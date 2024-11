Publicisztika, Külföld :: 2024. november 18. 12:27 ::

Folyton csak sír a szájuk - sorban lépnek le az X-ről a "szólásszabadság harcosai"

Meglátásom szerint a balliberálisoknak két kiemelten idegesítő tulajdonságuk van. Az egyik, hogy csupán csak addig toleránsak, amíg az ő véleményüket fújod, s rögtön kiátkoznak, ha nem így történik. A másik pedig, hogy a szabadság és humanizmus leple alatt nem ismerik el az ellenfél győzelmét, ha pedig nem az ő szájízük szerint forognak a történelem kerekei, rögtön megmagyarázzák és megideologizálják, miért kell új, „gyűlölettől mentes” utakat keresni ahelyett, hogy elismernék a vereséget, és befognák a pofájukat.

Ez az útkeresés persze mindig a „nagyobb jóért” történik, a „szólásszabadság”, a „tolerancia” jegyében, aki pedig valóban hisz a szólásszabadságban (vagy legalább törekszik rá valamennyire), az gyűlöletkeltő és toxikus.

Ennek a végtelen, valójában hamis toleranciának köszönhetően indult meg X-ről a liberálisok valóságos exodusa, mert szeretnének elmenekülni a kemény valóság elől: nem csak az ő véleményük létezik, sőt, a társadalom egy markáns része egyáltalán nem ért velük egyet semmiben.

Trump győzelme óta ez a kivándorlás felgyorsult, az ok pedig a már említett „szélsőjobboldali terjeszkedés” és a „dezinformációk terjedése a cenzúra hiánya miatt”.

Ezzel kapcsolatban viszont ne legyenek kétségeink, a dezinformáció itt azt az információt jelöli, ami nem biztos, hogy hamis, de nekik nem tetszik, a cenzúra hiánya pedig azt, hogy nem irtják ki gyökerestül az eltérő, jobboldali véleményeket.

A tömeges exodus mintha tervszerűen zajlana. A sértődött ovisok, legyen szó átlagos felhasználóról, hírességről, híroldalról vagy bárki, bármi másról, egymást hergelve, szorosan összekapaszkodva lépnek le az általuk süllyedni vélt hajóról, a balliberális média pedig szokás szerint őrködik felettük.

Így lépett le X-ről (pedig „próbált maradni, de túl mérgező lett a légkör”) Stephen King , akit nagyképűen csak a „horrorkirálynak” szoktak emlegetni, a balliberális brit lap, a Guardian , a szélsőbaloldali St. Pauli focicsapata , vagy az átlag idióta , aki nem bírja elviselni más véleményét. És jééé, de érdekes! Utóbbiról, hogy mennyire „olvad az X tábora” nem más számolt be lelkesen, mint maga a Guardian, megjegyezve, hogy az emberek olyan „valódi közösségi élményt nyújtó helyekre” vándorolnak át, mint az eredetileg Twitter-projektnek indult Bluesky vagy a Threads, amely szintén a Twittert majmolja, csak ugye egy Meta-kezdeményezésről van szó, így logikusan ugyanazok a moderálási „elvek” vonatkoznak rá, mint a Facebookra.



Micsoda veszteség, majd csak túlélik valahogy az emberek (fotó: Getty Images)

Külön vicces, hogy a Guardiant már régóta aggasztották az X-en megjelenő „rasszista megnyilvánulások”, a távozást taglaló végső indoklásukban pedig arról beszéltek, hogy „Elon Musk képes volt arra, hogy befolyását a politikai diskurzus alakítására használja”, mintha ők nem tették volna ugyanezt.

A deklaráltan antifasiszta és LMBTQ-párti St. Pauli szerint pedig „gyűlöletgépezetté” változott az X, ahol „gond nélkül terjed a rasszizmus és a konteó”. A „sokszínűség és a befogadás” érdekében tehát ők is otthagyják az X-et, ezt a „befogadó” magatartást pedig nem mással támasztották alá a kivonulásról szóló cikkükben, mint egy horogkeresztet szétverő ököllel, mely remekül szimbolizálja, mennyire „fontos” nekik más véleménye. Egyébként ők is a Blueskyra mennek át, de azért annyira nem gyűlölik az X-et, hogy 11 év tartalmát ne hagyják fent rajta, nagyképűen úgy gondolják, hogy „történeti értékkel bír”.



A jobboldal ellen, annyira "tisztelve" mások véleményét, hogy rögtön szét is verik az egyik szimbólumukat. Hasonló jókat kívánok én is az antifa St. Paulinak (forrás: fcstpauli.com)

A sértődött kis liberális ovisok tehát eldobálták a homokozólapátokat, és híres mondásuk, az „utolsó kapcsolja le a villanyt” égisze alatt menekült rágcsálóként rágják be magukat más platformokra. Jellemző, hogy szinte semmit nem kaptak vissza abból a jelenleg is tartó üldöztetésből, amit mi szenvedünk el a Meta univerzumában, hiszen nem arról volt szó, hogy nem adhatnak hangot nézeteiknek az X-en, pusztán csak arról, hogy más is szóhoz jut. Ám velük nem lehet alkudozni vagy megegyezni, de nem is igazán akarunk, nem működik a békés egymás mellett élés. Menjenek nyugodtan, senkinek nem fognak hiányozni.



A St. Pauli egyik zászlaja. Ha már úgyis annyira ki vannak akadva, őket külön élvezet lenne minden platformon elnémítani (fotó: Christian Charisius/dpa)

Elon Muskot rengeteg támadás éri, mióta megvásárolta a Twittert, de még inkább azóta, mióta beállt Trump mögé, majd a leendő kormányban is komoly szerepet kapott. A liberális hisztivel és vággyal ellentétben az X teljesen jól szárnyal, a szólásszabadságot, vagy legalábbis a kevésbé tolakodó cenzúrát rengetegen értékelik, igaz, Magyarország a Facebook bűvöletében tengődik, így ebből nem sokat érzékel. Nem állítjuk, hogy végül Musk munkássága fogja elhozni mindazt, amit mi szeretnénk, de az X ma fényévekkel jobb hely, mint az agyoncenzúrázott liberális homokozó-platformok.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info