Alekszandr Dugin: a trumpizmus megváltoztatja az USA-t és az egész világot

Alekszandr Geljevics Dugin orosz teoretikus, az eurázsianizmus továbbfejlesztője. Orosz és külföldi politikai elemzők egy része szerint jelentős a befolyása Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnökre és politikájára. Ez utóbbit támasztja alá az a balul sikerült robbantásos merénylet is, amelyben Dugin helyett tévedésből a lányát ölték meg. Mostani elemzése orosz szemszögből próbálja értelmezni Donald Trump hamarosan megkezdődő második ciklusának legfőbb mozzanatait.



Trump-forradalom

A mélyállam és az amerikai felemelkedés története

Samuel Huntington és az Invitation to Course Correction

Trump és a mélyállam

Biden elveszíti a Deep State bizalmát

A Deep State megváltoztatja a prioritásokat

A trumpizmus mint posztliberalizmus

A trumpizmus mint a globalizmus tagadása

A trumpizmus mint felébredés elleni küzdelem

Trumpizmus kontra migráció

Trumpizmus kontra balliberális cenzúra

Trumpizmus kontra posztmodern

Hayektől Sorosig és vissza

Ellentmondások a trumpizmuson belül

Trumpizmus és generációs elmélet

A trumpizmus geopolitikája

A globalista rezsimek lebontása Európában

A trumpizmus Kína-ellenes konszenzusa

A trumpizmus Izrael-barát irányzata

Trumpizmus a latinok ellen

Felejtsd el Oroszországot, Ukrajnáról nem is beszélve

A trumpizmus passzív multipolaritása

Intraamerikai multipolaritás

Most Oroszországban és a világon mindenki értetlenül áll: mi történik az USA-ban? Hazánkban csak néhány szakértő – különösen Alekszandr Jakovenko – érti igazán, mennyire komolyak a változások az Egyesült Államokban. Jakovenko nagyon helyesen mondta, hogy „ez forradalom”. Ez így van.

Trump megválasztott elnök és legközelebbi munkatársainak egy csoportja, elsősorban a szenvedélyes Elon Musk szinte forradalmi tevékenységet fejtett ki. Trump még nem lépett hivatalba, ez január 20-án fog megtörténni, de Amerika és Európa már elkezdett megrendülni. Ez egy ideológiai és geopolitikai cunami, amelyre őszintén szólva, senki sem számított. Sokan arra számítottak, hogy Trump megválasztása után – ahogyan az elnöksége első ciklusa alatt is megtörtént – visszatér többé-kevésbé a hagyományos politikához, bár a maga karizmatikus és spontán tulajdonságaival. Azt azonban már most kijelenthetjük, hogy ez nem így van. Trump forradalom. Ezért éppen ebben az átmeneti időszakban, amikor a hatalom Bidenről Trumpra szállt át, célszerű komolyan elemezni: mi történik Amerikában? Mert valami határozottan történik ott – méghozzá valami nagyon-nagyon fontos. Először is tisztázni kellene a Deep State erejét, figyelembe véve azt a tényt, hogyan lehetett Trumpot mégis újraválasztani. Ez nagyobb felülvizsgálatot igényel.

A mélyállam és az amerikai felemelkedés története

A Deep State az Egyesült Államokban az államapparátus magját és a hozzá szorosan kapcsolódó ideológiai és gazdasági elitet jelenti. Tevékenysége kiterjed az emberek közötti közvetítő mezőkre: a pénzügyre, a kereskedelemre és a médiára. Az Egyesült Államokban az állam, az üzlet és az oktatás a kommunikációs csatornák egységes rendszerét alkotja, nem pedig valami szigorúan elkülönültet. Ehhez jönnek még a hagyományos amerikai titkos társaságok és klubok, amelyek korábban az elit kommunikációs központjaként szolgáltak. Ezt az egész komplexumot általában mélyállamnak nevezik. Ugyanakkor a két fő párt – a demokraták és a republikánusok – nem bizonyul különösebb ideológiák hordozójának, hanem csak a mélyállamban megtestesülő ideológiai, politikai és gazdasági irányzatok variációit képviselik. A köztük lévő egyensúly pedig csak néhány kisebb pont javítását szolgálja, fenntartva a kapcsolatot a társadalom egészével.

A második világháború után az Egyesült Államok két fejlődési szakaszon ment át: a hidegháború korszakán a Szovjetunióval és a szocialista táborral (1947–1991) szemben és az egypólusú világ időszakán, vagyis a „történelem végén” (1991–2024). Az első szakaszban az Egyesült Államok egyenrangú partnere volt a Szovjetuniónak, a második szakaszban azonban teljesen legyőzte ellenfelét, és az egyetlen politikai-ideológiai világnagyhatalom (vagy hiperhatalom) lett. A Deep State – és nem a pártok vagy bármely más intézmény – vált a világuralom e változatlan vonalának hordozójává.

A huszadik század 90-es éveitől kezdődően ez a dominancia a baloldali liberális ideológia jellegét öltötte. Képlete a nagy nemzetközi tőke és a progresszív individualista kultúra érdekeinek kombinációja volt. Ezt a stratégiát a legteljesebben az Egyesült Államok Demokrata Pártja fogadta el, a republikánusok körében pedig a „neokonok” képviselői támogatták. Innentől kezdve a fő gondolat az a meggyőződés volt, hogy csak lineáris és állandó növekedés áll előttünk: mind az amerikaiban, mind a világgazdaságban a liberalizmus és a liberális értékek bolygóméretű terjedése által. Úgy tűnt, hogy a világ összes állama és társadalma átvette az amerikai modellt – a politikai képviseleti demokráciát, a kapitalista piacgazdaságot, az individualista és kozmopolita emberi jogi ideológiát, a digitális technológiát, a nyugat-központú posztmodern kultúrát. A Deep State az Egyesült Államokban osztotta ezt a menetrendet, és garanciát vállalt annak végrehajtására.

