Publicisztika :: 2024. szeptember 8. 19:15 ::

Miért van ilyen sok homoszexuális a Fideszben?

Mert az már nem kérdés, hogy sok van. Sőt, Simonka György volt fideszes országgyűlési képviselőtől tudjuk, hogy a Fidesz "tele van buzival". Emlékezetes, néhány éve egy kemény bejegyezést fogalmazott meg a Facebookon a Pride ellen, mert elhitte, úgy gondolta, ez belefér a Fidesz politikai irányvonalába, mire néhány órával később maga Rogán Antal hívta fel, ezt azonnal törölni kell.



Gyurcsányt levágva új értelmet nyer a kép a jobboldaliság és a kereszténység lejáratóiról (fotó: Hatlaczki Balázs / Pesti Srácok)

Bese Gergő esetét valószínűleg már mindenki ismeri, ő az a NER-közeli pap, aki többek között a Karmelitát, a Pesti Srácok és a Megafon szerkesztőségét is megáldotta, most pedig kiderült róla, hogy homoszexuális orgiákra járt. Fel is függesztették papi hivatásából. Nem ő volt az első, és nem is az utolsó, akiről a Fideszből vagy holdudvarába tartozókról kiderül, hogy homoszexuális.

Ez első ránézésre meglehetősen furcsa is lehetne azok számára, akik felületesen ismerik a Fidesz belső viszonyait. Ugyanis egy névleg keresztény-nemzeti pártról van szó, még akkor is, ha kifejezetten liberális gyökerekkel rendelkezik. Vannak, akik úgy tartják, ez az oka annak, hogy ilyen nagy a "fogékonyság" a Fideszben a homoszexuális devianciák irányába, ám ha ebben akár lehetnek is igazságmagvak, én mégsem gondolom, hogy ez az oka. Már csak azért is, mert az, amikor a Fidesz kvázi az SZDSZ ifjúsági csapata volt, már nagyon rég, legalább 30 éve volt. Vannak persze, akik még ma is aktív fideszes politikusok közülük, de a legtöbben már azóta érkeztek.

Más okot feltételezek tehát a háttérben.

Először tegyük tisztába, hogy a Fidesz már régen nem elsőrendűen érték-, hanem érdekközösség. Az évek előrehaladtával ez egyre inkább markánsan jelent meg a fideszes hatalomgyakorlás közepette. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a NER-elithez tartozók számára a "nemzeti keresztény kurzus" nem több, mint marketing, amelyeket belső mérésekhez igazítanak, amelyről úgy tartják, szimpatikus a jobboldali szavazók számára. Mert szavazóik között valóban sok az őszinte keresztény és nemzeti érzelmű ember. Tehát a tipikus "nersevik" nem nagyon hisz semmiben, maximum a pénzben és luxusban. Ha azt mondjuk, ennek vannak igazán jellegzetes karakterei, mint mondjuk Mészáros, Tiborcz, akkor azt mondhatjuk, éppilyen "termék" Magyar Péter is. Már csak ránézésre is. Igaz, ő most őszinte meglepetettséggel járja hőmérővel az országot, és csodálkozik rá arra, amit az országban mindenki tud, mert ő ezt eddig tényleg nem tapasztalta a fideszes luxusban.

De mégis mi akkor a feltételezett ok, hogy feltűnően sok a deviáns a Fideszben és körülötte?

Azt gondolom, azt kell elképzelnünk, hogy adott egy meglehetősen nihilista életmódot folytató NER-es "aranyifjú", teljesítmény nélkül gazdagszik, annyit megtanult, hogy kifelé el kell játszani a "nemzetit és a keresztényt", mert az jól jövedelmez, de belül üres és unatkozik. Egyszerűen nem tudja, mihez kezdjen a döbbenetes vagyonával és lehetőségeivel. Heteroszexuális igényeit már régen kiélhette kedve szerint, nincs már benne semmi újdonság, a drogok sem jelentenek újdonságot, egy napon arra ébred, az "újszerűség" kedvéért miért ne próbálhatna meg mást is? A hatalmi gőg, a rongyrázás és az ebből fakadó belső és nyomasztó üresség "szülheti" a fideszes homoszexualitást. Valójában ez persze színtiszta hedonista és liberális életvitel. Aminek természetesen semmi köze sem a keresztény erkölcsökhöz, sem a nemzeti világnézethez.

De azt sejtem, a következő hónapokban, években több Szájer- és Bese-ügy lesz még, a mi feladatunk pedig az lesz, mint eddig, hogy megmutassuk, mi a valódi keresztény és nemzeti ideológia. Már csak azért is, mert nagyon veszélyes és káros, hogy a fiatalság lázadó része, amikor a Fidesz ellen lázad, azt hiszi, hogy itt a jobboldaliság ellen lázad, ezért is óriási bűne a Fidesznek, hogy lejáratja ezeket az eszméket. Meg kell védenünk őket.

Lantos János - Kuruc.info