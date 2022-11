Tanulmányok, Zsidóbűnözés :: 2022. november 1. 09:41 ::

A zsidó hatalomgyakorlás iskolapéldája (I. rész): többfrontos támadás az igazság ellen

Amikor csalók jöttek a hiú császár udvarába, rendkívüli ruhát ígértek neki: olyat, amit csak okos ember láthat, senki más. A császárnak tetszett az egyedi öltözék terve, így a két szabó nekiállt azt megalkotni, majd elkészülvén, felsegítették a láthatatlan ruhát az uralkodóra. Nem akarván butának tűnni, esetleg büntetést elszenvedni, senki nem mert semmit sem mondani, s így az egyértelmű kimondatlanul maradt, hozzájárulva a megtévesztők biztonságának és hasznának megőrzéséhez, a megtévesztés diadalához. Egy efféle aggályok szájzárával nem rendelkező gyerek kellett ahhoz, hogy valaki kimondja: a császáron nincs is semmilyen ruha!



A dán Hans Christian Andersen A császár új ruhája című, alapvető bölcseletet tolmácsoló története közismert, de tanultunk-e belőle valamit is? Ki ma az a gyerek, a következményeket nem ismerő, esetleg azokkal nem törődő, vagy azokat vállaló ember, aki a mai császárokról mondja ki az egyértelmű igazságot? Vannak sokan, de ők általában könnyen elhallgattatható, befolyással nem rendelkező személyek, így üzenetüknek ritkán van hatása. Néha azonban az uralkodók közelében, a reflektorfényben lévők, a színpadon állók is megtörik azt a csendet, aminek szabályrendszerébe mindenki betagozódik, haladva a sorral, fenntartva a megtévesztés hatalmát.



Ilyen esetek voltak, amikor az amerikai hírességek, Michael Jackson, Mel Gibson, Marlon Brando és mások merték szájukra venni a zsidóság nevét úgy, ahogy az nem megengedett. Napjainkban, e hetek alatt egy újabb, talán az eddigieknél is nagyobb felfordulást eredményezett egy másik dúsgazdag híresség, aki kilépett a sorból: Kanye (ma már hivatalosan Ye) West milliárdos néger világsztár a hiphop világából. Nem West az első híresség, aki a zsidóság befolyásáról beszél tehát, de ő talán az eddigi leggazdagabb és legnépszerűbb – ráadásul sok társával ellentétben e sorok írásáig még nem volt hajlandó behódolni a tomboló össztűz ellenére. Pár alkalommal sajnálatát fejezte ki, amiért egyesek érzéseit sérti, és ezt páran bocsánatkérésként tálalják, de továbbra is kitart álláspontja mellett, azokat újra és újra megismétli. Mi váltotta ki tehát ezúttal a több hete tartó hisztériát Amerikában?



West már évek óta konzervatívként nyilvánul meg, így nem meglepő módon a nem fehérek és szexuális aberráltak jóváhagyására gyakran éhező republikánusok előszeretettel pózoltak vele, főleg a korábbi elnök, Donald Trump, akit West támogatott.



Ye/Kanye West és Donald Trump a Fehér Házban

(36:50) West szerint a Trump-kormányban fontos szerepet játszó Jaredet csak Izrael és a pénz érdekelte (Joshua pedig belefurakodott egyik üzletébe tudtán kívül, amiben több részesedése van már, mint neki). West előszeretettel provokál, mint amikor azt mondta , hogy a négerek önszántukból voltak évszázadokig rabszolgák, de Trump támogatása, az abortusz ellenzése és a kereszténység eleve provokatívnak számítanak manapság. Pár hete így váratlanul egy Fehér Életek Számítanak (a Black Lives Matter nyomán: White Lives Matter) feliratú ruhában jelent meg egy rendezvényen, s ez szintén rendkívül provokatívnak minősül – meg is nyílt a föld és ég körülötte. Ennek kapcsán készített vele interjút a népszerű, viszonylag szókimondónak számító Tucker Carlson, akinek műsorából ugyan kivágták a zsidókkal kapcsolatos részeket, de Jared Kushnerre és testvérére vonatkozó megjegyzéseit benne hagyták a végleges adásban : „És miután beszéltem velük, ott ülök Jared és Josh mellett, és egyéb új dolgokról szerzek tudomást, és azt mondom: »a mindenit, ezek a figurák visszafoghatták Trumpot!« Sokkal inkább az irányítói voltak.”West szerint a Trump-kormányban fontos szerepet játszó Jaredet csak Izrael és a pénz érdekelte (Joshua pedig belefurakodott egyik üzletébe tudtán kívül, amiben több részesedése van már, mint neki).



