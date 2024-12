Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2024. december 13. 17:05 ::

Megszakértette a Rosa Parks Alapítvány, hogy itt bizony tombol a szegregáció és a "kirekesztés"

Már a nevében is baljós Rosa Parks Alapítvány az SNI-s (sajátos nevelési igényű) cigányok között kutatgatott, majd rájött, hogy „határozott összefüggés van a roma származás, a társadalmi helyzet és aközött, hogy egy gyerek milyen diagnózist kap”. A kutatás középpontjában az oly sokat szidott szegregáció, illetve a „speciális szükségletek” kérdésköre állt.



Ön szeretné a gyermekeit velük egy osztályba (vagy iskolába) járatni?

Az eredmény dióhéjban: a cigány gyerekeket „indokolatlanul nagy arányban” diagnosztizálják enyhe értelmi fogyatékosként, mely nem csak a képességeik miatt van, hanem a „diszkriminatív diagnosztikai eljárás” miatt is, ahol természetesen a résztvevők „előítéletesek és szubjektívak”.

Ahhoz, hogy erre rájöjjenek, megnézték, mennyire (nem) indokolt ezt a felülreprezentáltság, illetve arra is kíváncsiak voltak, hogy a speciális oktatásban mennyire érvényesül a szegregáció. Mivel ehhez cigány származású alanyokra volt szükség, ilyen összeírások pedig ma már „politikailag nem korrektek”, olyan terepre volt szükség, ahol mindez megadatik. Heves vármegye volt ideális, mivel a bíróság jogerős ítéletben kötelezte az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy öt évig mérje fel a cigány gyerekek számát a vármegye SNI-s diákjai között. A bíróság ezt azért kérte, mert „indokolatlan és rendszerszintű” módon nyilvánították fogyatékossá a cigány gyerekeket a térségben. (Igen, ez azt jelenti, ha liberális szemszögből szeretnénk összeírni a cigányokat, akkor hirtelen ez „szabaddá is válik”.) Adatokat 2021-től gyűjtöttek.

Az alapítvány kutatói szerint a rendelkezésre álló adatok alapján az SNI-s tanulók 23 százaléka cigány származású, ám érdekes, hogy a cigány tanulók az enyhe értelmi fogyatékos kategóriában felülreprezentáltak (43 százalék), míg más típusokban (mozgásszervi, érzékszervi rendellenesség, beszédfogyatékosság, stb.) számuk jóval alacsonyabb.

Ebből több, „politikailag nem korrekt” következtetést is levonhatunk a cigányok értelmi állapotáról, de nézzük, mire jutott a Rosa Parks Alapítvány:

1. Közvetlen kapcsolat van egy iskolában a cigány tanulók száma és az SNI-s tanulók mennyisége között.

2. Szegregált iskolában a tanulókat gyakran nem küldik vizsgálatra ezek a gonosz, náci tanárok.

3. A harmadikat pedig inkább egy az egyben idézem, mert kiderül belőle, hogy még azért is mi vagyunk a hibásak, mert a cigány szülők között is sok az ostoba (öröklődik, na): „A sajátos nevelési igényt megállapító vizsgálatok gyerekjogi szempontból továbbra is aggályosak, és gyakran sértik a szülők eljárási jogait. A megkérdezett, aluliskolázott roma családok egyáltalán nincsenek tisztában az őket megillető eljárási jogokkal, és a rendszerben sincs olyan szereplő, aki segítené őket a folyamat megértésében. A szülői kérdőívet kitöltő szakemberek szerint a legtöbb szülő nincs tisztában a szegregált vagy integrált SNI fogalmával sem.”

A „diszkriminatív diagnosztikai eljárás” tehát abban merül ki az alapítvány kutatói szerint, hogy a SNI-s minősítést is kvázi szegregációs célokra használják a szakértők. Utóbbiak ezzel valószínűleg a normál oktatásban részt vevő diákokat próbálják óvni (ha egyáltalán igaz a feltevés) – teljes joggal, a kezelhetetlen cigány diákokat pedig speciális, szegregált környezetbe küldik (ezzel viszont azok járnak rosszul, akiknek a gyereke speciális iskolában tanul, viszont nem tartozik a rendbontó cigányokhoz, de hát ez a megoldás sem tökéletes, csak a kényszer szülte). Ez pedig szúrja a liberális alapítvány szemét, hiszen a módszert „jogellenesnek” titulálták. Ezt azzal is alátámasztották, hogy ahol 75 százalék, vagy annál magasabb a cigány tanulók aránya, ott a szétválasztás már nincs jelen.

De mit is javasol a Rosa Parks Alapítvány, hogy enyhítsék ezt a gyalázatos fasizmust?

Csak nem??? De igen! „Javasolják a gyerekek etnikai adatainak rögzítését”, persze csak azért, hogy még több információhoz jussanak.

Javasolják még, hogy az SNI-diagnózis felállításakor „kultúrafüggetlenebb” eljárásokat is alkalmazzanak, nyilván, hogy megelőzzék az általuk bírált folyamatokat. Ezenkívül több speciális iskolát szeretnének, szélesebb körű tájékoztatást a szülőknek, „szakértő esélyegyenlőségi intézmények bevonását”, de a „kedvencem” mégis a „szakemberek érzékenyítése a roma családok felé”. Így szól hivatalosan:

Meg kell értetni velük, hogy hosszú távon mik a roma gyerekek oktatási érdekei. Az érzékenyítés célja, hogy javuljanak a roma gyerekek oktatási esélyei, és megszűnjenek a diszkriminatív gyakorlatok.

Biztosan nagyon fognak majd neki örülni a „remek” magyar fizetésekért dolgozó szakemberek.

Miközben tehát a cigányok nem csak teleszülik és lelakják a Kárpát-medencét, de még terrorizálják is a magyarságot, a Rosa Parks Alapítvány szerint még többet kellene foglalkozni velük, sőt, a jelenlegi – így sem eléggé szegregált – fennállást is kritizálják. Az alapítvány véleményével szemben persze helyet foglal a józan ész, miszerint a cigány tanulók magatartása (és értelmi szintje) lehetetlenné teszi, hogy integrált osztályokban tanuljanak, mivel lehúzzák a jó tanulók eredményeit (nem beszélve a fizikai, lelki terrortól tanár és diák felé egyaránt).

A kutatást a Telex is szemlézte, akik félúton rájöttek, hogy bizony „politikailag nem korrekt” címet adtak a cikknek, így gyorsan átnevezték azt. Az eredeti úgy hangzott, hogy „Ma még azzal is jobban járnak a hátrányos helyzetű roma gyerekek, ha szegregált, de legalább speciális iskolába járnak”, ám mivel ezt nyilván úgy ítélték, hogy a (jogos) szegregációt népszerűsítené, gyorsan átnevezték erre, amely már jobban kidomborítja, milyen gonosz ez a többségi magyar társadalom: „A speciális iskolákba is szegregációs céllal kerülhetnek a roma gyerekek”.



Azonos cikk új köntösben - nehogy eszméljenek a telexes olvasók

Így karácsony közeledtével a magyaroknak fehér karácsonyt kívánok (remélem, mindenki érti az utalást) a Rosa Parks Alapítvány okoskáinak meg egy éjszakai túrát Heves vármegye cigány gettóiban.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info