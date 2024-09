Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2024. szeptember 5. 16:37 ::

Tagadni a tagadhatatlant

Pokol Béla tavaly leköszönt alkotmánybíró, politológus, szociológus az IQ-ról értekezett egy azóta sajnos már törölt Facebook-bejegyzésben. A lényeg, hogy szerinte a cigányok intelligenciája biológiai okokból alacsonyabb, így lehúzzák a magyar átlagot, tehát az a 99 ezt figyelembe véve nem is olyan rossz. Rá is bukott a „politikailag nem korrekt” fejtegetésre a 444, és igyekezett megcáfolni a professzort, de úgy, hogy mindent vagy „evidenciának”, vagy „sokkal bonyolultabbnak” nevezett.



Nyilván ők mindig csak a "rossz körülmények áldozatai". A mindennapi tapasztalatok ellenére átlag szintjén is lehetnek ugyanolyan okosak, maximum a gazdasági helyzetük ezt "nem teszi lehetővé"

Pokol egymillió főre teszi a cigányság magyarországi lélekszámát, amely kétségkívül sokkal pontosabb, mint a KSH népszámlálás-alapú röhejes számadata, de a valóságtól minden bizonnyal még ez is elmarad.

Ami azonban tény, hogy az az osztály, amely szegregáció helyett cigány tanulókkal is rendelkezik, egész egyszerűen gyengébben teljesít, magyarul a rossz magaviseletű „kisebbségi” tanulók lényegében lehúzzák az osztályt, lerontják a magyarok eredményeit is. Ami tehát mikroszinten igaz, az ebben az esetben megállja a helyét a nagyobb halmazban, jelen esetben egy országon belül is.

Pokol azt is alapul vette, hogy egy ország gazdasági szintje és az IQ között komoly kapcsolat van, a GDP függ az intelligenciahányadostól. Természetesen ezt a liberális kritika ugyanúgy nem fogadja el, mint azt, hogy az intelligenciát az etnikai hovatartozás határozza meg.

Gazdasági szempontból az ellenérvük mind a mai napig marxista szemléletű. Ez azt jelenti, hogy szerintük a társadalmi fejlettség okozza a magas IQ-t, tehát nem egy nép intelligenciája predesztinálja az államot arra a szintre, ahol van. Igaz, hogy számos egyéb tényt is figyelembe lehet és kell venni (történelmi örökség, társadalmi helyzet stb.) de a tézis mégiscsak abszurd. Szerintük tehát az ipari fejlődés és a fejlettségi szint „a semmiből nő ki”, legalábbis nincs köze a nép alkotó, teremtő erejéhez, sőt, az ipari fejlődés és az így keletkezett minél szélesebb középosztály jelzi az átlagos IQ-szintet, mintha az magától lógna a levegőben. Vulgárisabban fogalmazva: Afrika kizárólag a gazdasági teljesítőképessége miatt nem hozza a magasabb IQ-t, és nem fordítva, ami természetesen a rég véget ért gyarmatosítás egyedüli hibája.

Az IQ-szintet tehát nem a cigányság rontja le, nyilván a gazdasági helyzetük miatt nem teljesítenek olyan jól – gondolják ők. Ezen logika mentén az Egyesült Államokban, ahol a jobban élnek az emberek, mint idehaza, Dunát kellene rekeszteni a néger tudósokból, orvosokból, értelmiségiekből, csak hát a „rasszista” valóság mást mutat. A gyarmatosítás után több évtizeddel egyes afrikai országok átlag IQ-ja még most is ijesztően közel áll a legfejlettebb emberszabásúak IQ-jához, ami – mivel átlagról beszélünk – azt jelenti, hogy van olyan lakosuk, nem is egy, akiknek az IQ-szintje megegyezik egy gorilláéval, esetleg alacsonyabb annál (persze ez fordítva is igaz, ott is vannak kiemelkedően értelmes személyek, akik felfelé húzzák az átlagot, csak ez a létszám rendkívül kicsi).

A fajbiológia, a rasszjegyek és a népi, nemzeti karakter meglétének tagadói szerint a valóság jóval összetettebb annál, minthogy egy ország intelligenciahányadosát és a gazdasági helyzetet kizárólag ebből és az IQ-ból lehessen levezetni. Való igaz, egyéb mutatók és körülmények bemutatása is szükséges (ráadásul nem az IQ az egyetlen, amely intelligenciát mér, lévén többféle intelligencia létezik, de nem hinném, hogy mondjuk érzelmi intelligenciában a feketék köröket vernek a fehérekre), de a tényekkel, a természeti adottságokkal és a mindennapokra épülő tapasztalatokkal nehéz vitába szállni.

Az alacsony IQ-szint persze nem jogosítja fel a cigányokat arra, hogy olyan kiilleszkedett módon viselkedjenek ahogy, de biológiailag is elkülönülnek, ami az intelligenciahányadost illeti. Ez persze – lévén átlagról beszélünk – azt is jelenti, hogy van magyar, aki sok cigánynál butább, és olyan cigány is, aki sok magyarnál okosabb. Utóbbi pedig – bármennyire is szereti a liberális média – természetesen szintén nem gyakori jelenség.

Dr. Pokol Bélának kár volt törölnie a bejegyzését, mert kétségkívül legitim, létező jelenségről beszélt. Ellenkező esetben ma Afrika már rohamtempóban érné be Európát, vagy a kormány pénzcsapjai miatt a hazai cigányság már IQ-szinten is fel kellett volna zárkózzon a magyarokhoz. Egyiknek sem látom nyomát.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info