„Itt a legutóbbi válaszom arra, amikor emberek azt kérdezik, miért csináltam olyan pólót, ami azt mondja, hogy a fehér életek számítanak... AZOK SZÁMÍTANAK” – írta West







West „death con 3”-t írt, de annak nincs értelme. Valójában a



Erre



Elkészítettük a White Lives Matter pólót, majd megejtettem a DEFCON-bejegyzést, és most ő [a Los Angeles Apparel vezetője, Dov Charney] nem adja ki a pólót, mert ő zsidó. Én meg mondom, látod, pontosan erről beszélek! Hogy a zsidó emberek birtokolják a fekete hangot. Úgy például, hogy egy Ralph Lauren pólót viseljünk, vagy hogy mindannyian egy kiadóhoz szerződjünk, vagy zsidó menedzserünk legyen, szerződjünk le egy zsidó kosárlabdás csapathoz, vagy zsidó platformmal csináljunk filmet, mint a Disney... (4:40)

Megjegyzéseit a szokásos reakció követte: a bipoláris West (aki



Tudod, sokan akarnak engem őrültnek nevezni. Olyan ez, mint maratont futni. Ha rövidnadrág van rajtam, egy trikó, és nagyon izzadok, futva le rossz irányba egy úton, akkor azt fogod mondani, hogy az a fickó őrült! De ha száz másik csinálja ezt velem, akkor az egy maraton. [...] Több mindent én mondok először, vagy Candace Owens az első, aki mondja, majd egy másik személy lát minket, és azt mondja „azt hiszem, értelek!” [...] (47:05)

West naivan azt gondolja, hogy sérelmei, mivel jogosak, elgondolkodtatják a megszólított zsidókat: „Én #MeToo-t csinálok a zsidó kultúrával. Azt mondom, hogy »álljatok fel, és ismerjétek be, mit csináltatok! Olyan sokáig tudtátok csinálni azt, hogy észre sem vettétek, hogy csináljátok!«” (48:40) Ezzel szemben a zsidóság történelmének mélyebb ismerete nem szolgáltat semmilyen alapot arra, hogy önvizsgálatra lehetne számítani tőlük. West világossá teszi, mi motiválta arra, hogy végre beszéljen erről: „...megszokod, hogy átver a zsidó média. Én meg azt mondom, hogy ne bökdösd a medvét túl kibaszott sokáig! Amikor a White Lives Matter pólót viseltem, volt négy sportarénabeli koncertem, ők meg törölték a koncertjeimet.” (8:30) Mint megtudjuk, a fehérbarát pólója miatt törölték koncertjeit, és erre reagálva az Instagram-oldalán így írt : „Egy kicsit álmos vagyok ma este, de amikor felébredek, [DEFCON 3-ra] váltok a ZSIDÓ EMBEREK ellen. A vicces dolog az, hogy valójában nem lehetek antiszemita, mert a fekete emberek valójában szintén zsidók. Ti srácok játszottatok velem, és megpróbáltatok mindenkit kicsinálni, aki ellenzi az irányelveiteket...”West „death con 3”-t írt, de annak nincs értelme. Valójában a DEFCON 3 -t írta el (talán telefonja automatikus javítása miatt). A DEFCON védelmi készültségi állapotot jelent a hadviselésben, melynek a 3. szintje a normális szinthez képest magasabb harci készültséget jelent. Magyarán: készen áll önvédelmi harcba szállni a zsidókkal (retorikailag) – mondta ezt azután, hogy össztűz alá került a White Lives Matter és pár kritikus megjegyzése miatt.Erre reagált a másik dúsgazdag néger sztár, a Puff Daddy néven működő Sean Combs: „Nigga, add meg a címed. Ne játsszuk ezeket az internetjátékokat. Ne érezd magad fenyegetve. Minden rendben lesz. Csak szeretet.” Erre válaszul West így írt: „Téged használlak példaként arra, hogy megmutassam azoknak a zsidóknak, akik neked azt mondták, hogy hívj fel engem, hogy senki sem fenyegethet és befolyásolhat engem. Megmondtam neked, hogy ez háború!” Valóban, Combs a zsidó hiphop-mágnás Andy Schuon akoljába tartozik. Ezt követően egy népszerű néger YouTube-csatorna beszélgetős műsorába hívták Westet, ahol órákon át szabadon beszélhetett (videó itt ):Megjegyzéseit a szokásos reakció követte: a bipoláris West (aki szerint ez zsidó orvosának téves diagnózisa) megőrült, megbolondult, elvégre miért mondana valaki alapvető igazságokat egy hazugságon és manipuláción alapuló berendezkedésben, főleg ha ezzel saját sikerét veszélyezteti? Erre West így reagál:West naivan azt gondolja, hogy sérelmei, mivel jogosak, elgondolkodtatják a megszólított zsidókat: „Én #MeToo-t csinálok a zsidó kultúrával. Azt mondom, hogy »álljatok fel, és ismerjétek be, mit csináltatok! Olyan sokáig tudtátok csinálni azt, hogy észre sem vettétek, hogy csináljátok!«”Ezzel szemben a zsidóság történelmének mélyebb ismerete nem szolgáltat semmilyen alapot arra, hogy önvizsgálatra lehetne számítani tőlük. West világossá teszi, mi motiválta arra, hogy végre beszéljen erről: „...megszokod, hogy átver a zsidó média. Én meg azt mondom, hogy ne bökdösd a medvét túl kibaszott sokáig! Amikor a White Lives Matter pólót viseltem, volt négy sportarénabeli koncertem, ők meg törölték a koncertjeimet.”



West a nagy port kavart Drink Champs beszélgetős műsorban (2022. október 17.)

(1) a zsidók messzemenően nagy befolyással vannak a négerekre; (2) ez a befolyás és uralom káros és degenerált. West szeretné fekete fajtáját felszabadítani ettől a bomlasztó, negatív zsidó hatástól:



Hol van az a fekete fickó, akihez leszerződik egy zsidó személy? Mutasd meg, mondd meg nekem! Hol van egy fekete személy, aki egy zsidó személyhez szerződött? Mindegyik! Tulajdonképpen 90%! [...] Úgyhogy azt mondom, hogy ne bökdösd a medvét túl sokáig, már tanulhattatok volna Drake-től, Pufftól [...], itt most egy másféle állattal van dolgotok! [...] Megmondtam nektek, hogy én egy vezér vagyok, megmondtam, hogy felszabadítom a népemet Isten nevében! (9:30)

West arról is beszél, hogy miként alakítják zsidók a négerek zenéjét deviánssá és károssá:



Volt egy szerződésük, bár ezt később módosították, de Victory Boyd, aki a Roc Nationhöz szerződött, egy sor a szerződésben, amit Jay-Z és Beyoncé biztos vagyok benne, hogy nem vett észre, azt írta, hogy Victory nem énekelhet Krisztusról, vagy Istenről, ez állt a szerződésben. A Rhythm & Blues volt az első lépés, amivel kivették Istent az emberekből. Mert volt nekünk gospel zenénk, Aretha Franklin gospelje, Ray Charlesé... [...]. Isten csakis azért teremtette meg a zenét, hogy őt imádjuk azon keresztül. Most ha a legtöbb zenét meghallgatod, nem Istent imádják azok, inkább sötét gödrökbe mennek le [...], arról szólnak, hogy megbaszom a ribancodat, hogy hány ribancot basztam meg, hogy megbaszom a barátnődet, megbaszom anyádat, hogy drogozni akarok, miközben baszom anyádat... (1:26:45)

West rámutat arra is, milyen képmutató az, hogy a „halgass a feketék panaszaira!” irányelv hirtelen semmissé válik, amikor a valódi hatalmat bírálja egy fekete:



Miért reklámozná a zsidó média a Black Lives Mattert, és miért gerjeszt dühösséget az emberekben, de ugyanakkor azt mondja, hogy nekem nincs jogom a saját dühömre. Mint ember, megtehetem, hogy minden könyvet elolvasok, meditálok, tanulhatok, és mondhatom: „nincs semmi bajom a zsidó kultúrával! Nincs semmi bajom azzal, amit a zsidó emberek tettek az én népemmel!” [...] Mondhatom ezt, de van [bajom azzal]! És fenntartom a jogot [erre], és a jogot a dühömre. És megtartom ezt a dühöt mint energiát, hogy ébren tartson, ameddig ez meg nem változik. Nem fogsz rávenni, hogy hátráljak, ameddig ez nem változik. (1:14:20)

West szintén beszél a hatalmas nyomásról, amivel nem csak ő, de körülötte mindenki más is szembesült:



Ha szembeszállsz velem, mert felveszem a White Lives Matter pólót, és törlik a koncertjeimet, sőt még több embert fel is hívtak, és megfenyegették őket, hogy tartsák magukat távol tőlem. Felhívták Candace Owens-t, Tucker Carlsont, még azokat is, akik velem voltak akkor, amikor a piros [Make America Great Again] sapka volt rajtam, felhívták őket. Tucker Carlson a Foxnak dolgozik, a Foxon nem megengedett, hogy mutasson bármit is, mint amikor Jared Kushner hivatalban volt, és azt mondtam, hogy Kushner visszatartja Trumpot [...] Jared Kushner egy példája annak, miként tartják a zsidók a kezüket minden egyes üzleten, ami a világot irányítja. És mindenki tudja ezt a tényt. Láttátok A Lego kaland filmet? Ahol a figura rájön, hogy minden ugyanaz a cég? Ez történik. Mellesleg nem lehetünk dühösek rájuk, és nem nevezhetsz antiszemitának, amiért erre rámutatok. Nevezhetsz antiszemitának, amiért azt mondtam, hogy DEFCON 3-ra váltok, az kissé antiszemitának tűnik [nevet], kivéve, hogy én is zsidó vagyok. (1:37:05)

Itt West a nevetséges, de egyes négerek körében népszerű „fekete héber izraeliták” elvet emlegeti, miszerint a négerek egy elveszett izraelita törzs, az eredeti zsidók. Hasonló bizarr elvek előbukkannak a hozzá hasonló négereknél, de ez várható. Mindenesetre egy további komoly megjegyzése még az alábbi is:



A White Lives Matter nagyon fontos több ok miatt is. Egy ilyen ok, hogy a baloldaliak és liberálisok arra használták a fekete kultúra traumáját, hogy azzal kiiktassák a fehér hangot. Amerika még mindig többségében fehér, így felhasználják a fekete kultúra traumáját, hogy elnémítsák a fehér hangot [...] A zsidó média nem örült a gondolatbűnözésnek – ahogy Candace Owens nevezte –, annak, hogy egy fekete ember visel egy Fehér Életek Számítanak pólót. Így tehát ellenem küldtek mindent, azt mondva, hogy „nem szereted a fekete embereket, ha azt mondod, hogy a fehér életek számítanak!” (3:07:40) West nem egy jó szónok, a sokszor kellemetlen csapongásában azonban előfordulnak komoly gondolatok és következtetések is. Alapvető panaszai a következők:a zsidók messzemenően nagy befolyással vannak a négerekre;ez a befolyás és uralom káros és degenerált. West szeretné fekete fajtáját felszabadítani ettől a bomlasztó, negatív zsidó hatástól:West arról is beszél, hogy miként alakítják zsidók a négerek zenéjét deviánssá és károssá:West rámutat arra is, milyen képmutató az, hogy a „halgass a feketék panaszaira!” irányelv hirtelen semmissé válik, amikor a valódi hatalmat bírálja egy fekete:West szintén beszél a hatalmas nyomásról, amivel nem csak ő, de körülötte mindenki más is szembesült:Itt West a nevetséges, de egyes négerek körében népszerű „fekete héber izraeliták” elvet emlegeti, miszerint a négerek egy elveszett izraelita törzs, az eredeti zsidók. Hasonló bizarr elvek előbukkannak a hozzá hasonló négereknél, de ez várható. Mindenesetre egy további komoly megjegyzése még az alábbi is:



Lyor Cohen, a műfaj egyik zsidó oligarchája és Chance the Rapper



A beszélgetést később törölték a csatornáról, a műsorvezető néger pedig, természetesen, esedezve kért bocsánatot egy (4:30). Ezzel persze West álláspontját támasztja alá, miszerint a zsidók birtokolják a „fekete hangot” – hogy mit mondhat az ültetvényen a szolga, s tudja, hol a helye. Jellemző, hogy ennek a rádióműsornak a vezetője, a magát Charlamagne tha Godnak nevező néger hüledezik West „antiszemita” megjegyzései miatt, ami miatt szerinte nem is szabadott volna beszélgetni vele – de évekkel ezelőtt ő is ugyanezt



Valóban: a néger – avagy, zsidó – hiphop egy gyomorforgató, degenerált műfaj, s annak rendkívül káros hatása (feketékre, fehérekre egyaránt), legyen az szexualitás, bűnözés, fajkeveredés, hedonizmus és aberrált mentalitás, egy külön elemzést érdemelne, ahogy annak zsidó birtoklása is (erről angol történelmi elemzések Look at Me! című 2017-es

A beszélgetést később törölték a csatornáról, a műsorvezető néger pedig, természetesen, esedezve kért bocsánatot egy rádióműsorban, amiért mindez eleve megtörtént, és West nevében kért elnézést mindenkitől, főleg persze a zsidóktól. Említi ugyanakkor, hogy „ott volt négy zsidó személy, ott volt Steve Rifkind [hiphop producer] [...] és rájuk néztem, mondva nekik, mondjátok majd nekem, ha [West] túlmegy a határon...". Jellemző, hogy ennek a rádióműsornak a vezetője, a magát Charlamagne tha Godnak nevező néger hüledezik West „antiszemita" megjegyzései miatt, ami miatt szerinte nem is szabadott volna beszélgetni vele – de évekkel ezelőtt ő is ugyanezt mondta: „Nem mondhatsz rosszat egy zsidó személyről, mert nekik szervezeteik vannak, és egy hatalommal rendelkező emberek szorosan összekötött csoportja az övék, akik kicsinálnak. Ugyanez a helyzet a homoszexuálisokkal! [...] Szeretem a zsidó embereket, hatalommal rendelkeznek! Nem akarom, hogy bármit is félreérts, vagy rosszul értelmezz! Inkább nem is akarok erről beszélni... [...] Tudod, miért nincs sok zsidó rapper? Mert sok a zsidó tulajdonos! És zsidó vezérigazgató, ők irányítják ezeket a kiadókat! Ők a főnökök, azért!" Jól érezte, hogy ez veszélyes terület, azóta már láthatóan megtanulta, miről nem szabad beszélni.

Valóban: a néger – avagy, zsidó – hiphop egy gyomorforgató, degenerált műfaj, s annak rendkívül káros hatása (feketékre, fehérekre egyaránt), legyen az szexualitás, bűnözés, fajkeveredés, hedonizmus és aberrált mentalitás, egy külön elemzést érdemelne, ahogy annak zsidó birtoklása is (erről angol történelmi elemzések itt, itt vagy itt). A fősodratú hiphop ma is diszgenikus és fehérellenes. Az XXXTentacion név alatt működött, azóta egy lövöldözésben meghalt néger rapper (a zsidó Lucian Grainge által vezetett Universal Music Grouphoz tartozó Capitol kiadónál) például Look at Me! című 2017-es videójában diáktársaival egy fehér tanárt ver össze a tanteremben, majd néger önsajnáltatás után felakaszt egy fehér kisfiút, amint azt egy néger gyerek végignézi.



Képek a díjnyertes rapper videójából

The Guardian : Miként jelenti a fehérség a legnagyobb veszélyt az amerikai demokráciára?



A fősodratú politikában is ugyanezt láthatjuk. Ilhan Omar szomáliai muszlim képviselő Yahoo : A Bank of Englandben túl sok a fehér férfi, mondják a brit törvényhozók. Townhall : Susan Rice azt mondja a főiskolásoknak, hogy túl sok fehér ember van a legmagasabb kormányzati posztokon. Minap : EU-szakértők: "Székesfehérváron túl sok a boldog fehér ember és a kereszt, viszont kevés a migráns". („Ez a fehér keresztény Európa propagandafilmje, mindenki fehér, boldog, és az utcán táncol.”) Al-Dzsazíra : A fehérség eltörlése még soha nem volt sürgősebb. Boston Globe : A probléma a fehér felsőbbrendűség. Independent : Tessa Thompson nem akar „egy rakás fehér emberrel” vagy férfival dolgozni. Time : A faji sokszínűséget végül nem ígéretek, szlogenek vagy cárok fogják bevezetni. Csak akkor fog megvalósulni, ha a fehér Amerikát leszoktatják a faji elsőbbség uralkodó narratívájáról. Standard : Túl sok fehér férfi emeli fel a kezét, hogy felszólaljon, mondták a munkáspárti küldöttek. The Daily Beast : A fehér férfiaknak, akik demokrata elnökjelölt-aspiránsként indulnak: inkább talán mégse tegyétek?A fősodratú politikában is ugyanezt láthatjuk. Ilhan Omar szomáliai muszlim képviselő szerint : „Azt mondanám, hogy országunknak jobban kellene félnie a fehér férfiaktól országszerte, mert valójában ők okozzák a legtöbb halálesetet ebben az országban”. A valóság ezzel szemben az, hogy a 2021-es FBI-adatok szerint a fekete férfiak tették ki az ismert gyilkosok 60,4 százalékát, ami a 2020-as adatokban 56,5% volt, ahhoz képest, hogy a társadalomban 13% az arányuk. (Tulajdonképpen 6,5%, hiszen itt szinte csak férfiakról van szó, de inkább kb. 3%, mert azok közül is jellemzően csak a fiatalabbak az elkövetők.) Hasonló arányokat mutatnak Anglia-Wales hivatalos adatai is. Valóság ide vagy oda, Omar szerint „Ez nem az idegengyűlölők országa lesz. Ez nem a fehér emberek országa lesz.”



A televízióban a CNN-es néger Don Lemon A televízióban a CNN-es néger Don Lemon szerint „Folyamatosan próbálom felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ne démonizáljanak egyetlen csoportot vagy egyetlen etnikumot sem. De mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a legnagyobb terrorfenyegetést valami más jelenti – néhány ember, akik a határ felé menetelnek [...] abba kell hagynunk az emberek démonizálását, és fel kell ismernünk, hogy a legnagyobb terrorfenyegetést ebben az országban a fehér férfiak jelentik.” Kirúgás helyett Lemon később megismételte ezt. A szintén CNN-es néger, Van Jones szerint pedig „még a legliberálisabb, jó szándékú fehér ember agyában is van egy vírus, amely egy pillanat alatt aktiválódhat” a rasszizmusra…



Chris Cuomo és Don Lemon



A fehérek kollektív megbélyegzése, hibáztatása, az ellenük való ellenszenv és megvetés gerjesztése tehát politikailag korrekt, a fenti csupán egy rövid szemle, és az efféle propagandisták nem kerülnek bajba emiatt: ellenben Westtel most. Erre jó példa, hogy Chris Cuomo, aki ott volt Lemon mellett, amikor a fentieket mondta a fehér férfiakra, West esetében úgy



Cuomo interjúja Westtel abban a korai időszakban történt, amikor jellemzően az eretneket nyilvános megszégyenítés alá vetik a médiabeli lakájok, hogy így alázkodjon az meg, kérjen elnézést. Több interjú is készült a fősodratú médiában Westtel, de mindig csak rátett az addigiakra egy lapáttal, így már nem igazán bukkan fel semmilyen komoly felületen. Tudják, nem adja meg magát – fokozódott hát a szőnyegbombázás. West zsidókritikus megjegyzései miatt egyből ideiglenes tiltásra került a közösségi felületeken, de az még csak a kezdet volt. A befolyásos zsidók egyre inkább lendületbe jöttek.



Jeremy Zimmer, a United Talent Agency társalapítója és vezérigazgatója csatlakozott azon hollywoodi vezetők egyre növekvő listájához, akik Kanye „Ye” West bojkottjára szólítanak fel, miután a közösségi médiában és interjúkban különböző antiszemita megjegyzéseket tett. [...] Zimmer feljegyzése az Endeavor vezetőjének, Ari Emanuelnek a Financial Times október 19-i írását követi, amely hasonlóan elítélte Ye legutóbbi megjegyzéseit. „Azok, akik továbbra is üzletelnek Westtel, közönséget biztosítanak a téves gyűlöletének” – írta. „West antiszemitizmusát sehol sem szabad tolerálni.”

A zsidó Rágalmazásellenes Liga (ADL) Amerika de facto kormányzója, ők is több célpontra lőttek, hogy azzal okozzanak jelentős kárt West számára:



Több ezer aláírás, és még mindig egy szó sem, @adidas? A hallgatásotok veszélyt jelent a zsidókra. Nem hagyhatjuk, hogy Ye #antiszemitizmusa normalizálódjon – mindannyiunknak követelnünk kell, hogy az Adidas #FussonElAGyűlölettől azáltal, hogy elítéli [West] rasszista retorikáját és újraértékeli partnerségüket. ( Forrás

Tényleg, @adidas? Továbbra is partnerek vagytok Ye-vel, miközben ő aljas #antiszemitizmust terjeszt, ÉS akkor adjátok ki a termékét, amikor az USA történelmében a zsidó emberek elleni leghalálosabb támadás évfordulója közeledik. Tényleg ennyire tudatlanok vagytok? Vagy egyszerűen csak közömbösek? #FussElAGyűlölettől ( Forrás

A zsidók elővették az Adidas nemzetiszocialista régmúltját, mintha annak bármi köze lenne bármihez ma, de az efféle képzettársítás egy cégnek sem hiányzik a mai nyugati légkörben: „Az Adidas, a sportruházati óriás náci története, amelynek hetekig tartott, hogy Kanye Westtől megszabaduljon az antiszemitizmus miatt” – A fehérek kollektív megbélyegzése, hibáztatása, az ellenük való ellenszenv és megvetés gerjesztése tehát politikailag korrekt, a fenti csupán egy rövid szemle, és az efféle propagandisták nem kerülnek bajba emiatt: ellenben Westtel most. Erre jó példa, hogy Chris Cuomo, aki ott volt Lemon mellett, amikor a fentieket mondta a fehér férfiakra, West esetében úgy véli „nem úgy működik” az, hogy a zsidókat kollektíven megnevezzük, hiszen ők csupán egyének – de a fehérek kapcsán mindezt nem rótta fel néger barátjának. Sőt: a zsidók kapcsán se teszi azt, ha dicsérni kell őket, hiszen Westnek is azt mondja, hogy „a zsidóknak” mennyit köszönhet a hiphop.Cuomo interjúja Westtel abban a korai időszakban történt, amikor jellemzően az eretneket nyilvános megszégyenítés alá vetik a médiabeli lakájok, hogy így alázkodjon az meg, kérjen elnézést. Több interjú is készült a fősodratú médiában Westtel, de mindig csak rátett az addigiakra egy lapáttal, így már nem igazán bukkan fel semmilyen komoly felületen. Tudják, nem adja meg magát – fokozódott hát a szőnyegbombázás. West zsidókritikus megjegyzései miatt egyből ideiglenes tiltásra került a közösségi felületeken, de az még csak a kezdet volt. A befolyásos zsidók egyre inkább lendületbe jöttek. Például A zsidó Rágalmazásellenes Liga (ADL) Amerikakormányzója, ők is több célpontra lőttek, hogy azzal okozzanak jelentős kárt West számára:A zsidók elővették az Adidas nemzetiszocialista régmúltját, mintha annak bármi köze lenne bármihez ma, de az efféle képzettársítás egy cégnek sem hiányzik a mai nyugati légkörben: „Az Adidas, a sportruházati óriás náci története, amelynek hetekig tartott, hogy Kanye Westtől megszabaduljon az antiszemitizmus miatt” – írta a Zsidó Távirati Iroda. Egyesek szerint Wall Street-szintű manipuláció is történt , hogy az Adidas engedelmeskedjen. Hiába térdepelt le az Adidas végül, hatalmas bevételtől esve el a Westtől való megszabadulásuk miatt, Jonathan Greenblatt ADL-vezér, hála és alázat helyett – természetesen – inkább rossz példaként állítja be őket, mert nem térdepeltek le azonnal (feltehetően eltartott egy ideig, amíg kitalálták, miként vessenek véget a Westtel való, rendkívül drága szerződésüknek: a Forbes szerint 650 milliójukba kerülhet mindez, ami kb. 260 milliárd forint). Greenblatt nem tekinti mindezt úgy, mint amiért hálásnak kéne lennie: szerinte, és a hozzá hasonló, valódi hatalommal rendelkező zsidók szerint az csak természetes, hogy a nekik megfelelő érdekek mentén alakítja mindenki saját üzletét, politikáját, irányelveit, életét. Felháborító, hogy nem ugranak rögvest, amikor ők füttyentenek. Az említett Ari Emanuel, aki annak idején Mel Gibson tönkretételén is dolgozott, így írt : „West nem akármilyen ember. Ő egy popkulturális ikon, rajongók millióival világszerte. És köztük vannak fiatalok, akiknek a nézetei még csak most formálódnak. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian felszólaljunk. A gyűlöletnek és az antiszemitizmusnak nem lehet helye a társadalmunkban, függetlenül attól, hogy mennyi pénzről van szó”.



Amerika de facto császára, Jonathan Greenblatt



Az évezredeken át megfigyelt és feljegyzett zsidó arcátlanság és pszichológiai intenzitás ez, ismét. A tekintélyes Times-ban így fogalmaz az ADL-vezér:

De az, hogy nem tettek azonnali lépéseket Ye megbánást nem tanúsító antiszemitizmusával szemben, új kérdéseket vet fel a gyűlölettel szembeni vállalati felelősségről. Ezek a kérdések továbbra is nagyobb hatással lesznek a vállalati Amerikára, különösen, mivel még több hatalmas közösségi médiamárka, mint a Facebook, a Twitter, az Instagram és a YouTube, küzd azzal, hogy hogyan tudnak hatékonyan fellépni a növekvő antiszemitizmus és zaklatás ellen a saját felületeiken. [...]



Amikor tehát egy rasszista „White Lives Matter” pólót viselt, majd zsidóellenes tirádákba kezdett, kritikus volt, hogy mindenki felszólaljon, és a márkák fellépjenek, helyesen cselekedjenek. Végül is Ye kristálytisztán kifejezte antiszemitizmusát. Az antiszemita összeesküvés-elméletek, amelyeket Ye hirdetett, évezredek óta léteznek: zsidó hatalom, zsidó ellenőrzés Hollywood felett, zsidó kapzsiság és zsidó felelősség a társadalmi problémákért. Ezek mind klasszikus antiszemita közhelyek.



Természetesen további elnyomást követel a zsidó: „Nem fogjuk megnyerni a szívekért és elmékért vívott csatát – vagy az antiszemitizmus, a rasszizmus és a gyűlölet felszámolását – a vállalatok támogatása nélkül. De ez nem áll meg itt: A kormányzati vezetőknek is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mind a gyűlölet elítélésében, még akkor is, ha az a saját soraikból ered, mind pedig olyan irányelvek előmozdításában, amelyek a gyűlölet terjedését engedő vállalatokra irányulnak.” Ugyanez a Greenblatt máshol még így



Az Adidas értékpiaci helyzete hatalmasat



A Westet érő minden intézkedést nehéz feljegyezni, hiszen minden nap újabb veszteséget szenved: sok helyről és médiafelületről kitiltották, a





A PayPal elnök-vezérigazgatója, a zsidó Daniel H. Schulman és az ADL együttműködésével a cég szinte csak fehér nacionalista, és a zsidóknak nem tetsző (pl.: holokausztrevizionista, deviánsellenes stb.) ügyekben tiltanak le klienseket, amint azt egy zártkörű szemináriumról kiszivárgott képek is bizonyítják (forrás: national-justice.com)



West barátja, a konzervatív néger Candace Owens Természetesen további elnyomást követel a zsidó: „Nem fogjuk megnyerni a szívekért és elmékért vívott csatát – vagy az antiszemitizmus, a rasszizmus és a gyűlölet felszámolását – a vállalatok támogatása nélkül. De ez nem áll meg itt: A kormányzati vezetőknek is nagyobb szerepet kell vállalniuk, mind a gyűlölet elítélésében, még akkor is, ha az a saját soraikból ered, mind pedig olyan irányelvek előmozdításában, amelyek a gyűlölet terjedését engedő vállalatokra irányulnak.” Ugyanez a Greenblatt máshol még így vélekedett : „Ha részesei akarunk lenni a változásnak, meg kell hallgatnunk szövetségeseinket, és fel kell erősítenünk a fekete közösség hangját.” Az ADL a négereknek „a rasszista és igazságtalan [fehér] rendszer által okozott fájdalma és szenvedése” miatt akarja „felerősíteni azok hangját” – vagy, mint láthatjuk, elhallgattatni és tönkretenni azokat, ha őket kritizálja ez a „fekete hang”, mert a négerek csak egy eszköz a fehérek esetleges önszerveződése ellen, mindennemű aljas erkölcsi pózolás ellenére. (Mellesleg a zsidó szervezet egy ideig úgy definiálta a rasszizmust mint „A színes bőrűek marginalizálása és/vagy elnyomása a fehér embereket előnyben részesítő, társadalmilag felépített faji hierarchia alapján.”)Az Adidas értékpiaci helyzete hatalmasat zuhant ennek a támadásnak eredményeként, és a Westtől való megszabadulásuk hatalmas veszteség számukra: a Washington Post szerint a Westtel való társulásuk évente kb. 2 milliárdos hasznot generált eddig a vállalatnak. West így reagált erre: „2 milliárd dollárt vesztettem egy nap alatt. Még mindig élek. Ez szeretetbeszéd.” A neki hadat üzenő zsidó Ari Emanuelnek címezve így írt: „Még mindig szeretlek. Isten szeret téged. A pénz nem az, aki vagyok. Én a népem vagyok.” A Forbes szerint West milliárdos vagyona immár kb. 400 millióra csökkent. A kóser rapperek közben gúnyolják West bukását, gyáván húzva meg magukat.A Westet érő minden intézkedést nehéz feljegyezni, hiszen minden nap újabb veszteséget szenved: sok helyről és médiafelületről kitiltották, a JPMorgan Chase bank is megszabadult tőle (elnöke és operatív vezérigazgatója, Daniel E. Pinto egy szefárd zsidó, alelnöke, Peter L. Scher szintén zsidó). A Balenciaga divatház szerződést bontott vele, a Gap ruházati vonal 10 évre szóló és egymilliárdos szerződése is felbontásra került. A Foot Locker sportruházati cég is megvált tőle, a TJ Maxx áruházlánc nem árulja többé West termékeit, de West Donda Akadémia nevű keresztény sportiskolájának csapatát is feketelistára tették. Amint az AK Nation név alatt működő néger kommentátor is rámutatott : a berendezkedés (és a BLM) mindenféle söpredéket és bűnözőt védelmébe vesz a fekete faji szolidaritás nevében, de a véleménybűnöző, aki a hatalmat kritizálja, magára marad. A BLM/antifa felvonulásán többször is azt skandálták , hogy „Kiket védelmezünk? A fekete bűnözőket!” Közben a Westet képviselő ügyvédi iroda is megszabadult tőle. Ha pedig mindez nem lenne elég, akár még a gyermekláthatási jogától is megfoszthatják Westet. Az őt eddig a feketék szavazatára használó, vehemensen filoszemita/zsidó republikánusok is természetesen azonnal dobták a zabolázatlan négert.West barátja, a konzervatív néger Candace Owens szerint

Túl sok fekete híresség van az üzeneteim között, akik azt mondják, hogy szerintük helytelen az, ami Ye-vel történik, de félnek megszólalni, mert a vezetők azt mondják nekik, hogy „maradjanak ki ebből”. A megélhetésük most is veszélyben van a kapcsolatuk miatt. Ez nem helyes.



A vállalati üzenetek az elmúlt 4 évben az volt, hogy minden fekete érzés érvényes, mert „a fekete életek számítanak” – még akkor is, ha ez azt eredményezte, hogy a szomszédságainkat pusztították el [zavargások]. Most ugyanezek a vállalatok azt mondják a fekete tehetségeknek, hogy fogják be a szájukat, vagy elveszítik mindenüket.