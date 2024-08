Publicisztika, Külföld :: 2024. augusztus 1. 15:11 ::

Sarco aktív

2021 decemberében, két és fél éve írtam a Sarco nevű kapszuláról, ami akkor még prototípusként vetítette előre, miként kívánja forradalmasítani az öngyilkosságot. A most következő pár bekezdéshez szükséges (legalábbis erősen ajánlott) elolvasni ezt a korábbi cikket, de azért itt is ki kell emelnem belőle egy részletet:

Dr. Philip Nitschke, aki a "halálkapszula" egyik feltalálója és nem mellesleg az Exit International, eutanázia legalizálásáért küzdő szervezet alapítója is, így fogalmaz: "a Sarco használójának nem kell külön engedélyt kérnie, és nem is kell orvos segítségét igénybe vennie. A kapszula belülről aktiválható, ráadásul bárhol lehet használni, otthon vagy a kertben is."

A Sarco debütálását 2022-re ígérték Svájcban, de elkéstek az elvtársak. Most viszont a "közeljövőben" használatba kerül , ezért vagyunk most itt.



A futurisztikus "halálkapszula" (fotó: Exit International)

Sarco tehát zöld utat kapott, a helyszín pedig nem véletlenül Svájc. A "tesztországban" az 1940-es évek óta (!) engedélyezett az eutanázia, feltéve, ha a "segítő" személynek nincs érdeke a halálesetben. Már a múlt évtized közepén is arról cikkeztek, hogy virágzik a Svájcban a "halálturizmus", a 2010-es évek első felében megduplázódott azon külföldiek száma, akik Svájcba utaztak eutanázia miatt. Nitschke kapszulája ezt a folyamatot is felgyorsíthatja.

A futurisztikus kapszulához nincs szükség orvosra, a kamrát nitrogénnel töltik meg, az oxigénszint gyorsan csökken (ehhez a gombot belülről lehet csak megnyomni), így a beteg eszméletét veszti, majd 10 percen belül meghal. A 3D-s nyomtatással legyártható Sarcót dr. Philip Nitschke is kipróbálta, persze ő nem vitte végig a programot. Elmondása szerint a gáz beáramlása észrevehetetlen, az alanyt euforikus érzés keríti hatalmába (a nyugalmat fokozhatja a kapszulából nyíló "remek kilátás"), majd fájdalommentesen elhalálozik az oxigén és a szén-dioxid kivonása miatt.

A tesztek már véget értek Rotterdamban, a doktor mellett pedig a The Last Resort névre hallgató, aktív eutanáziát támogató szervezet bábáskodik a "halálkapszula" felett. Sem az első felhasználóról, sem az eutanázia időpontjáról, helyszínéről nem adnak felvilágosítást, mert szeretnék kizárni belőle a médiát (meg persze tegyük hozzá, hogy a tiltakozásokat is). Annyit azonban tudhatunk, hogy 2024-re tervezik, magánterületen.

Florian Willet, a The Last Resort vezérigazgatója úgy nyilatkozott , hogy a Sarcóra már most nagy a kereslet.

A használat előtt az egyén pszichiátriai vizsgálaton esik át, hogy mentálisan ép-e, tud-e felelősségteljes döntést hozni a saját életéről. A használat alsó korhatára 50 év, de rendkívül súlyos betegségben szenvedő, 18 életévét betöltött személynél kivételt tehetnek. A kapszulát 20 svájci frankért lehet majd használni, a nitrogént fedezi az alany belőle.

A Sarco tehát zöld utat kapott, ellenzői a svájci büntető törvénykönyvre hivatkoznak, mely szerint az öngyilkossághoz való segítségnyújtás büntetendő, ha azt "önző érdekből" teszik. Mivel azonban a szervezetre ezt nem tudják rábizonyítani, a csatát minden bizonnyal elvesztették.

Sarco hamarosan aktiválódik, a fehér népesség pedig fogy. Minden másban csak ismételni tudom 2021-es önmagamat.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info