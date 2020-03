Tanulmányok, Koronavírus :: 2020. március 27. 17:35 ::

Homeopátia, oltásellenesség, kristálygyógyítás - újabb szélhámosságok cáfolatával vagyunk kénytelenek rossz napot okozni az álterápiák híveinek

Reklám





Amikor az áltudomány a tudomány fogaival harap

A tudósok végzetes kommunikációs hibákat követnek el, melyek következtében a szélhámosok hatékonyan garázdálkodhatnak és foszthatják ki a beteg embereket - furcsamód épp a tudományosság látszatát keltve, írják a kutató szerzők. Alább olvasható a Transindex.ro-n megjelent összefoglaló (mely a Természet Világában megjelent tanulmány bővített változata).

Vajon miért válik egyre jelentősebbé a misztikum vonzereje? Miért fordulhat elő az, hogy az emberek, akik hatástalan álterápiáknak vetik alá magukat, nagy vehemenciával védik az ilyen eljárások elkövetőit? Miért bünteti a törvény, ha nem kötjük be a biztonsági övet, miközben egy sor hatástalan táplálékkiegészítő szabadon forgalmazható az Európai Unióban?

Látott már valaki autót javítani homeopátiával? Nem hinnénk. De ha az emberek átlátják, hogy egy viszonylag egyszerű szerkezetet sem lehet humbuggal helyrehozni, vajon miért hiszik el, hogy a jóval bonyolultabb emberi szervezetre mégis hatással lehet egy ilyen eljárás? És végül, ha simán elhisszük a sok, táplálkozással kapcsolatos, túlegyszerűsítést és tévhitet, mennyire lehetünk felvértezve a demagógiával szemben? A tudósok végzetes kommunikációs hibákat követnek el, melyek következtében a szélhámosok hatékonyan garázdálkodhatnak és foszthatják ki a beteg embereket – furcsamód épp a tudományosság látszatát keltve.

Céljaink szerényebbek annál, hogy ezeket a messze mutató kérdéseket megválaszoljuk. Írásunkban csupán a kuruzslás néhány trükkjét vesszük górcső alá.

Először azokat a módszereket ismertetjük, amelyek nemcsak hogy teljesen értelmetlenek, hanem akár károsak is lehetnek, ha másért nem, akkor a bizonyítékokon alapuló orvosi beavatkozások elodázása miatt.

A koronavírussal kapcsolatos tévhitek

A koronavírus-járvány kitörése után számos naiv tanács kezdett terjedni a Facebookon a védekezéssel kapcsolatban. Bár ezek többségét nem rossz szándékkal írták, rengeteg butaságot találtunk közöttük, amelyek közül egyik-másik akár kártékony is lehet. Ezek közül csak kettőt szemlézünk.

Ha az ember lázas és/vagy köhög, és kórházba megy, a tüdő általában 50%-ban rostos, és az már elég késő! Vegyél egy mély lélegzetet, és tartsd bent a levegőt több mint 10 másodpercig. Ha tudod teljesíteni ezt a próbát sikerrel, úgy, hogy nincs köhögés, kellemetlen érzés, teltség érzés vagy feszesség stb., akkor ez azt mutatja, hogy a tüdőben nincs fibrózis, ami alapvetően azt jelenti, hogy nincs fertőzés.

Ez a förmedvény egy akkora nonszensz, hogy nem is tudjuk, honnan kezdjük a megcáfolását. Először is, a tüdőfibrózisnak semmi köze egy akut fertőzéshez. Tüdőfibrózis esetén a tüdő szövetei évek alatt hegesednek el. A hegeknek sincs köze a „rostokhoz” – ez a kifejezés a köznapi nyelvben egy élelmiszerkomponenst jelöl. Az sem igaz, hogy a lélegzet visszatartása során tapasztalt rendellenességek fertőzésre utalnának. A fertőzést csak laborvizsgálattal lehet kimutatni (jelenleg az úgynevezett PCR reakciót használják erre a célra, de már dolgoznak antitesteken alapuló gyorsteszteken is).