Samuel Huntington és az Invitation to Course Correction

Az 1990-es évek elején azonban hallatszódni kezdtek az amerikai értelmiségiek körében olyan hangok, amelyek arra figyelmeztettek, hogy ez a megközelítés hosszú távon rossz. Ezt az álláspontot a legvilágosabban Samuel Huntington fejezte ki, aki a „civilizációk összecsapását”, a multipolaritást és a nyugat-központú globalizáció válságát jósolta. Ehelyett inkább az amerikai identitás erősítését, nem pedig erodálását, valamint más nyugati társadalmak egyesítését javasolta egyetlen – és már nem globális, hanem regionális – nyugati civilizáció keretein belül. De akkoriban úgy tűnt, hogy ez csak az egyes szkeptikusok túlzott óvatossága. A Deep State pedig teljes mértékben kiállt a „történelem végének” optimizmusa mellett, mint például Huntington fő ellenfele, Francis Fukuyama. Pontosan ez magyarázta az egymást követő amerikai elnökök – Clinton, Bush, Obama (amit Trump első elnöksége követett, ami nem illik ebbe a logikába) és Biden – menetének folytonosságát. Mind a demokraták, mind a republikánusok (Bush Jr.) a Deep State egyetlen politikai és ideológiai stratégiáját képviseltek: globalizmust, liberalizmust, unipolaritást, hegemóniát.

A globalisták optimista irányvonala már a 2000-es évek elején problémákba ütközött. Oroszország abbahagyta az Egyesült Államok vakon történő követését és elkezdte megerősíteni szuverenitását. Ez különösen Putyin 2007-es müncheni beszéde és 2008-ban a grúziai események után vált szembetűnővé, a csúcspont pedig a 2014-es Krím félszigeti újraegyesítés és különösen a különleges katonai hadművelet kezdete 2022-ben. Mindez teljes mértékben szembement a globalisták terveivel.

Kína, különösen Hszi Csin-ping alatt, önálló politikát kezdett folytatni, hasznot húzott a globalizációból, de erős gátat állított ez elé, amint annak logikája összeütközésbe került a nemzeti érdekekkel és a szuverenitás gyengítésével fenyegetett. Az iszlám világban szórványos tiltakozások jelentek meg a Nyugat ellen a nagyobb függetlenség iránti vágy, valamint a rájuk kényszerített liberális értékek elutasítása szintjén. Indiában a jobboldali nacionalisták és hagyományőrzők Naredna Modi miniszterelnökkel együtt kerültek hatalomra. A gyarmatellenes érzelmek Afrikában erősödni kezdtek, a latin-amerikai országok pedig egyre függetlenebbnek érezték magukat az Egyesült Államoktól és általában a Nyugattól. Mindez a BRICS létrehozásához vezetett egy többpólusú nemzetközi rendszer prototípusaként, amely nagyrészt független a Nyugattól.

Az American Deep State szembe került egy súlyos problémával: vajon továbbra is ragaszkodjon-e önmagához és ne vegye észre az antagonisztikus folyamatok kibontakozását, illetve megpróbálja elnyomni azokat információáramlással, domináns narratívákkal, végül pedig a média és a társadalom cenzúrájával? Arra kényszerült, hogy ezeket a trendeket figyelembe vegye és új választ keressen rájuk, megváltoztatva alapvető stratégiáját egy olyan valóság hatására, amely már nem felelt meg a számos amerikai elemző szubjektív értékelésének.

Trump és a mélyállam

Trump első elnöksége még mindig balesetnek, technikai hibának tűnt. Igen, mert a populizmus hullámán került hatalomra, azokra az amerikai körökre támaszkodva, amelyek egyre inkább felismerték a globalista menetrend elfogadhatatlanságát, és elutasították az ébredést (woke = baloldali liberális kódex a hiperindividualizmus, a genderpolitika, a feminizmus, az LMBT elveivel a kultúra eltörlése, a migráció ösztönzése, beleértve az illegálist is, a kritikus fajelméletet és így tovább). Az Egyesült Államokban ekkor kezdtek először beszélni a Deep State-ről. Egyre nagyobb ellentmondás támadt a woke és a széles tömegek érzelmei között.

De 2016-2020-ban a Deep State nem vette komolyan Trumpot, és neki magának sem volt ideje elnökként strukturális reformokat végrehajtani. Első mandátumának lejárta után a Deep State támogatta Bident és a Demokrata Pártot, átnyomva a választásokat, és példátlan nyomást gyakorolva Trumpra, mivel úgy gondolta, hogy ő fenyegetést jelent az egész globalista egypólusú pályára, amelyet az Egyesült Államok több évtizede követ – általában némi sikerrel. Innen jött Biden kampányszlogenje – Build Back Better, vagyis: „Építsd vissza jobban”. Ami azt jelentette: az első Trump-adminisztráció „kudarca” után vissza kell térnünk a globalista liberális menetrend megvalósításához.

De minden megváltozott a 2020-2024 közötti időszakban. Bár Biden a Deep State-re támaszkodva visszaállította az előző irányvonalat, ezúttal be kellett bizonyítania, hogy a globalizmus válságára utaló minden utalás nem más, mint az „ellenfelek propagandája”, „Putyin vagy kínai ügynökök munkája” és „a belső szélsőségesek machinációi.”

