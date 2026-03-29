Publicisztika, Külföld :: 2026. március 29. 20:10 ::

"Németország a németeké, idegenek kifelé!" - vidáman énekelte 150 tizenéves gyerek egy brandenburgi tini diszkóban

Vidám gyerekek éneklése miatt károg a németországi Lügenpresse és az önsorsrontó politikai paletta, a szélsőbaltól a "jobbközépig" bezárólag.

Gyerek - és tinibulit rendeztek a brandenburgi Falkenbergben, melyen nagyjából 150 gyerek, illetve fiatalkorú vett részt. Túl sok hírértéke eddig nem lenne a dolognak, ha nem csendült volna fel Gigi D'agostino L'amours toujours című ismert slágere.



"Te vagy Németország!" - Talán nem végzett teljes pusztítást a 80 éves agymosás (kép: nette-aufkleber.de)

Az olasz DJ 1999-es szerzeménye 2024-ben robbant be újra a köztudatba, amikor futótűzként kezdett terjedni alternatív dalszöveggel énekelve, előbb a német, majd az osztrák illetve egyéb európai bulikban. A szám dallamára ugyanis ráillik az "Deutschland den deutsche, Ausländer raus!" ("Németország a németeké, külföldiek (idegenek) kifelé!" refrén. A szám '24 nyarán a fehér fiatalság "himnuszává" lépett elő, míg a németországi ZOG szemében szálka lett, így a 2024-es németországi foci EB-n indexre is került.

De térjünk vissza 2026-ba és Falkenbergbe. Amikor a tiniknek rendezett bulin megszólalt az ominózus dal a hangszórókból, akkor a gyerekek - ahol 11 évesek voltak a legfiatalabbak - egyszerre kezdték skandálni a jól ismert rigmusokat.

Az őszinte gyermeki vélemény természetesen "megdöbbentette" a németországi politikusokat, akik azóta is a "rasszista" skandálások miatt ajvékolnak. Természetesen a klub tulajdonosa rögtön elhatárolódott, mentegetőzött, s azzal magyarázta a "bakit", hogy a DJ nem lett eléggé "felkészítve" (tehát agymosva).

Christian Jaschinski (CDU) tartományi képviselő egy közlemény szerint a leghatározottabban elítéli a „rasszista szlogeneket”. „Az ilyen kijelentések elfogadhatatlanok, és nincs helyük a társadalmunkban.”-mondta a kóserkonzervatív politikus.

Brandenburg szocionista miniszterelnöke, Dietmar Woidke is megszólalt: "Megdöbbentett, hogy fiatalok náci jelszavakat skandálnak, miközben senki nem tesz semmit. Soha nem maradhatunk csöndben ilyen esetetekkel kapcsolatban."

A Zöldek szerint "ez nem egy jelentéktelen dolog, hanem riasztó jele annak, hogy mennyire normalizálódtak a szélsőjobboldali szlogenek – még a fiatalok körében is.”

A szám 2024-ben összeforrott az AfD-vel:

Egykori Szálasi Ferenc úgy vélte, hogy "nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait."

A jelenlegi német viszonyokra talán úgy lehetne ezt aktualizálni, hogy Németország akkor lesz boldog, nagy ellenállóképes, ha a hazafias gyermeklármától nem halljuk meg a cionista politikusok ostoba, honvesztő szónoklatait.

KG

