A vadkapitalizmus szolgája

Világunk folyamatosan változik, így nem várható el, hogy teljességgel ugyanazon mechanizmusok, gyakorlatok mentén működjön, mint mondjuk 500 évvel ezelőtt. Ám amíg a nemzetiszocializmus – így a magyarországi hungarizmus is – például megtalálta a szűk utat tradíció és haladás között, ez sem az államszocializmusnak, sem a kapitalizmusnak nem sikerült. No nem mintha akarták volna, sőt. Mindkét „győztes” világnézet erősen munkálkodott – munkálkodik – azon, hogy a még megmaradt tartópilléreket lerombolja, az embert öntudatlan fogyasztóvá silányítsa. A kapitalizmus javára legalább annyit írhatunk, hogy a fogyasztóvá silányítás jóléttel párosul, a vörösök esetében a „fogyasztás” inkább csak termelés a gyakori nélkülözés kereszttüzében.

A kapitalizmus gyakorlata pozitív állami ráhatás nélkül (példának okáért lásd Mussolini értekezéseit a kapitalizmusról, fasizmusról és az „irányított kapitalizmusról”) minden jólét (ami az állampolgár jogos igénye, a biztonságérzet alapja) ellenére lelketlenséget, a gazdasági mutatók kizárólagosságát, istenítését jelenti, ahol egyetlen cél a minél nagyobb profit hajkurászása magasabb rendű célkitűzések nélkül.

Természetesen ez a gyakorlat a családnak mint ősi társadalmi egységnek sem tesz jót, rengeteg más ok mellett ezért is ilyen sok az elmagányosodott ember, ezért is fogy a népesség, vagy az aktuális, sokszor értelmetlennek tűnő munkán túl ezért nem tudnak nagyobb egységekben gondolkodni az adott ország polgárai.

A vadkapitalizmusnak persze vadhajtásai is vannak. Katarina Jovanovic is egy közülük, akinek történetét most azért hoztam el, hogy lássuk, hová vezethet egyrészt a felelőtlenség, másrészt egy olyan társadalmi berendezkedés, mely pont az embert mint érző, gondolkodó alkotóelemet hagyja ki a képletből.



Katarina Jovanovic, a 28 éves "anya" karrierje most dőlt igazán romba (fotók: Newsflash)

A Baden-Württemberg tartományban található Lauffen am Neckarban élő Jovanovicot július elején emberölésben találta bűnösnek a Heilbronn-i Kerületi Bíróság, miután a nő kidobta újszülött lányát az ablakon, mondván, a csecsemő veszélyezteti a karrierjét.

Jovanovic a Porsche jogi osztályán dolgozott vezető ügyvédként, és úgy gondolta, hogy a gyerekvállalás tönkreteszi az előmenetelét. Ennek ellenére ügyvédei pofátlan módon azt állították, hogy a nő „nem vette észre, hogy terhes”, védencük pedig „véletlenül ejtette ki a babát az ablakon”, azt pedig „ki kell vizsgálni”, miként került a gyerek az ablakpárkányra.

Azért ott még nem tartunk, hogy egy ilyen mesét elhiggyenek, így Jovanovic hét és fél év börtönbüntetést kapott a kerületi bíróságon. A nő szándékosan titkolta terhességét a kollégái és a szomszédok előtt, utóbbiak közül az egyik azt mondta, hogy „senki nem vette észre, hogy Jovanovic terhes, a nő pedig megváltozott, és nem állt szóba velük”.

A most 28 éves „anya” 2023. szeptember 12-én titokban szült otthon, ezt követően kidobta az ablakon az újszülöttet. Ügyvédje szerint „amikor hirtelen a kezében tartotta a véres csecsemőt, rendkívüli pszichés helyzetbe került”, próbálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant Malte Hoech 53 éves védőügyvéd. A pár percet élt kisbaba négy métert zuhant, majd a járdára esett, és koponyatörést szenvedett, azonnal meghalt.



A lakóház, ahonnan Jovanovic kidobta a saját újszülött lányát

Katarina Jovanovic ügyvédei fellebbeznek a kolleginájukat sújtó ítélet ellen, reméljük, mindezt sikertelenül teszik majd, az „anya” pedig a börtönben hűsölhet erre a pár évre. Nem mintha hét és fél év olyan sok idő lenne.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info