Egy zenés vetélkedőn feltűnt énekesnő is megnyilvánult a kérdésben. Bár meggyőződésem hogy a legjobb szándék vezérelte, meggondolatlan bejegyzése már csak amiatt is veszélyes, mert rengeteg tájékozatlan fiatalt befolyásolhat vele (posztja sok ezer lájkot kapott csodálóitól). Szerinte a hidrogén-peroxidos víz ivása „nagyon jó védőpajzs” [a koronavírus ellen]. A valóság ezzel szemben az, hogy semmilyen folyadék ivása nem véd meg a vírusos fertőzésektől (de a dehidratáltság megnövelheti a fertőzés esélyét). A celeb által ajánlott koncentráció szerencsére nem jelent komolyabb veszélyt, de ha valaki véletlenül a patikában kapható 3%-os hidrogénperoxidot kezdi nyakalni, annak komoly egészségkárosodás lesz a vége. Megjegyezzük, hogy a cikkünkben lentebb tárgyalt Gabrovoj-számok mantrázása is feltűnik a lehetséges, koronavírus elleni védekezési- és gyógymódok között.

I. A világon elterjedt szélhámosságok

Gyógyítás számok és rezgések által



A számok ráolvasásával történő gyógyítás talán a legabszurdabb minden álterápia közül. Az úgynevezett gyógyítás úgy történik, hogy bizonyos Gabrovoj-számokra koncentrálnak. Például a 71931 védelmet nyújt minden baj ellen, de valamilyen oknál fogna a szerencsétlen 5456784 csak a helytelen táplálkozás ellenszereként használatos. Léteznek Facebook-csoportok, melyek azt hirdetik, hogy a Föld lapos, Ausztrália nem létezik és nem jártak űrhajósok a Holdon… Vannak gyógyítók, akik a biorezonancia révén kezelik a hozzájuk fordulókat.

Utánanéztünk, és kiderült, hogy minden szélhámos mást ért biorezonancia alatt, ami nem is csoda, hiszen ilyen tudományos fogalom nem létezik. Azok közül, akik ezzel a szóval dobálóznak, egyet sem találtunk, aki akár a középiskolai fizika tananyag részét képező rezonancia fogalmával tisztában lett volna. Egy másik sikeres posztszovjet szélhámos, Peter Gariaev tudományosnak látszó katyvasszal (nyelvi hullámgenetika, kvantumgenetika, Fermi-Pasta-Ulam memória – ezen értelmetlen kifejezések darabjai viszont létező fogalmakat jelölnek) csalogatja Moszkvába a jó pénzt fizető kuncsaftokat. Gariaev saját bevallása szerint a New York-i Tudományos Akadémia tagja. (Megjegyezzük, hogy ez az intézmény egy szép honlappal rendelkező, komolytalan szervezet, melynek bárki tagja lehet évi 135 dollárért.)

Gariaev még családi problémák megoldására is vállalkozik. Kezelései bonyolult hókuszpókusz szerint zajlanak, egy adott ponton a szegény pácienst egy faládába fektetik, és valami zajt hallgattatnak vele. Utána be kell mutassa egy gyerekkori fényképét, és újabb zajt kap, hogy azt majd otthon hallgathassa. A pár órás csomag potom 1000 dollárba kerül. Ha valaki személyesen nem lehet jelen, annak 500 dollárért küldenek hallgatni való zörejt.

Sajnos sokan csak annyit látnak a honlapján lévő halandzsából, hogy sok bonyolult szakkifejezés van egybegyúrva, ezért biztosan egy jó dolog lehet: Gariaev a tudomány fogaival harap a tudományba. Vajon hányan dőlnének be ilyen trükköknek, ha azzal autójavítás örve alatt próbálnák lehúzni az embereket?

A pH-biznisz

Az elmúlt évtized egyik legkártékonyabb csalása a dietetika területén a Robert O. Young áldoktor által terjesztett „pH csoda” volt. A szélhámosnak halálos áldozatai is voltak, melynek következében Youngot 2017-ben az USA-ban három év szabadságvesztésre ítélték, jelenleg börtönbüntetését tölti.

Young nem kevesebbet állított, mint azt, hogy minden betegség abból ered, hogy a vér kémhatása a savas irányba (alacsony pH) tolódik el. Azt is terjesztette, hogy alacsony pH esetén a vörösvérsejtek baktériumokká változnak. Ez utóbbi kijelentés, mely szerint egy sejtmaggal sem rendelkező emberi vörösvérsejt valahonnan bakteriális DNS-t szerez magának és bacilussá alakul, nyilvánvaló ostobaság, de abszurditását mégis el kellene magyarázni mindazoknak, akiknek elemi biológiai és kémiai ismereteik is hiányosak – és sokan önhibájukon kívül, a rossz oktatás miatt kerültek ilyen helyzetbe.

A másik állítás megcáfolása már komolyabb élettani ismereteket igényel. A vér pH-ja ugyanis nagyon szigorú szabályozás alatt áll. Ha a 7.37 és 7.43 közötti tartományon kívülre kerül, rosszul leszünk, és ha ez az anomália hosszabb időn át fennmarad, akár meg is halhatunk. A vizelet pH-ja nem áll szabályozás alatt, és bizonyos határok között, megfelelő diéta révén kismértékben befolyásolni lehet.

Krónikus fájdalmak kezelése mágneses talpbetétekkel

Egy dél-dunántúli nagyváros napilapjában nemrég meghökkentő hirdetés jelent meg. Ennek narratívája a beteg emberek pénzére lelkiismeretlenül ráhajtó szélhámosok trükkjeit követi. A cikk egy magát Moravszki Róbert professzornak nevező, valószínűleg nem létező személlyel készült interjúra épül, aki találmányával Amerikában milliókat keresett, de hazaszeretetből kifolyólag azt itthon ingyen adja. A következő nélkülözhetetlen elem az, hogy a specialisták kinevették, de sebaj, mert már félmillió embert meggyógyított.

A cikk szerint a mágneses impulzusok megváltoztatják a negatív töltöttségű, beteg sejteket pozitív töltöttségűekre, és eltávolítanak minden hívatlan vendéget a szervezet sejtjeiből, a mérgek azonnal távoznak a testből. Az állítólagos professzor a Kiotói Egyetemre és a Bostoni Egészségügyi Intézetre hivatkozik. Valójában sehol nem tudnak róla semmit, az ingyenesség pedig csekély tizenegyezer forintot, durván negyven eurót takar, ami egy vacak talpbetétért azért elég magas ár.

A többi kijelentés igazságtartalma is nulla: valójában a legtöbb testi sejtünk belseje negatívan töltött a sejten kívüli térhez képest, idegsejteknél ez a potenciál többnyire -70 mV. Ha ez huzamosabb ideig a pozitív tartományba kerül, a sejtek elpusztulnak. A testünkben lévő legtöbb molekula, beleértve az esetleges mérgeket is, úgynevezett diamágneses tulajdonságokkal rendelkezik, ezeket külső mágneses térbe helyezve csak egy nagyon gyenge, nem specifikus taszítás lép fel (mókás kutatók békákat szoktak lebegtetni ennek révén, nagyon erős mágneses terekben). A fájdalomérzetért felelős receptorokra a köznapi erősségű mágneses terek egyáltalán nem hatnak. Ennek ellenére a (teljesen hatástalan) mágneses csodamatracok is jól eladhatók.

Kristálygyógyítás

Egy tematikus honlap szerint „a kristálygyógyítás lényege abban rejlik, hogy a kristályok, gyógyító kövek segítségével helyreállítjuk beteg szerveink hibás rezgéseit. De hogy segíthetnek ezek a kövek anélkül, hogy a szervezetünkbe kerülnének? Természetesen a rezgésükkel.

Ahogyan minden szervünk más-más frekvencián rezeg (láthatatlanul), ugyanúgy a kövek is ezt teszik. A két rezgés összehangolódása pedig jótékony hatással van szerveinkre, így elősegíti a gyógyulásunkat” - állítják. Az igaz, hogy minden szobahőmérsékleten lévő anyagban, attól függetlenül, hogy kristályos vagy sem, az atomok, molekulák a kvantummechanika szabályai szerint rezegnek, nagyon is mérhető módon. A belső szerveink viszont nem rezegnek, szépen is állnánk, ha rezegnének. A láthatatlanság itt is fontos elem, hogy véletlenül se tudjuk mérni a terápia hatását. A kristályoknak ugyanis nincs semmilyen terápiás relevanciája a placebo hatáson kívül, ami bizonyos betegségcsoportok esetén még hasznos is lehet (más betegségek esetén pedig káros, ha a páciens elhanyagolja a megfelelő orvosi ellátást).

