Reméljük, nem válik Fidesz-kampánydallá a Győzike által "elénekelt" Nélküled...

Mielőtt azzal érvelne valaki, hogy gondolatmenetem erőltetett, olyasmit látok ebbe az egészbe, ami nincs, éppen ezért indítsunk egy kicsit távolabbi, mélyebb nézőpontból. Hiba lenne azt gondolni, hogy egy politikai rendszer, egy kormány csak abból áll, hogy hány képviselője van, milyen erős befolyással rendelkezik a politikai életben, szóval csak tisztán ezek határozzák meg, mert másra nincs hatása. Valójában – és ezt meg is tapasztalta Európa a '68-as felforgató generáció által – ami a politikában megjelenik, az előtte már ott volt a szellemi vagy a kulturális térben. Ezt szokás metapolitikának nevezni.

Tehát amikor egy rendszert velejéig megvizsgálunk, a politikai szólamokon túl (amelyek a Fidesz esetében amúgy is csak szavazatmaximalizáló manőverek) érdemes annak belső tartalmát és szerkezetét is szemügyre venni. Mi az, amit az erkölcsi, szellemi és ebből kifolyólag a kulturális életben megvalósít. Ezt még akkor is szem előtt kell tartanunk, ha történetesen aktuálpolitikai piros-fehér-zöld szalaggal „körülcsavarja” a Fidesz.

E bevezetés azért volt szükséges, hogy lássuk, mennyire összefüggenek a dolgok egymással. S akkor most nézzük a konkrét esetet!



Fotó: Marjai János / 24.hu

Gáspár Győző (alias Győzike) és Dér Heni párosa ugyan már kiesett a TV2 Nagy Duett című műsorából, de lehetőséget kaptak a méltó búcsúzásra, és nem akármilyen dalra esett a választás ebben a dramaturgiailag fontos pillanatban: az Ismerős Arcok leghíresebb számát, a Nélküledet adták elő, amely nemcsak focimeccseken hangzik el gyakran, hanem a Fidesz identitáspolitikai építkezésének is egyik fontos háttérzenéje lett (már-már himnuszi magasságokba emelkedve), és a kampányrendezvényeiken is szinte kötelező elem. Győzike az utóbbi időkben amúgy leginkább közéleti hírekkel vétette észre magát, például, amikor a zebratulajdonlással megvádolt Orbán Viktor segítségére sietett, hogy közösen fogadjanak örökbe egy állatkerti zebrát – írja a 24.hu.

Erősebb idegzetűek alább megtekinthetik a „produkciót”:

Én azt gondolom, ez is egy olyan pár perc, amelyben hűek tükröződik a NER valódi arca. Bár az Ismerős Arcok Nélküled című dalát, amely a nemzeti összetartozásról szól, valóban az utóbbi években a Fideszhez kötötték, ez egyébként hamis beállítás. Már csak azért is, mert a dalt még 2007-ben adták ki, tehát jóval-jóval azelőtt, hogy a Fidesz felismerte volna magában a „nemzeti érzést”. Ettől függetlenül persze minél többen érzik át, annál jobb, és fideszes szimpatizánsok, szavazók is őszinte magyarságtudattal énekelhetik, ezt természetesen egy percig nem vonja kétségbe senki.

Nem erről van tehát szó.

Hanem arról, hogy a NER minden nemes és fennkölt érzést kiüresít, összekever oda nem illő dolgokkal. Az egész Győzike- és Kis Grófo-„kultusz” arról szól, hogy hízelegjenek a lassan már 1 milliós cigányság számára, a kulturális nívót ezzel a sárga földig szállítják le, a nemzeti gondolatot pedig ténylegesen meggyalázzák. A Győzike nevű cigány bohóc (idegen kifejezéssel trash celeb) „éneklése” is ez a kategória, erről kár lenne vitát nyitni.

Természetesen az sem meglepő (logikusan következik), mely országos televízió adott ennek helyt, hát persze, hogy a fideszes kötődésű TV2.

Remélem, nem az lesz a következő, hogy Kis Grófo előadja majd „mulatós” stílusban, trombitaréz fuksszal a nyakában, ámbár sajnos ez sem elképzelhetetlen, de lehet, hogy még a végén Fidesz-kampánydal lesz...

Lantos János – Kuruc.info