenn akarja tartani. Maga a kínai pártelnök is kijelentette, hogy a gyenge exportot az ország gyengeségének látná.

Viszont annak ellenére, hogy a kínai egy nagyon szorgalmas nép, egy dolog keresztbe tehet az exportnak: a devizaárfolyamok. Hogyha a dollár nagyon meggyengülne, akkor a kínai export helyzete is gyengülne. Márpedig hogyha a dollár elveszítené azt a szerepét, hogy a világ fő fizetőeszköze, akkor igen jelentősen gyengülhetne az árfolyama. Ettől pedig gyakorlatilag összeomolhatna a kínai export.

Ez azt jelenti, hogy az USA fő hitelezőinek, a távol-keleti országoknak (Kína, Japán) egyáltalán nem érdekük, hogy dollár gyengüljön, mert attól bezuhanna a gazdaságuk.

Más fejlett országnak is van hasonlóan súlyos államadóssága: Japán

Most a reflektált cikkben szörnyülködnek attól, hogy az amerikai államadósság meghaladta az amerikai GDP 120 százalékát. De vannak más fejlett országok is, amiknek hasonló vagy nagyobb szinten van az államadósságuk és mégis pörögnek. Erre jó példa Japán.

Japánban a 90-es évek óta növekszik az államadósság és ők már a GDP 250 százaléka felett járnak. Vagyis Japán az USA-hoz képest kevesebb mint harmadakkora gazdaságával egy világszinten jelentős államadósságot görget maga előtt. Ennek ellenére Japán teljesen elműködik így, mert a Japán gazdaság erre fedezetet nyújt.