Homeopátia

A homeopátia kiagyalása a 18. században élt Samuel Hahnemann nevéhez fűződik. Tanítása szerint, ha egy vegyület egy bizonyos betegséget okoz, akkor ugyanaz a vegyület, nagyon kis koncentrációban, gyógyíthatja is a tünetet. A koncentráció olyan kicsi, hogy az eredeti hatóanyagból valószínűleg már egyetlen molekula sincs jelen a készítményben. De sebaj, az oldatoknak memóriájuk van, és potencializálva maradnak, ha egyszer érintkezésbe kerültek egy anyaggal, jó tulajdonságaikat pedig a rázás (dinamizálás) is felerősíti. A homeopatáknak még nem sikerült megmagyarázniuk, hogy mi az a dinamizálás, ami nem is csoda, mert ilyesmi egyszerűen nem létezik. Egy híg vizes oldat molekulái ugyanis állandó mozgásban vannak, és egy helyi rendezettség a másodperc tört része alatt elvész, ahogy azt a mágneses rezonanciás (NMR) mérések is bizonyítják. Ráadásul a legtöbb betegséget nem egy vegyület okozza, hanem összetett biológiai rendszerek működési hibáinak számlájára írhatjuk őket.

A homeopátia nagyon jó üzlet, hiszen az üres pirulákat nem egyszer a sok munkával kifejlesztett, és sokszorosan ellenőrzött gyógyszerek áráért forgalmazzák. A forgalmazók egyik érve az, hogy a magyar lakosság majdnem fele hisz a homeopátiában. Habár a homeopátiás szereknek közvetlen hasznuk nincs, nem szabad alábecsülni az úgynevezett placebohatás révén történő gyógyítás lehetőségét, feltéve, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás eszköztárát is igénybe veszi a beteg.

A placebo egy hatóanyag nélküli, fals készítmény. Szedése bizonyos esetekben mégis az egészségi állapot szubjektív vagy objektív – sokszor csak időleges – javulását eredményezi. Ezt nevezik placebohatásnak. A hatás oka a pszichológia és élettan határterületén keresendő. (lásd még: Kettős vakkísérlet). Mindamellett van jó néhány olyan betegség, amelyet a placebohatás nem gyógyít, és a szakszerű, bizonyítékokon alapuló orvoslás módszerei bevetésének elodázása akár a beteg halálához is vezethet.

A pi-víz

A pi-víz kufárai azt hirdetik, hogy a víznek van egy „élő” (élőlényekben előforduló, rendezett) és holt állapota. Jó pénzért lehet olyan eszközöket vásárolni, amely, a szélhámosok állítása szerint, pi-vé alakítja a közönséges vizet. Hogy a minimális logikát is nélkülözzük, ezek a berendezések élettelen alkatrészekből állnak.

A vízben vannak ugyan nagyon rövid időre összeálló, kisebb-nagyobb rendezett tartományok, sőt ezek egyre jelentősebbé válnak, ahogy a vizet lehűtjük mindenféle berendezés nélkül. Amikor a víz megfagy, viszonylag rendezett jégkristályok keletkeznek, de ennek semmi köze a víz előéletéhez. Az emberi butaság pi-vizes vámszedői még az 1912-es orvosi Nobel-díj kitüntetettjének szavait is kiforgatják. Mondhatnánk, hogy a pi-vizes csalás, ha nem is használ, de legalább nem árt. Ez nem teljesen igaz. Egy friss laborvizsgálat szerint számos Magyarországon forgalmazott pi-víz (valószínűleg a barkácsolt palackozók és ellenőrizetlen források miatt) életveszélyes baktériumokkal fertőzött.

Oltásellenesség

Sajnos olyan emberek is élnek közöttünk, akik nem jó ügyekért harcolnak, hanem többnyire véletlenszerűen kiválasztott, ezért nem egyszer nagy károkat okozó balhék révén szeretnének fontossá válni. Mivel látásmódjuk nagyon leegyszerűsített, egy idő után maguk is elhiszik a terjesztett ostobaságokat. Ebbe a körbe tartoznak az oltásellenesek is, akik talán már elfelejtették, hogy szüleik generációjának jó néhány tagját egy életre megnyomorította a gyermekparalízis.

Propagandájuk meglehetősen sikeres: megdöbbentő, hogy Európában az emberek már csak 59 százaléka szerint biztonságosak a kötelező védőoltások. A közösségi médiában fékezhetetlenül terjednek a hamis információk és a féligazságok. Mindeközben egy oltásellenes olasz politikus és egy, az iskoláját a védőoltás megkövetelése miatt beperlő amerikai diák is bárányhimlővel kórházba került. Egy amerikai kisfiú esete egyenesen hírhedtté vált, mert oltásellenes szülei nem adatták be neki a tetanusz elleni védőoltást: a fiúcska kis híján belehalt szülei ostobaságába, kezelése több százezer dollárt emésztett fel. Az oltásellenesek áldatlan tevékenysége következtében, évtizedek óta először, 2019-ben kanyarójárvány tört ki az USA-ban.

Az oltásellenesség alá egy 1998-as, rangos folyóiratban megjelent tanulmány adta a lovat, melynek egy Andrew Wakefield nevű orvos volt az első szerzője. A cikket később visszavonatták, mert kiderült róla, hogy csalás és hamisítás révén született: kiderült, hogy Richard Barr ügyvéd felbérelte Wakefieldet, hogy gyártson bizonyítékokat az MMR-oltás ellen. Barr pénzt szeretett volna harácsolni a gyógyszergyárak ellen indított kártérítési perekből. Az azóta közölt, nagy mintaszámokon végzett vizsgálatok szerint a mai oltóanyagoknak semmilyen káros mellékhatásuk nincs, legfeljebb – ritkán – enyhe és múló tüneteket okozhatnak.

Olyasmibe is belefuthatunk, hogy az alapvetően hasznos vegyületek rossz alkalmazásuk miatt válnak veszélyessé vagy értelmetlenné.

Szopogatni való C-vitaminos cukorka

Egy romániai cégvezető büszkén mutogatta egy kiállításon új terméküket, a C-vitaminos, propoliszos cukorkát. Sajnos a tények ismeretének hiánya nem mentesít cselekedeteink következményei alól. A fogorvosok előtt régóta ismert, hogy C-vitamin-tabletták, vagy erősen savas gyümölcsök rendszeres szopogatása súlyosan károsítja a fogakat. A C-vitamint ugyanis lenyelni kell, nem szopogatni.

Az üzleti haszon reményében nem ritkán új biológiai funkciókat találnak ki, illetve lehetetlen hatásokat tulajdonítanak bizonyos készítményeknek.

Méregtelenítés

Méregtelenítésnek hívjuk azokat a nem ritkán életmentő orvosi beavatkozásokat, amelyeket mérgezések (például alkoholmérgezés) vagy kábítószer-túladagolás esetén alkalmaznak. Ez alatt a szervezetbe került toxikus anyagok eltávolítását vagy hatástalanítását, esetleg ellenméreg adagolását értjük. Egy másik fajta méregtelenítés a dialízis, amelyet vesebetegeken alkalmaznak. Ezen felül egészen egyszerűen nincs értelme méregtelenítő kúrákról beszélni. Az ember több szerve ugyanis folyamatosan és hatékonyan dolgozik az anyagcsere-termékek eltávolításán, illetve a szervezetünkbe kerülő mérgek lebontásán. Ide tartozik a máj, a tüdő, a vese és a bőr is (a túl sok tetoválás károsíthatja a bőr eme funkcióját). Ha e szervek közül valamelyik működésképtelenné válik, meghalunk. A rendszer működésén javítani, pláne úgy összességében, táplálékkiegészítőkkel, nem lehet, szakszerűtlen kúrák pedig beteg embereket akár életveszélybe sodorhatnak. Viszont speciális diétákkal tehermentesíthetjük vagy támogathatjuk a máj vagy a vese működését.

Immunerősítők

Az immunrendszer egy lenyűgözően komplex struktúra, amely számos sejttípus és fehérje összehangolt működését igényli. Mit jelenthet az immunrendszer erősítése? Nem csoda, hogy erre a kérdésre az így reklámozott táplálékkiegészítők gyártói nem tudnak válaszolni, mert az immunrendszert nem lehet úgy erősíteni, mint mondjuk egy izmot. Sőt, az immunrendszer bizonyos alrendszereinek túlpörgése súlyos betegségeket okoz.

Ahogy viszont a krónikus stressz, az egyoldalú, helytelen táplálkozás vagy az egészségtelen életvitel szétzilálhatja az immunrendszert, e külső tényezők kiküszöbölése hozzájárulhat a betegségekkel szembeni ellenállóképesség növeléséhez. A sort néhány olyan furcsaság bemutatásával folytatnánk, amelyek nem tartoznak szorosan a témához, de annyira humorosak, vagy inkább tragikomikusak, hogy megemlítjük őket.

Digitális fertőzés

Egy magyarországi oltásellenes csoport vezetője nemrég arra figyelmeztette a világot, hogy szűz lányok akár egy számítógépen keresztül zajló (tehát digitális) internetes csevegés során is megfertőződhetnek az amúgy többnyire nemi úton terjedő HPV-vírussal, feltéve, hogy egy reménybeli nemi kapcsolatról beszélgetnek. Ez a hit angol nyelvű nőgyógyászati és urológiai tudományos közlemények egyik szakkifejezésének félreértelmezéséből ered. Angolul ugyanis az ujjal végzett, tapogatásos vizsgálatokat „digital examinaton”-nak nevezik, ahol a digit ebben az összefüggésben ujjat jelent. Megfelelő higiénia nélkül történő, ujjal végzett tapogatásos vizsgálatok valóban átvihetik a vírust egyik személyről a másikra.

Vizsgálatok szenzitív kikristályosítással

Egy romániai, méhészeti termékekkel kapcsolatos konferencián egy orvosnő (!) olyasmiket hordott össze, amiről először azt hittük, hogy egy rossz vicc. Az orvos „eredményei” szerint ledarált méhlárvák kristályosodási mintázataiból következtetni lehet az egykori lárvák egészségi állapotára.

A valóságban a kristályosodás, ha egyáltalán megtörténik, a kikent réteg vastagságától, a benne levő csomóktól, szennyeződésektől és a hőmérséklettől függ, amelyeknek semmi köze az egykori lárvák állapotához. A módszer művelői szerint eljárásuk emberi diagnosztikára is alkalmas…

Fényevők

Fényevésnek nevezik azt az állítólagos képességet, mely által az élet táplálkozás nélkül is lehetséges. Ilyenkor az embert a bioenergia vagy életenergia táplálja, de ennek igénybevételéhez ezoterikus tanulmányok szükségesek.

Hogy pontosan miként keveredik ide az energia, azt még a fényevés-hívők sem tudják, egyikük ki is fakadt egy német tévéműsorban, hogy hagyjanak neki békét az ilyen kérdésekkel, ő nem fizikus.

Az ellenőrzési kísérletek mind kudarcot vallottak.

Több esetben meghaltak a kísérleti alanyok, és az összes, az Indiai Racionalista Szövetség által vizsgált esetben pedig csaltak. Ezzel szemben földhözragadt emberi tapasztalatokon nyugvó, és tudomány által is bizonyított tény, hogy táplálkozás hiányában a test saját magát emészti fel, kezdve a máj glikogénraktáraival, folytatva a testzsírral és az izmokkal. Folyadékutánpótlás hiányában, a körülményektől függően körülbelül egy hét elteltével vesekárosodás lép fel, a vizet elfogadó éhségsztrájkolók pedig körülbelül két hónap elteltével hunynak el.

De számoljunk utána egy kicsit, kerekített értékekkel: mire lenne elég a napenergia, ha az ember jóllakhatna vele? Egy ember napi energiaszükséglete kb. 10.000 kJ. Az egy négyzetméternyi felületre egy másodperc alatt erős napfényben beáramló energia körülbelül 1 kJ. Az ember bőrfelületének durván fele (amit fény felé tarthatunk) kb. 0.8 m2, de számoljunk 1 m2-rel. Elvileg, ha kb. három órát (10 800 s) meztelenül tűző napon ülnénk, összejöhetne a napi energiaszükségletünk, de ne feledjük, hogy az ember nem képes fotoszintetizálni. Mellesleg a fotoszintézis hatásfoka csupán 1-2%, és a legjobb napelemek sem képesek 50% feletti hatásfokot elérni, tehát a szükséges napozási idő hosszabb lenne, mint a naponta rendelkezésünkre álló erősen napos órák száma.

Van a dietetikának jó néhány olyan területe, ahol az orvostudomány mai állása szerint nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ebből is adunk egy ízelítőt.

Jó és rossz zsírok?

A táplálékkal magunkhoz vett zsírok döntő része úgynevezett triglicerid, amely egyszerűen fogalmazva három zsírsavat foglal magába. Ezek közül kettő az emésztés során leválik és önállóan szívódik fel. Vegyük egy picit szemügyre ezeket a zsírsavakat!

Ha egy zsírsav két szomszédos szénatomja között kettős kötés található, telítetlen zsírsavról, több kettős kötés jelenléte esetén többszörösen telítetlen zsírsavról beszélünk. A kettős kötés úgynevezett cisz vagy transz elrendeződést tesz lehetővé. A csak mesterségesen előállítható transzzsírsavak fogyasztása bizonyítottan káros (pl. növeli a rossz LDL-koleszterin szintjét). Noha a transzzsírsavak is telítetlenek, ma már kiszorultak az élelmiszeriparból. Telítetlen zsírsavak alatt a továbbiakban csak cis-zsírsavakat értünk. Két telítetlen zsírsav (a linolsav és az alfa-linolénsav) esszenciális, vagyis a szervezet nem tudja őket előállítani, és bevitelükről magunknak kell gondoskodnunk. Amennyiben a kettős kötés a zsírsavmolekula végétől három szénatomnyi távolságra található, omega-3 zsírsavról beszélünk. Bár még nem egyértelműen eldöntött, úgy tűnik, hogy a telítetlen, omega-3 és omaga-6 zsírsavas triglicerideket megfelelő arányban tartalmazó táplálékok fogyasztása előnyös.

A bizonytalanság nem meglepő: bár az orvostudomány rohamosan fejlődik, van, hogy nagy esetszámú tanulmányok is ellentétes eredményre jutnak. Míg az orvosi tevékenység több ezer éves, a bizonyítékokon alapuló orvoslás csak egy bő évszázadnyi múltra tekint vissza. Azt viszont több alapos és nagyszámú páciensen végzett kutatás is megerősítette, hogy a kapszulázott omega-3 zsírsavaknak, minden ellenkező híresztelés ellenére, nincsenek pozitív egészségügyi hatásai (azon kívül, hogy meglehetősen drága, közönséges zsiradéknak tekinthetők).

Karotenoidok

A dietetika egy másik, egyelőre bizonytalan területe a karotenoidok kérdésköre. Jelen ismereteink szerint a béta-karotin fogyasztása kétélű fegyver lehet. Míg nagy mennyiségű fogyasztása esetén nemdohányzó emberekben semleges vagy enyhén pozitív hatásokat mutattak ki, a kutatók nagy meglepetésére a dohányzók körében szignifikánsan megnövelte a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Ennek oka ismeretlen, de megjegyezzük, hogy a béta-karotinnak antioxidáns hatása van, és fehérvérsejtjeink egyes csoportjai többek között reaktív szabad gyökök képzése révén pusztítják el a betolakodó baktériumokat. Nagyon nagy mennyiségű antioxidáns tehát, adott esetben, akár káros is lehet. Egy másik karotenoid, a likopin (melynek gazdag forrása a paradicsom), csökkenti a prosztatarák kialakulásának veszélyét. Egyre több bizonyíték gyűlik össze arra nézve is, hogy bizonyos karotenoidok kombinációja, C- és E-vitaminnal kiegészítve, fékezi az AMD (az időskori makuladegeneráció) kifejlődését.

"Ismeretterjesztés"

Nem ad okot különösebb derűlátásra, ha kézbe vesszük egyik-másik magyar „egészségügyi ismeretterjesztő” folyóiratot. Egy ilyen (szenny)lap 2019. szeptemberi számában egész csokorra való ostobaságot találtunk, melyek közül némelyik már a közveszélyes kategóriába tartozik. Vajon meddig kell várnunk arra, hogy a nyilvánvalóan harácsolási szándékkal írt, félrevezető és veszélyes közlések vagy reklámok a gyűlöletbeszédhez hasonlóan büntethetővé váljanak?

Egyik cikk a méhnyakrák ellen védő HPV-vakcina ellen uszít:

Elég a több száz, akár több ezer fiatal lányra gondolnunk, akik súlyos mellékhatásokat szenvedtek, a HPV-vakcina egész életüket megváltoztatta, megfosztotta őket a továbbtanulás vagy az élsport lehetőségétől, egy életre ágyba vagy tolószékbe kényszerítette őket.

Fentebb már leírtuk, hogy az oltásellenes őrületet egy aljas szándékú, pénzhajhász orvos–ügyvéd páros robbantotta ki. Az idézetben felsorolt állításokból egy sem igaz, tipikus “fake news”-ról van szó. A rendkívül ritka és jóval kevésbé drámai oltási szövődményeket kötelező jelenteni, és ha akár kisszámú eset is előfordul, a védőoltást azonnal kivonják a forgalomból.

Pár oldallal lejjebb egy reklámot találunk:

A Polaris-korong bármilyen eredetű fájdalom, gerinc és csuklógondok, rossz vérkeringés, ginekológiai és urológiai gondok, csökkent nemi vágy és potenciazavarok, sterilitás, aranyerek, székrekedés és bélrendszeri gondok, túlsúlyosság, tüdő- és szívbetegségek, pajzsmirigy- és orrmelléküreg-gyulladás, fejfájás, álmatlanság, rossz közérzet kezelésére használható.

Vagyis mindenre, ami a csövön kifér… Mint már említettük, ez a szöveg sok csalónak bejön, ráadásul évtizedek óta szép profitot hoz. Ne legyenek illúzióink: rendszeresen vissza fog térni mindaddig, amíg lesznek hiszékeny emberek, vagy amíg megfelelő szabályozással és végrehajtással gátat nem szabunk a szélhámosságnak.

II. Magyar szélhámosságok

Celladam



Elképesztő, hogy ez a nyolcvanas években piacra dobott szélhámosság, félrevezető reklámok kíséretében (nemcsak a rákot, hanem sok más betegséget is gyógyít, sőt a libákra is jó hatással van), ma is forgalomban lehet, olykor Vitacell néven.

Ennek „hatóanyaga” valójában egy kotyvalék, melynek hatékonyságát soha, senki nem bizonyította, és a szer a forgalmazót leszámítva senkinek sem használ.

Culevit

Ez a valami egy „daganatos betegeknek ajánlott speciális tápszer” amely „főleg aminosavak és vitaminok egyedi összetételét tartalmazza”. Ha nem eszünk belőlük túl sokat, bajt nem okozhat, de az aminosavak (a fehérjék építőelemei) pasztillákban szedésének, ilyen kontextusban, semmi értelme nincsen. A „normál” evés során elfogyasztott fehérjék ugyanis a gyomor és a hasnyálmirigy fehérjebontó enzimjeinek hatására maguk is aminosavakká bomlanak és a vékonybélből már aminosavak szívódnak fel.

Emlékeztetünk arra, hogy egy fehérjét akkor nevezünk teljes értékűnek, ha tartalmazzák a szervezetünk által szintetizálhatatlan ún. esszenciális aminosavak mindegyikét; ilyenek például húsokban található fehérjék. A felszívódó aminosavak aránya mellesleg tág határok között normálisnak mondható, nincs „rákellenes aminosav arány”, az a jó ha az étrendünk változatos. Ezt az arányt egyébként sem egy félrevezető reklámmal eladott pasztilla fogja meghatározni (még akkor sem, ha tartalmaz néhány grammnyi aminosavat), hanem a jóval nagyobb fehérjetömeget tartalmazó „normál” táplálékunk összetétele.

Lehet-e valamiről sugallni nagy létszámú, többlépcsős klinikai vizsgálatok nélkül, hogy jó a rák ellen?

Semmiképpen sem. Éppen ezért etikátlannak tartjuk azt a narratívát, hogy egy nyomelemeket és mikroelemeket tartalmazó táplálékkiegészítőnek rákellenes hatása volna. Bár ezt a gyártó soha nem állította, a termékről készült film közvetett úton ezt sugallja.

Az egészségünk megőrzésére tett erőfeszítéseink vámszedőit szigorúbb törvényekkel és magasabb színvonalú oktatással vissza tudnánk szorítani (ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy lassan az evolúció tagadása is polgárjogot nyer). Az áltudományok felszámolása összetett, nemzetközi cselekvést igényelne, és nem hozna egyik napról a másikra látványos sikert, éppen ezért megvalósítása még váratni fog magára.

Utóirat – egy jó tanács tőlünk: Ha a koronavírus elleni védekezés miatt huzamosabb ideig gumikesztyűt hordunk, húzzunk alá egy vékony cérnakesztyűcskét. Ezt a trükköt a szerves kémikusok régóta ismerik. Így kevésbé fog bepállani, és sokkal jobban fogja magát érezni a bőrünk.

A szerzőkről: