Amúgy ti autókat árultok?

Gyerekként valósággal felnéztem a Jaguar gyönyörű, tiszteletet parancsoló, lazán elegáns autóira, és eltökélt szándékom volt, hogy amikor nagy leszek, majd nekem is lesz egy. Ennek a célkitűzésnek aztán gátat szabott a kemény magyar valóság, hiszen nem születhet mindenki olyan tehetséges polihisztornak, mint Mészáros Lőrinc.

Aztán a sors úgy hozta, hogy a jelenlegi állás szerint olyan stílusban gondolják újra az egykor patinás márkát, hogy ha valami csoda folytán lenne is pénzem a jövőben egy ilyen autóra, már nem lesz mit megvenni.

Az indiai Tata Motors tulajdonában lévő márka legújabb reklámja, ha nem is érte el a hozzáfűzött reményeket, az egészen biztos, hogy híres, vagy inkább hírhedt lett, hiszen rég kapott egy reklám ennyire negatív reakciókat.



A jól ismert "growler logó" hamarosan a múlté (fotó: Petr Podrouzek/Shutterstock)

Sehol a nagymacskás logó, vagy egy autó(!), sőt, még a Jaguar régi betűtípusát is lecserélték, helyette viszont van különböző rasszból származó emberek színes kavalkádja még színesebb háttér előtt. Az alakok cseppet sem bizalomgerjesztőek, sőt, kifejezetten taszítóak, már-már félelmetesek. Normális ember számára azt üzenik, hogy „bármit árulunk, meg ne vedd!”.



Ez a valami ("J" betűből álló gömb) lesz az új logó

Mondjuk tény és való, hogy a „Copy Nothing” („Ne másolj semmit!”) szlogenhez hűségesek, hiszen ilyen autóreklámot még az egyre terebélyesedő woke-világban is ritkán látunk. A több mint 100 éves autómárka vezetősége szerint az új arculattal „megtörik a hétköznapokat”, sőt, az eddigi vásárlók egy részéről is képesek lemondani. Utóbbi törvényszerű is, hiszen a konzervatívabb szemléletű réteg egészen biztosan elfordul a Jaguartól, őket „fiatalokkal” és az elektromos piacra való fókuszálással pótolják majd (legalábbis ezt hiszik).

A Jaguar tehát üresbe, lejtmenetbe tette az autóit a „go woke, go broke” országútján, ahonnan már nincs visszaút, és a cég sem számol vele. Modern kori „reneszánsznak” fogják fel a váltást, és úgy számolnak, hogy a közeljövőben a vásárlók 85%-a lesz teljesen új belépő a márka szempontjából.

A nagy tolerancia persze – mint oly sok más esetben – itt is kirekesztésből áll a színfalak mögött. A Jaguar tudatosan nyit a gazdag, elektromos autókat kereső réteg felé, akik támogatják az efféle innovációkat. Utóbbival egyébként azért sietnek ennyire, hogy még idő előtt teljesítsék a 2030-as határt, ugyanis a tervek szerint ekkor állítják le a benzin- és dízelautók értékesítését az Egyesült Királyságban.



Remélem, inkább őket törlik majd ki

Rawdon Glover, a Jaguar ügyvezető igazgatója is eléggé elszánt. Úgy gondolja, hogy „ha ugyanúgy játszunk, mint mindenki más, akkor egyszerűen el fogunk bukni. Tehát nem szabad úgy megjelennünk, mint egy autómárka.”

Tehát egy autómárkának nem szabad úgy megjelennie, mint egy autómárka. Aki pedig ezt máshogy gondolja, az természetesen kirekesztő. Glover ugyanis kijelentette , hogy örül a pozitív visszajelzéseknek, de „csalódott a videóban szereplőkkel szembeni aljas gyűlölet és intolerancia miatt.”



A gömb mellett még ezzel a semmitmondó felirattal találkozhatunk majd (fotó: Jaguar)

„Kirekesztőkből” pedig sok van. Joseph Alessio kaliforniai művészeti igazgató szerint a Jaguar húzását „az iskolákban fogják tanítani, hogyan ne újíts meg egy márkát”.



„Ez egy olyan újragondolás, amely visszaadja a Jaguar lényegét, visszaadja azokat az értékeket, amelyek miatt egykor annyira szerették, de a mai közönség számára is relevánssá teszi” - Gerry McGovern kreatív igazgató kiáll az új arculat mellett

Ám a humorfaktort ezúttal is Elon Musk maxolta ki. X-en megkérdezte ugyanis, hogy a cég árul-e autókat. Jogos kérdés a fentiek tekintetében.

Do you sell cars? — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2024

A Jaguar elődjét, a Swallow Sidecar Company-t 1922-ben alapították, mely 1934-ben SS Cars lett. 1945-ben vették fel a Jaguar nevet, nehogy összekeverjék őket a világ legjobb katonai alakulatával, mert az ugye nyilván „szégyen” lett volna. Ugyanebben az évben jelent meg az autóik motorháztetőjén az ugró Jaguar szobrocska, amit én gyerekként imádtam, míg az EU nem gondoskodott róla, hogy „biztonsági előírásokra” hivatkozva betiltsák őket. A szintén legendás, vörös háttér előtt üvöltő nagymacska logót („growler logó”) 1957-ben vezették be, a leginkább ismert Jaguar felirat a balra ugró nagymacskával 1982-ben született meg, utóbbinak is búcsút intünk.



Pár év múlva így fognak kinézni a Jaguarok e prototípus szerint (fotó: Jaguar)

Hogy a Jaguar vezetőségének kulturális vandalizmusa mit eredményez, pár éven belül kiderül. Addig pedig talán arra is választ kapunk, árulnak-e autókat.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Ui.: MI segítségével többen is újragondolták a botrányos reklámot. Mutatom a legjobbat, ahol a nagymacskák szétszedik a videóban szereplő kreténeket: