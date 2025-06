Publicisztika, LMBTQP+ :: 2025. június 29. 19:58 ::

Orbán Viktornak valóban nincsenek elvei? - Reflexió a Magyar Jelen főszerkesztőjének

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője egy érdekes írást tett közzé saját közösségi oldalán, amely aztán megjelent a portálon is. Mint írja, a 2025-ös homokos vonulás példátlanul nagy részvétellel zajlott, amit a Mandiner és a Nézőpont Intézet is úgy értelmezett, hogy annak megrendezése mögött valójában Orbán Viktor „mesterterve” állhat.



A magyargyalázás sem maradt el, a képen látható aberrált néhány perc múlva a földre dobta a nemzeti színű kokárdát

Horváth Tamás úgy látja: ha ez valóban igaz, akkor az azt jelenti, hogy a miniszterelnök számára nem fontosak a deklarált keresztény-nemzeti értékek, sem a gyermekvédelem, hanem kizárólag a hatalom megtartása motiválja. A „mesterterv” célja szerinte az volt, hogy az ellenzéket azonosítsák az LMBTQ-lobbival, így csökkentve annak népszerűségét.

A cikk kritikus hangvételben azt is állítja, hogy a Pride-rendezvény veszélyes, és szerinte a kormányfő ezzel paktumot kötött az LMBTQ-lobbi javára, csupán szavazatszerzés érdekében. A szerző végül kétségbe vonja Orbán elvi meggyőződését, és felidézi a híres orbáni mondatot: „Ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit teszek!”

Valóban, ha elolvassuk Horváth Tamás sorait, világossá válik, hogy Orbán Viktor valójában csupán egy illúziót árul a nemzetben gondolkodó magyaroknak. Az a gondolat, hogy a keresztény-nemzeti értékek csupán politikai szlogenek, és a kormányfő minden gesztusa csupán a hatalom maximalizálásának érdekében történik, egyre nyilvánvalóbbá kell, hogy váljon a saját táborukon belül is. Hiszen mit látunk?

Ha valóban a kormány tudtával és hallgatólagos beleegyezésével rendeznek meg rekordlétszámú Budapest Pride-ot, azzal nemcsak a hagyományos értékrendű szavazók kerülnek elárulásra, hanem maga a kormány retorikája is kiüresedik. Aki eddig hitt abban, hogy a Fidesz valóban megvédi a családot, a gyerekeket vagy a nemzeti hagyományokat, annak most szembe kell néznie azzal, hogy ezeket az értékeket a kormány ugyanúgy „piaci alapon” kezeli, mint bármi mást.



Idén sem maradtak el a gusztustalan jelenetek, rengeteg gyereket is kivittek a törvénytelen vonulásra

Orbán Viktornak valóban nincs világnézeti meggyőződése. Volt ő már liberális, polgári, szuverenista, kereszténydemokrata és nemzeti – és lesz is még ez is, az is, amire épp szüksége van a túléléshez.

Viszont...

Ha jobban belegondolok, talán mégis volt és van valami, amiben Orbán Viktor következetes volt politikai pályafutása alatt. Ez pedig Izrael kritikátlan támogatása, és a zsidósághoz fűződő kivételes, szinte személyes kötődése. Gyermekei is mind ószövetségi (héber eredetű) neveket kaptak: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza és Flóra.

És amit a zsidó államról mondott, az sem egyszeri udvariasság volt. Felsorolni is szükségtelen az Izraellel kapcsolatos idézeteket, de ami fontosabb kérdés, mégis mi bizonyítja, hogy ez tényleg ideológiai meggyőződés nála? Más témában, amint látja, hogy ez nem hoz eleget a „konyhára”, azt akármilyen keményen is képviselte, lazán elengedi, mintha mi sem történt volna. Nos, Izrael esetében ez nincs így. Lehet a világ nagy része is ellene, ő akkor is makacsul kitart mellettük.

Orbán Viktor szavai több alkalommal is bizonyítják, hogy nem pusztán külpolitikai szövetségként tekint a zsidó közösségre, hanem valódi kulturális kötődést vállal. A „közös kultúránk” vagy a „keresztény–zsidó kultúra” említése világosan utal arra, hogy számára a zsidó örökség a magyar műveltség részét képezi – több szavában is identitásformáló áthallásként érhető tetten. Ezek az idézetek sokkal inkább személyes kötődést sugallnak, mintsem pusztán diplomáciai lépéseket.



Itt nincs bizonytalankodás (fotó: Győri Fidesz Facebook-oldala)

Sajnos ilyen következetes kötődést a keresztény és nemzeti értékek mentén nem látunk, ahogyan most az úgynevezett Pride kapcsán sem láttunk. Láttuk helyette óriási tömeget, vonaglást, és a normalitás, a tradíciók meggyalázását. Tort ültek hazánk fővárosában, és a magyar rendőrség ehhez asszisztált. Ilyen súlyú behódolás még nem volt a nemzetközi felforgató erőkkel szemben a rendszerváltás óta. Magam is tapasztaltam, mert ott voltam a Szabadság hídon, hogy a rendőrség lényegében a törvénytelen állapotot tartja fent, ugyanis a Mi Hazánknak érvényes és tudomásul vett területfoglalása volt a Szent Gellért térre, ennek ellenére a rendőrség lezárta az oda vezető utat, hogy a homokos vonulás zavartalanul odaérkezhessen.

És ki kell mondani, ez sok szempontból ugyanolyan rossz, mintha balliberális-globalista kormányunk lenne, csak más zászló alatt. Róluk „legalább” tudjuk, kicsodák. Azonban a jelenlegi állapotban az, ami most folyik most már hosszú évek óta, csak akadályozza a valódi nemzeti erők kibontakozását. Erőteljesen leszögezem, mielőtt bárki félreértené, Isten őrizze hazánkat, hogy olyanok kerüljenek hatalomra, akik nyíltak keresztény- és nemzetellenesek, ezt nem akarom, de most már – a szombati események után – tényleg nem lehet kerülgetni, a nemzet jövőjének szempontjából ez éppen olyan káros, legfeljebb „csak” a gyors és lassú nemzethalál között választhatunk, ha kizárólag a két nagy politikai tömbben gondolkodunk.

