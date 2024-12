De nem csak az online térben, és nem csak focicsapatok, hírlapok hajtanak végre kivándorlást, de bizony amerikai celebek is hasonlót helyeztek kilátásba, immáron a valóságban. Persze ezek jobbára „üres fenyegetőzések” csupán, mert két hiszti között rájönnek, hogy mennyivel jobb nekik a hollywoodi villáikban, semmint exodust tervezgetni. De azért álljon itt pár rövid történet, csak azért, hogy nevessünk egy jót vasárnap este.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a sértődékeny óriáscsecsemők előtte tömegével buzdítottak arra, hogy az amerikaiak Kamala Harrisre voksoljanak, mert hát egy filmsztárnak, énekesnek ugyebár „kötelező” megszólalni politikai témákban is . A teljesség igénye nélkül a demokratáknak kampányolt Cardi B, Beyoncé, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Lady Gaga. Önmagában ez még bőven a vállvonogatás kategóriája, csakhogy ezek a majmok nem elhanyagolható rajongótáborral rendelkeznek (kiváltképpen Swift és Beyoncé), akik minden szavukat szolgalelkűen lefetyelik, így az X-et is odahúzzák, ahová fogvatartójuk követeli.

Mivel a választás ezúttal nem nekik kedvezett, maradt tehát az „utolsó kapcsolja le a villanyt” effektus.

Elméletileg így lép le tehát a leszbikus műsorvezető Ellen DeGeneres és „párja”, hogy Londontól 2 órányira folytassák úri életüket, de ígérete szerint csomagolhat a zsidó színésznő Barbara Streisand is, aki arról beszélt egy évvel ezelőtt, hogy „nem tudna tovább Amerikában élni, ha ismét Trump kerülne az elnöki székbe, így Angliába költözne” (mondjuk ezt 2016-ban is elsütötte és szokás szerint üres ígéret maradt a szócséplés). Tavaly ősszel pedig Cher ajvékolt arról a Guardiennek, hogy „költözési jelnek” vélné, ha ismét Trump győzne, ráadásul „egy transznemű gyermek anyjaként nyugtalanítja a növekvő gyűlölet, amit a transzneműekkel szemben tapasztal”, miközben a szintén liberális Sharon Stone Olaszországot tűzte ki célnak, amennyiben Trump nyer.

Egy bővített exodus lista innen is elérhető , amely egyben pellengérre állítja az ígérgető hírességeket is (vagy épp védelembe veszi őket...). Miley Cyrus is ígérgetett hasonlót 2016-ban az Instagramján, de csak azért, hogy 2017-ben már elhatárolódjon a saját kijelentésétől és közölje, hogy nem hagyja el az Egyesült Államokat. A fekete Whoopy Goldberg is hasonló utat járt be, azzal a különbséggel, hogy ő többször is röhejessé tette magát nyilvános műsorokban az ígérgetésekkel, miközben 2016 novemberében már arról beszélt, hogy „semmi pénzért nem hagyná itt az országot, hogy Trump elpusztítsa” és azt állította, hogy ő „már az 1700-as évek végétől itt van” (nyilván a bizonyára „sokat szenvedett” családjára gondolt).