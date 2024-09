Publicisztika :: 2024. szeptember 21. 22:09 ::

Szigorít a kormány a vendégmunkások behozatalán, de mi jön ezután?

Az elmúlt két esztendőben rohamosan elkezdtek érkezni Magyarországra a harmadik világbéli vendégmunkások, elsősorban indiaiak, pakisztániak, filippínók, kirgizek, és hozzájuk hasonlók. Ez a beáramlás olyan mértékű volt, hogy ezt már egyre kevésbé lehetett a szőnyeg alá söpörni, számuk óvatos becslések szerint is inkább a 200 ezret közelíti, mint a 100-at.

Rengeteg hír szólt arról, hogy magyarokat rúgnak ki, vagy egyenesen fel sem veszik őket a különböző munkahelyre csak azért, hogy inkább "olcsó vendégmunkásokat" vegyenek fel, akik "nem pofáznak vissza", "beérik kevesebb pénzzel", s ez nem csoda, hiszen így működik a globális kapitalizmus, és már az sem meglepő, hogy a retorikájában nagyon "nemzeti" Fidesz tetteivel éppen ezt a globális nagytőkét szolgálta ki.

De a vendégmunkások beáralmása egyre csak nőtt, ezzel párhuzamosan pedig a felháborodás is, mert a Fidesz kommunikációjának egyik alappilére volt a migráció elleni küzdelem, csakhogy a vendégmunkás is migráns. Észrevehető, hogy a fideszes tollforgatók megpróbálkoztak bátortalanul elmagyarázni, hogy végülis a vendégmunkás nem is migráns, de ez láthatólag nem sikerült. Mert hazugság is. Szó se róla, eddig is sok hazugságot megetetett már az emberekkel a Fidesz, de úgy tűnik, ekkorát még ők sem tudtak.

Tavaly ősszel nagy dírrel-dúrral bejelentették, hogy szigorítanak a vendégmunkás-törvényen. Azt akkor alaposan körüljártuk, hogy ez mennyire szemfényvesztés.

Most jött a napokban az újabb hír, hogy most bizonyos munkaerő-kölcsönzőknek fogják megtiltani, hogy harmadik országbeli munkavállalókat hozzanak be. Ez így önmagában természetesen jól hangzik, és a nemzeti ellenállás részsikereként is értékelhető, hiszen ezek a munkaerő-kölcsönző cégek valóságos modern kori rabszolgakereskedőként funkcionálnak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből két dolog tűnik ki, amely a tervek között szerepel.

1. A tervezet értelmében – amely a kormányzati portálon hamarosan elérhetővé válik – egységessé válhatnak a munkavállalási engedélyek esetében alkalmazott szankciók, vagyis az engedély iránti kérelmet minden olyan esetben el kell utasítani, ahol a munkáltatóra a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül munkaügyi vagy munkavédelmi bírságot szabtak ki – olvasható az NGM honlapján.

2. Mint fentebb írtam, magán munkaerő-kölcsönzők számára tilos lesz behozni az ázsiai vendégmunkásokat. Ez önmagában nagyon jó, viszont van tovább is. A közlemény szövege alapján ugyanakkor a rendelet nem vonatkozik azokra a minősített munkaerő-kölcsönzőkre, amelyek szigorú szabályok szerint hozhatnak be körülbelül egy tucat nevesített országból munkavállalókat, mert ezek a vállalatok maguk alkalmazzák őket.

Eddig is minősített munkaerő-kölcsönzők hoztak be rengeteg vendégmunkást, tehát az volna a teljes, ha számukra is tilos lenne. Mindenesetre ez most részsiker, látszik, hogy van értelme a nyomásnak, de az is látszik, hogy a Fidesz csak időt akar nyerni, nem tett le arról, hogy a lehető legjobban kiszolgálja a globális nagytőkét.

Lantos János – Kuruc.info