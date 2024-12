Publicisztika, Háború :: 2024. december 25. 13:25 ::

Alexander Dugin: Nagy-Izrael és a leigázó messiás

Alexander Dugin szerint a zsidó identitás átalakulása a holokauszt áldozataiból a hatalom diadalmas entitásaivá, amelyet Izrael agresszív politikája és a messianisztikus triumfalizmus felé való globális elmozdulás jelez, a holokauszt-központú morális tőke végét és az uralom és a félelem új paradigmájának felemelkedését jelzi – írja a Katehon.

Alexander Dugin legújabb írásának értekezését azzal kezdi, hogy – ahogyan Norman G. Finkelstein találóan elnevezte – a cionisták miként használták ki a holokauszt-ipart például Izrael létrehozásában, és annak milyen abszolút státuszt kölcsönöztettek megítélésükben:

Izrael – és talán a zsidó nép egészének – globális megítélésében mélyreható változás van folyamatban. Az európai zsidók a második világháború alatt Hitlertől elszenvedett katasztrófa után világszerte széles körű szánalmat, együttérzést és őszinte szimpátiát váltottak ki. Ez az erkölcsi tőke megkönnyítette Izrael állam létrehozását. A holokauszt vagy a soá – amely a zsidók által elszenvedett borzalmakat és üldöztetéseket jelenti – szolgált az egyetemes konszenzus alapjául: ilyen szenvedések után a zsidó nép kétségtelenül megérdemli saját államát. A holokausztnak ez a szentesített státusza a zsidó identitás és erkölcsi tőke sarokkövévé vált. A frankfurti iskola filozófusai azt hirdették: ezentúl „Auschwitzból kiindulva” kell gondolkodni. Ez azt jelentette, hogy a filozófiának, a politikának és az erkölcsnek figyelembe kell vennie az európaiak (elsősorban a németek) által a zsidók ellen elkövetett bűnök mértékét. A nyugati civilizáció és az egész emberiség mostantól bűnbánatra volt hivatott.

Dugin úgy gondolja, hogy ez a megjelenési forma, mely a II. világháború után jellemezte a zsidókat, egyfajta érinthetetlen státuszt kölcsönzött nekik:

Ez a keret a zsidók áldozatként való ábrázolásán alapult, és a szent nép státuszába emelte őket. Másokat arra szólítottak fel, hogy tartsanak bűnbánatot, és soha ne felejtsék el a bűnösségüket. Az antiszemitizmus bármilyen jelét, nem is beszélve a zsidók szent státuszának vagy a holokauszt metafizikai megközelítésének felülvizsgálatára tett kísérletekről, jogi következményekkel járt.

Az orosz geopolitikus úgy véli, hogy Izrael létrehozása után közvetlenül megindult egy folyamat, melynek következtében a népek, és legfőképp a nem európai népek elhagyták az empatikus érzületet Izrael tettei okán.

Izrael egyre keményebb politikája a palesztinokkal és a szomszédos muszlim lakossággal szemben azonban fokozatosan erodálta ezt a képet – legalábbis a közel-keleti népek szemében, akik, meg kell jegyezni, nem viseltek felelősséget az európai nácik által elkövetett bűnökért. Ellenkezőleg, a cionisták elutasító magatartása a helyi lakossággal szemben közvetlen tiltakozásokat és végül az anticionista intifádát idézte elő. Az izraeliek és a diaszpórában élő zsidók önértékelése is kezdett megváltozni. Egyre inkább megjelent az erő, a hatalom és a „Nagy-Izrael” létrehozására irányuló törekvés. Ezzel párhuzamosan felerősödtek a messianisztikus motívumok: a Messiás (Moszijách) közelgő érkezésének várása, a Harmadik Templom újjáépítésének tervei (ami a muszlim szent hely, az al-Aksza mecset lerombolásával járna), Izrael területeinek „tengertől tengerig” való kiterjesztése, és a palesztinkérdés végső megoldása (beleértve a palesztinok deportálására és kiirtására való felhívásokat is). Ezek az elképzelések olyan személyiségek, mint Benjamin Netanjahu és olyan miniszterek, mint Itamar Ben-Gvir és Becalel Szmotrics támogatására találtak. Nyíltan megfogalmazták őket olyan művekben, mint Jicák Shapira: A király Tórája, és olyan rabbik prédikációiban, mint Kook, Meir Kahane és Dov Lior. Stratégiai szempontból már az 1980-as években felvázolták őket Ariel Sharon tanácsadójának, Oded Yinon tábornoknak egy cikkében. Yinon terve az összes fennálló arab rezsim megdöntését javasolta nacionalista baaszista ideológiával, az arab világ véres káoszba taszítását és Nagy-Izrael létrehozását. Az arab tavasz egy évtizedét követően, és különösen a Hamász 2023 októberében Izrael ellen elkövetett terrortámadása után úgy tűnik, hogy ezek a tervek felgyorsult ütemben valósulnak meg. Netanjahu a földdel tette egyenlővé Gázát, kíméletlenül megölve több százezer civilt. Ezt követte a Libanon elleni támadás és a Hezbollah vezetésének likvidálása. Ezután következtek a rakétacsapás-váltások Iránnal és a háború aktív előkészületei, beleértve az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásokat. Ezt követően került sor a megmaradt Golán-fennsík megszállására és Szíria elleni csapásokra. Egy hónappal korábban Becalel Szmotrics kijelentette, hogy Damaszkusz Izrael részévé válik, Ben-Gvir pedig nyíltan utalt az al-Aksza lerombolására. Bassár al-Aszad bukásával az utolsó baaszista rezsim is összeomlott, káoszba taszítva az arab világot. Nagy-Izrael és a palesztinok kiirtása a szemünk előtt válik valósággá.

Dugin szerint a következő állomáshoz most értünk el az egyre jobban kiteljesedő háborúkkal és mészárlásokkal, hiszen a cionista állam már nem Auschwitzból tekint magára. Arra a következtetésre jut, hogy az izraeli szemlélet lényegében 180 fokos fordulatot vett, melynek következményei a világpolitikában is jelentősen láthatók, és fokozódhatnak is Trump hatalomra kerülésével.