Biden az Egyesült Államok Demokrata Pártjának csúcsára és a „neokonokra” támaszkodva igyekezett úgy bemutatni a dolgot, hogy ne valódi válságról, ne problémákról szóljon, ne arról, hogy a valóság egyre inkább ellentétes a liberális globalisták elképzeléseivel és projektjeivel, mert szükség van arra, hogy növeljék a nyomást ideológiai ellenfeleikre – stratégiai vereséget mérjenek Oroszországra, megállítsák Kína regionális terjeszkedését (az Egy út – Egy Övezet projekt), szabotálják a BRICS-országokat és más irányzatokat. A multipolaritást veszélynek látták, amely miatt el kell nyomni a populista tendenciákat az Egyesült Államokban és Európában, sőt Trumpot (jogilag, politikailag és fizikailag) is kiiktatni. Innen ered a terrorista módszerek ösztönzése és a baloldali-liberális cenzúra szigorítása. Valójában Biden alatt a liberalizmus végül totalitárius rendszerré vált.

A Deep State továbbra is támogatta Bident és általában a globalistákat (a legjelentősebb európai képviselőik között szerepelt Boris Johnson és Keir Starmer, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen ). Az ultraglobalista Soros struktúrái is rendkívül aktívakká váltak, nemcsak az összes európai intézményt átszövik, hanem eszeveszett tevékenységet is folytatnak Modi indiai elnök eltávolítására, új színes forradalmak előkészítésére a posztszovjet térben (lásd: Moldova, Grúzia, Örményország), hogy megdöntsék a semleges vagy akár ellenséges rendszereket a globalistákkal szemben az iszlám világban (Banglades, Szíria).

Ezúttal azonban az amerikai Deep State globalistáinak támogatása nem feltétlen volt, hanem feltételhez kötött. Bidennek és a hozzá hasonlóknak egy vizsgán kellett bebizonyítaniuk, hogy a globalizmussal nem történik semmi szörnyű, és csak olyan technikai problémákról van szó, amelyeket erőszak segítségével meg lehet oldani. Az ítélő bíró a Deep State volt.

Biden elveszíti a Deep State bizalmát

Ám Biden kudarcot vallott. Sok okból. Putyin Oroszországa nem adta fel, és ellenállt a példátlan nyomásnak – a szankcióknak, az összecsapásoknak az ukrán terrorista rezsimmel, amelyet minden nyugati ország támogatott, a gazdaságot érintő kihívásokkal és a természeti erőforrások értékesítésének erőteljes csökkentésével, valamint a csúcstechnológiától való elszakadással. Az ország túllépett ezen, és Bidennek nem sikerült győzelmet aratnia Oroszország felett.

Kína sem hátrált meg, és folytatta a kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal anélkül, hogy kritikus veszteségeket szenvedett volna. Modit nem tudták eltávolítani a választási kampány során. A BRICS ragyogó csúcstalálkozót tartott Kazanyban, a Nyugattal háborúzó Oroszország területén. A multipolaritás folytatta felemelkedését. Izrael, megsértve minden szabályt és előírást, népirtást követett el Gázában és Libanonban, semmissé téve a globalista retorikát, és Bidennek nem volt más választása, mint ezt is támogatni.

És ami a legfontosabb: Trump nem adta fel, soha nem látott mértékben megszilárdította maga körül a Republikánus Pártot, folytatva, sőt radikalizálva a populista napirendet. Valójában Trump körül fokozatosan önálló ideológia alakult ki. Fő tézise az volt, hogy a globalizmust legyőzték, válságát nem az ellenségek rágalma vagy a propaganda okozta, hanem a dolgok valós állapota. Ezért S. Huntington és nem F. Fukuyama útján kell haladnunk, vissza kell térnünk a realizmus politikájához és az amerikai (tágabb értelemben a nyugati) identitás gyökereihez, abba kell hagynunk az ébredéssel (woke) és a perverziókkal való kísérletezést – egyszóval, az amerikai ideológiát a korai klasszikus liberalizmus gyári beállításaira állítsuk vissza, protekcionizmussal és jókora nyílt nacionalizmussal. Ebből lett a Project MAGA – Make America Great Again.

A Deep State megváltoztatja a prioritásokat

Éppen azért, mert Trumpnak sikerült megvédeni pozícióját az amerikai ideológiai tér horizontján, a Deep State nem engedte, hogy a demokraták eliminálják őt. Biden (többek között intellektuális hanyatlása miatt) megbukott a Build Back Better-vizsgán, és senkit sem győzött meg semmiről – ami azt jelenti, hogy a Deep State felismerte a globalizmus válságának és terjesztése régi módszereinek valóságát. Ezért ezúttal lehetőséget adott Trumpnak, hogy megválasszák, sőt köré gyűjtsék az ideológiai trumpisták radikális csoportját, amelyet olyan prominens személyiségek képviselnek, mint Elon Musk, J. D. Vance, Peter Thiel, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard , Kash Patel, Pete Hegseth, Tucker Carlson és még Alex Jones is.

A lényeg itt a következő:

az American Deep State elismerte Trumpot, mert felismerte, hogy objektív szükség van az USA globális stratégiájának felülvizsgálatára az ideológiában, a geopolitikában, a diplomáciában és így tovább. Mostantól minden felülvizsgálat tárgyát képezi. A Trumpról és a trumpizmusról, tágabban a populizmusról kiderült, hogy nem technikai hiba, nem véletlen rövidzárlat, hanem a globalizmus valódi és alapvető válságának rögzítése, ráadásul annak vége.

Trump jelenlegi mandátuma nem csupán egy epizód a demokraták és republikánusok váltakozásában, akik általában ugyanazt az irányvonalat követik, amelyet a Deep State véd és támogat, függetlenül a pártválasztások eredményétől. Ez egy fordulat kezdete az amerikai hegemónia történetében. Ez a stratégia, az ideológia, a tervezés és a struktúrák alapos felülvizsgálatának kezdete.

A trumpizmus mint posztliberalizmus

Most pedig nézzük meg közelebbről a trumpizmus mint ideológia körvonalait, amelyek lépésről lépésre formálódnak. Vance alelnök kifejezetten „posztliberálisnak” nevezi magát. Ez teljes és totális szakítást jelent az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben meghonosodott baloldali liberalizmussal. A mélyállam, amelynek egyáltalán nincs ideológiája, ma késznek tűnik a liberális ideológia jelentős átdolgozásával, akár teljes lebontásával kísérletezni. A trumpizmus tehát szemünk láttára sajátos független ideológia vonásait sajátítja el, sok tekintetben egyenesen ellentétes a legutóbbi időkig uralkodó baloldali liberalizmussal.

A trumpizmus mint ideológia heterogén és több pólusa van. De általános felépítése már többé-kevésbé világos. A trumpizmus mindenekelőtt tagadja a globalizmust, a baloldali liberalizmust (progresszivizmust) és az ébredést.

A trumpizmus mint a globalizmus tagadása

A trumpizmus keményen és nyíltan elutasítja a globalizmust, vagyis az egész emberiség léptékében egységes piacként és kulturális térként való gondolkodást, ahol a nemzetállamok közötti határok egyre inkább elmosódnak, és maguk ezek az államok is fokozatosan megszűnnek, átadva a hatalmat nemzetek feletti hatóságoknak (például az EU-ban). A globalisták úgy vélik, hogy ennek hamarosan egy világkormány felállításához kell vezetnie, ahogy Klaus Schwab, Bill Gates és George Soros állítja. A Föld minden embere világpolgárrá (kozmopolitává) válik, és egyenlő jogokat kap az egyetlen gazdasági, technológiai, kulturális és társadalmi környezetben. Ez a folyamat, avagy a „nagy alaphelyzetbe állítás” (Great Reset) hatásos eszközei a járványok és a környezetvédelmi menetrendek lehetnek.

Mindez teljesen elfogadhatatlan a trumpizmus számára. Ehelyett a trumpizmus ragaszkodik a nemzetállamok megőrzéséhez vagy civilizációkba való integrálásához – legalábbis a nyugati civilizáció kontextusában, ahol az Egyesült Államok szerepe az, hogy maga köré gyűjtse a Nyugatot. De ezúttal nem a liberális globalista ideológia égisze alatt egyesülni, hanem magának a trumpizmusnak a védnöksége alatt. Ez nagyon emlékeztet S. Huntington eredeti üzenetére, aki a Nyugat konszolidációját hirdette más civilizációkkal szemben.

Ez a nemzetközi kapcsolatokban a „realizmusnak” felel meg, amely elismeri a nemzeti szuverenitást, és nem követeli annak megszüntetését. A globalizmus elutasításának következménye az oltások és a zöld program kritikája. Ebben az esetben az olyan figurák, mint Bill Gates és George Soros, magát a gonoszt testesítik meg.

A trumpizmus mint a woke elleni küzdelem

A trumpisták nem kevésbé keményen ellenzik a woke ideológiát, amely a következőkből áll:

a genderpolitika és a perverzió legalizálása;

a kritikai fajelmélet, amely arra szólítja fel a korábban elnyomott népeket, hogy álljanak bosszút a fehéreken;

a migráció ösztönzése, beleértve az illegális migrációt is;

a kultúra és a liberális cenzúra megszüntetése;

a posztmodernizmus.

A liberálisok „progresszív” és tradícióellenes értékei helyett a trumpizmus a hagyományos értékek felé fordul (az USA és a nyugati civilizáció számára). Így felébredés-ellenes ideológiát építenek fel. A több nemre vonatkozó gender-elmélet helyett csak két természetes nemet hirdetnek. A transznemű embereket és az LMBT közösséget inkább marginalizált perverziónak tekintik, mint társadalmi normáknak. Elutasítják a feminizmust és annak heves bírálatát a maszkulinitás és a patriarchátus ellen, ami azt jelenti, hogy a maszkulinitás és a férfiak társadalomban betöltött szerepe visszakerül központi pozíciójába. Senkinek sem kellene többé bocsánatot kérnie azért, mert férfi. Ezért nevezik a trumpizmust néha testvér-forradalomnak – „az emberek forradalmának”.

A kritikus fajelméletet felváltja a fehér civilizáció rehabilitációja. De a fehér rasszizmus csak a trumpizmus szélsőséges irányzataira jellemző. Általában azzal végződik, hogy egyszerűen elutasítják a nem fehérekkel szemben meglehetősen toleránsan viselkedő fehér ember kritikáját, mindaddig, amíg nem követelnek meg kötelező bűnbánatot a fehérektől.

Trumpizmus kontra migráció

A trumpizmus szigorú migrációs korlátozásokat és az illegális migránsok teljes betiltását követeli, kitoloncolással. A trumpisták egységes nemzeti identitást követelnek: feltételezik, hogy mindazok, akik más civilizációkból és kultúrákból érkeznek a nyugati társadalmakba, kötelesek elfogadni ez utóbbiak hagyományos értékeit, és nem szabad őket magukra hagyni, ahogy a liberális multikulturalizmus ehhez ragaszkodik. A trumpizmus különösen kemény az illegális bevándorlókkal és a Latin-Amerikából érkező migránsok áramlásával szemben, amelyek egyértelműen megváltoztatják az etnikai egyensúlyt az egész államokban, ahol a latinok kerülnek többségbe. Ráadásul aggodalmukat az iszlám közösségek okozzák, amelyek szintén folyamatosan növekednek, és kategorikusan nem fogadják el a nyugati attitűdöket és követeléseket (főleg, hogy a liberálisok ezt nem követelték meg tőlük, hanem éppen ellenkezőleg, minden lehetséges módon kényeztették a kisebbségeket). Egy másik, főleg gazdasági szempontból a trumpisták rendkívül negatívan viszonyulnak Kínához és a kínaiak tevékenységéhez az Egyesült Államokban. Sokan követelik a kínaiaktól az Amerikában birtokolt területek és iparágak közvetlen elvételét.

Az afroamerikaiak nem generálnak nagy elutasítást, de amikor elkezdenek egyesülni olyan agresszív politikai közösségekben, mint a BLM (Black Lives Matter), és a bűnözőket és a kábítószer-függőket hősökké változtatják (mint George Floyd esetében), akkor a trumpisták keményen és határozottan reagálnak. Nyilvánvalóan hamarosan felülvizsgálják Floyd történetét és „szentté avatását”.

Trumpizmus kontra balliberális cenzúra

A trumpisták konszolidáltan és egységesen ellenzik a baloldali-liberális cenzúrát. A politikai korrektség és a szélsőségek elleni küzdelem leple alatt a liberálisok átfogó rendszert építettek ki a közvélemény manipulálására, hatékonyan felszámolva a szólásszabadságot mind a mainstream médiában, mind az általuk irányított közösségi hálózatokban. Aki csak egy kicsit is tiltakozott a baloldali-liberális napirenddel szemben vagy eltért attól, azt azonnal „szélsőjobboldalinak”, „rasszistának”, „fasisztának” és „nácinak” titulálták, és kirekesztésnek, elnémításnak és jogi zaklatásnak volt kitéve, akár bebörtönzésnek is. A cenzúra fokozatosan totális karaktert kapott, és maga a trumpizmus – a globalisták ellenzőinek más irányzataival (elsősorban Oroszországban), valamint az európai populista mozgalmakkal vagy a multipolaritás-koncepciókkal együtt – lett közvetlen célpontja.

A liberális elit nyíltan a társadalom gyengeelméjű és lelkiismeretlen elemeinek tekintette a hétköznapi polgárokat, és a demokráciát nem „többségi uralomként”, hanem „kisebbségi uralomként” határozta meg újra. Mindent, ami nem esett egybe a baloldali liberális napirenddel, „álhíreknek”, „putyini propagandának”, összeesküvés-elméleteknek és veszélyes, büntetőintézkedéseket igénylő szélsőséges nézeteknek tekintették. Így az elfogadhatóság zónája erősen leszűkült, és mindent, ami eltér a woke, az ultrabaloldali liberalizmus dogmájától, elfogadhatatlannak, üldözöttnek és blokkolandónak minősítették. Ez a liberális globalizmus minden rendelkezésére vonatkozott – a nemek közötti egyenlőségre, a migrációra, a kritikus fajelméletre, az oltásokra és így tovább. Valójában a liberalizmus totalitáriussá és teljesen intoleránssá vált, és a „befogadás” alatt csak az ember liberálissá válását jelentette.

A trumpizmus mindezt radikálisan elutasítja, és követeli a szólásszabadság visszaadását, amelyet az elmúlt évtizedekben fokozatosan teljesen felszámoltak. Nem szabad előnyben részesíteni egyetlen ideológiát sem, és maga a véleményszabadság védelme a lehetséges ideológiák teljes spektrumában – a szélsőjobbtól a szélsőbalig – képezte a trumpizmus ideológiájának alapját.

Trumpizmus kontra posztmodern

A trumpisták elutasítják a posztmodernizmust (Frankfurti iskola) is, amelyet általában éppen a kultúra és a művészet „progresszív” baloldali liberális mozgalmaihoz kötnek. Ugyanakkor a trumpizmus még nem alakította ki saját stílusát, és csak a posztmodern kultúra leváltására korlátozódik, illetve a kulturális kutatások diverzifikálására szólít fel. Általában a trumpisták hagyományos értékekre hivatkozva – vallás, sport, család, erkölcs stb. – ellenzik a posztmodernizmust és az abban rejlő aktív nihilizmust.

A trumpizmus hívei többnyire nem kifinomult értelmiségiek, inkább a posztmodern diktatúra relativizálását és a degenerált művészet normává alakítása elve felülvizsgálatát követelik. De a trumpizmus egyes ideológusai éppen ellenkezőleg, azt javasolják, hogy a posztmodernizmust mint olyant vegyék el a baloldali liberálisoktól, és építsenek fel egy alternatív posztmodernizmust – ha úgy tetszik, egy „jobboldali posztmodernizmust”. Az irónia és a dekonstrukció elvének átvételét szorgalmazzák, szembefordítva azt a balliberális formulákkal és kánonokkal, bár korábban kifejezetten a tradicionalisták és a konzervatívok ellen alkalmazták.

Még Trump első választási kampánya alatt is egyesültek a támogatói a 4chan platformon, megkezdve a liberálisokat nevetségessé tevő és szándékosan provokáló ironikus mémek és abszurd diskurzusok tömeggyártását. Néhányan közülük (például Curtis Yarvin vagy Nick Land) még tovább mentek és előterjesztették a „sötét felvilágosodás” tézisét, ennek liberálellenes olvasatát javasolva, sőt még egy monarchia létrehozását is szorgalmazták az Egyesült Államokban.

Bizonyos szempontból a posztmodernista Trump csapatának második embere, aki nagyrészt biztosította győzelmét, maga Elon Musk, aki a hagyományos értékeket és a jobboldali politikát ötvözi a jövőbe vetett futurisztikus vetítéssel és a technológiai fejlesztés hangsúlyozásával. Hasonlóan gondolkodik Peter Thiel, a Szilícium-völgy egyik legnagyobb üzletembere.

Hayektől Sorosig és vissza

A baloldali liberálisok szemszögéből az emberiség politikatörténete az elmúlt évszázadokban a klasszikus liberalizmustól a balos, sőt szélsőbalos változatok felé mozdult el. Ha a klasszikus liberálisok megengedték a perverziókat – de csak az egyén szintjén –, és soha nem emelték normává, még kevésbé törvénnyé, akkor a haladó liberálisok pontosan ezt tették, és pontosan ugyanúgy, mint a régi liberálisok: elkezdték felszámolni a perverzió minden formáját. Kollektív identitás, az individualizmust az abszurditásig hajtva.

Ez a folyamat a huszadik század liberális ideológiájának három ikonikus alakja példáján keresztül követhető nyomon.

Friedrich von Hayek, a neoliberalizmus megalapítója úgy vélte, hogy el kell utasítanunk minden olyan ideológiát, amely előírja, hogy az embernek mit kell gondolnia és csinálnia. Ez még a régi klasszikus liberalizmus volt, amely a totális egyéni szabadságot és a szabad piacot ünnepelte.

Tanítványa, Karl Popper kritizálta a fasizmus és a kommunizmus totalitárius ideológiáit, átültetve azt Platónra és Hegelre is. Popper totalitárius jegyei már jól kivehetők. A liberálisokat és a liberalizmus híveit „nyitott társadalomnak”, a másként gondolkodókat pedig „a nyílt társadalom ellenségeinek” nevezi, sőt úgy véli, véget kell vetni nekik, még mielőtt károsítanák a „nyitott társadalmat” vagy lelassíthatnák a fejlődését.

George Soros, Popper tanítványa újabb lépést tesz ebbe az irányba, és minden illiberális rezsim megdöntésére a legradikálisabb – gyakran terrorista – mozgalmak támogatására szólít fel, amelyek szembeszállnak ezekkel a rezsimekkel, és könyörtelenül büntetik, kriminalizálják és felszámolják a „nyílt társadalom” ellenfeleit. Soros Trumpot, Putyint, Modit, Hszi Csin-pinget és Orbánt személyes ellenségének nyilvánította, és aktívan harcolni kezdett ellenük (spekulációval szerzett hatalmas tőkéje felhasználásával). Ő lett a színes forradalmak szervezője Kelet-Európában, a posztszovjet térben, az iszlám világban, sőt Délkelet-Ázsiában és Afrikában is. Teljes mértékben támogatta a személyes szabadságjogok korlátozását célzó brutális intézkedéseket a világjárvány idején, előmozdította a kötelező általános védőoltást, és szigorúan büntetőeljárást indított a Covid-ellenesek ellen. Így az új liberalizmus nyíltan totalitáriussá, szélsőségessé és terroristává vált.

A trumpizmus ennek a Hayek-Popper-Soros sorozatnak a megfordítását javasolja. Ám térjünk vissza a kezdetekhez, vagyis von Hayek mindent megengedő totalitáriusellenes és némileg klasszikus liberalizmusához. Egyes trumpisták ennél is tovább mennek, és az amerikai polgárháború előtti gyökeres amerikai tradicionalizmushoz való visszatérésre szólítanak fel.

Ellentmondások a trumpizmuson belül

Áttekintésünk képet ad a trumpizmus ideológiájának legáltalánosabb körvonalairól. De már most, ebben az általános kontextusban, fokozatosan kirajzolódnak a speciális, részben antagonisztikus pólusok. Valamennyi trumpista – így vagy úgy – osztja a fentieket, de olykor máshová helyezik a hangsúlyt, olykor ultimátumszerűen teszi ezt.

Az egyik választóvonal az, amit a közelmúltban „a jobboldali technokraták és a jobboldali tradicionalisták közötti konfliktusnak” neveztek – a technológiai jobboldal és a trad-jobboldal. A jobboldali technokraták vitathatatlan vezetője és szimbóluma Elon Musk. Egyesíti a technológiai futurizmust (tech right), a Marsra vezető emberes repülés híres ígéretét, az új technológiák fejlesztését a konzervatív értékek előmozdításával és a jobboldali populizmus aktív, támadó támogatásával. Álláspontja közismert, és ma az egész Nyugat ezt figyeli.

Musk még Trump beiktatása előtt egy új jobboldali konzervatív menetrendet kezdett aktívan népszerűsíteni az X.com közösségi oldalán, azt állítva, hogy azzal leváltja Soros programját. Utóbbi globális szinten hozott létre baloldali-liberális hálózatokat, megvesztegetve politikusokat, és rendszereket váltott le mind a vele ellenséges, mind a semleges, sőt baráti országokban. Most Elon Musk vállalta ezt, és ebben valószínűleg a Meta rendszer megalkotója, Zuckerberg is támogatni fogja, aki nemrég csatlakozott a trumpizmushoz, és megígérte, hogy felszámolja az Instagram és Facebook hálózatán a woke cenzúrát. Musk, a PayPal alkotója, Peter Thiel és Zuckerberg a „jobboldali technokraták” pólusát képviselik.

Ám az Egyesült Államokon belül a trumpisták között már kialakult ellenfeleik egy csoportja, amelyet elsősorban Steve Bannon, Trump korábbi (első ciklusú) nemzetbiztonsági tanácsadója képvisel. Bannont és támogatóit „trad right”-nak titulálják.

A konfliktus a legális bevándorlók állandó tartózkodási engedélyének biztosítása miatt alakult ki, amit Musk támogatott, Bannon pedig élesen ellenzett. Utóbbi az amerikai nacionalizmus álláspontját fogalmazta meg, amelynek támogatói Trump legfontosabb választói is, követelve az amerikai állampolgárság megszerzése folyamatának bonyolultságát, és előterjesztve az „Amerika az amerikaiakért” tézist. Sokan támogatták Bannont, aki fejére olvasta Musknak, hogy csak nemrég csatlakozott a konzervatívokhoz, miközben az amerikai nacionalisták évtizedek óta küzdenek ezekért az értékekért. Így a trumpizmusban ellentmondások alakultak ki egyrészt a jobboldali globalizmus, a futurizmus és a technokrácia, másrészt a jobboldali nacionalizmus között. Ezt az ellentmondást nemrég szellemesen kiemelte Sam Hyde amerikai woke-ellenes komikus.

Újabb konfrontációs vonal alakult ki az Izrael-barát és az Izrael-ellenes trumpisták között. Ismeretes, hogy maga Trump, Vance alelnök és Pet Hegseth, akit az új kormányzatban az Egyesült Államok védelmi miniszteri posztjára jelöltek, Izrael feltétlen támogatói. Valószínű, hogy Trump megválasztása részben Izrael-barát álláspontjának és személyesen Netanjahu teljes támogatásának volt a következménye. A zsidó lobbi rendkívül erős az Egyesült Államokban. Ugyanakkor számos realista – mint például John Mearsheimer, Jeffrey Sachs vagy a híres nonkonformista újságíró és nyomozó, Alex Jones – kategorikusan elutasítja a trumpizmus ezen oldalát, és ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok józanabb módon kezelje az egyensúlyt a Közel-Keleten, és közvetlen érdekeit szolgáló politikát folytasson, amely a legtöbbször egyáltalán nem esik egybe Izrael érdekeivel. Ugyanazok az emberek Trump táborában különböző pozíciókat foglalhatnak el e két tengelyen. Így az Izraellel szemben kritikus Alex Jones Muskot támogatja, míg Musk ellenfele, Steve Bannon Izrael támogatására koncentrál.

Trumpizmus és generációs elmélet

Érdemes néhány szót ejteni a nemzedékek elméletéről, amelyet néhány szerző – William Strauss és Neil Howe – dolgozott ki korábban. Ez megmagyarázza nekünk, milyen helyet foglal el a trumpizmus az amerikai politika- és társadalomtörténetben. Ezen elmélet szerint az Egyesült Államokban nyomon követhető a folyamatosan változó ciklusok rendszere – egy nagy (körülbelül 85 év, az emberi élet hagyományos hossza) és egy kicsi. Minden nagy ciklus (saeculum, évszázad) négy részből vagy fordulatból áll. A négy fordulat négy évszaknak is felfogható. Az első fordulatot „Magas”-nak hívják és a rugónak felel meg. A második az „Ébredés”, és a nyárnak felel meg. A harmadik, a „Kibontakozás” az ősznek felel meg. A negyedik, a „Válság”, a télnek felel meg. Minden kör körülbelül 21 évig tart. Minden fordulatot egy bizonyos generáció kísér. Ezért nevezik az elméletet „nemzedékek elméletének”. Gyakran hivatkoznak rá olyan kifejezésekkel, mint a „legnagyobb generáció” (1900–1923), „a csendes generáció” (1923–1943), „baby boom” (1943–1963) és „X generáció” (1963–1984), „Y-generáció” (1984–2004) vagy „Z-generáció” (2004–2024).

A Strauss-Howe elmélet a huszadik század 40-50-es éveit egy nagy ciklus első generációjaként írja le. Ez az első fordulója a „nagy ciklusnak”, amelyet a szerzők „Magasságnak” neveznek. Ezt az időszakot a lakosság erőteljes mozgósítása, a társadalmi fellendülés, a társadalmi intézmények erősödése jellemzi. Ez a lelkesedés, az optimizmus, a szolidaritás és az értékek felemelkedésének korszaka.

Ezt követi a második fordulat: a huszadik század 60-70-es évei – „Ébredés”. Ez a belső világra való összpontosítás korszaka – a hippik, a pszichedelikumok, a spirituális küldetések ideje. Ezzel párhuzamosan a (szellemi) individualizmus felé való elmozdulás történik, és megkezdődik a társadalmi szolidaritás korróziója. Ez a rockzene és az erkölcsi felszabadulás időszaka.

Aztán jön a fokozatos bomlás korszaka – a huszadik század 80-90-es évei. „Unbraiding” nevű fordulat. Átmenet van a spirituális individualizmusból a mindennapi, materializmus felé. A szociális érzület korrodálódott és hanyatlik. A hippiket és a klasszikus rockot felváltja a punk (nincs jövő), a techno és az industrial.

A 2000-es évektől a 2020-as évekig az utolsó fordulat – a „Válság” – valósul meg. Jelzője az iszlám fundamentalisták terrortámadása a New York- i Szabadkereskedelmi Központ ellen – szeptember 11. Ezt követi az Egyesült Államok intenzív beavatkozásai a világ különböző részein, majd egy járvány és egy háború Ukrajnában. A társadalmi szövet teljesen szétesik. Az optimizmus halványul. A társadalom rohamosan romlik. Ez a befejező ciklus agresszív agóniája. A hatalomban teljesen inkompetens republikánusok vagy demokraták vannak rendkívül alacsony szellemi szinttel: Bush Jr., a nárcisztikus Obama, egy nagyon idős, demens ember, Joe Biden.

Az individualizmus a perverziók legalizálásává válik. Ez az ébredés korszaka genderpolitikájával, poszthumanizmusával, sötét ökológiájával. Így kiderül, hogy a 2024-es választás nemzedékelméleti összefüggésben nem más, mint egy évszázadváltás (saeculum). A trumpizmus itt egy kilépést jelent az Új Századba és belépést annak első fordulójába, egy új „Magasságba”. Az előző század összes irányzata, és különösen a „Válság” megszűnt. Az ébredés formájában megjelenő liberalizmust elvetik. A következő ciklus új beállításokkal, elvekkel és szabályokkal kezdődik. Trump véget vet a „Válságnak”, és elindítja az átmenetet a „Magasság”-ba.

A nemzedékek elméletének megalkotásakor a kritikusok meglehetősen kedvezően viszonyultak hozzá. Ám amikor a liberálisok rájöttek, hogy ez az elmélet milyen komolyan aláássa tekintélyüket és ideológiájukat, észhez tértek és heves kritikával támadták, tudománytalanságát próbálva bizonyítani. Ironikus módon a vita arról, hogy ez tudományos volt-e vagy sem, meghatározta a 2024-es választások kimenetelét és azt, hogy a Deep State elismerte Trump győzelmét.

Valószínű, hogy a mélyállam egyes részei megismerték a „Strauss-Howe-elméletet”, és meglehetősen reálisnak találták. És ha igen, akkor nem kell meglepődni a baloldali liberalizmus és struktúrái gyors lebontásán, nincs értelme átmenetinek tekinteni a trumpizmust, ami után megindul a visszatérés az előző vonalhoz. Valószínűleg ez a visszatérés soha többé nem kezdődik el, mivel a nagy ciklus megváltozott.

Legalábbis ha ez az elmélet igaz. Különben eléggé meggyőzőnek látszik.

A trumpizmus geopolitikája

Most térjünk át a trumpizmus egy másik aspektusára – a külpolitikára. A kulcs itt az, hogy a hangsúlyt globális perspektíváról az Amerika-központúságra és az amerikai expanzionizmusra helyezzük át.

Trump kijelentései Kanada 51. államként való annektálásáról, Grönland megvásárlásáról, a Panama-csatorna átvételéről és a Mexikói-öböl Amerikai-öbölre való átnevezéséről a legvilágosabb példák erre. Ezek mind egyértelmű jelei a nemzetközi kapcsolatokban támadó realizmusnak, és ráadásul a Monroe-doktrínához való visszatérésnek a Woodrow Wilson-doktrína évszázados uralma után. A XIX. századi Monroe-doktrína az Egyesült Államok külpolitikájának prioritásaként az észak-amerikai kontinens és részben a dél-amerikai kontinens feletti ellenőrzés megteremtését nyilvánította ki, hogy gyengítse és megszüntesse az óvilág európai hatalmainak befolyását az Újvilágra. Az első világháború után létrejött Wilson-doktrína az amerikai globalisták útitervévé vált, mivel a hangsúlyt az Egyesült Államokról mint nemzetállamról a liberális demokrácia normáit és struktúráit az egész emberiségre helyezte át, globális léptékben. Ebben az Egyesült Államok háttérbe szorult a nemzetközi misszióval szemben.

A nagy gazdasági világválság idején az Egyesült Államoknak nem volt ideje a Wilson-doktrínára, de a második világháború után visszatértek ehhez a témához. Az elmúlt évtizedekben tulajdonképpen ez dominált. Ebben az esetben persze mindegy volt, kié Kanada, Grönland vagy a Panama-csatorna: végülis a globalista elit által irányított liberális demokratikus rezsimek uralkodtak mindenhol.

De ma Trump drámaian megváltoztatja a fókuszt. Most ismét az USA mint állam „számít”, és azt követeli, hogy Kanada, Dánia és Panama ne a világkormánynak (amelyet Trump valójában feloszlat, hanem Washingtonnak, azaz az USA-nak és magának Trumpnak) hódoljon be, aki a „Magasság” időszak karizmatikus vezetője.

Az Egyesült Államok térképe ötvenegy állammal (ha Puerto Ricót is számoljuk ), Grönlanddal és a Panama-csatornával élénken szemlélteti ezt a fordulatot a Wilson-doktrínától a Monroe-doktrína felé.

A globalista rezsimek lebontása Európában

A legcsodálatosabb dolog, ami már most is megdöbbentette a Nyugatot, az a gyorsaság, amellyel a trumpisták, még mielőtt megszilárdították volna a hatalmukat, elkezdték nemzetközi szinten megvalósítani programjukat. Így Elon Musk az X közösségi hálózaton 2024 decemberétől kezdődően aktív politizálásba kezdett az Amerikai Egyesült Államok által (ezúttal a trumpisták által) nem kedvelt vezetők eltávolítására. Korábban a Soros-struktúrák tették ezt a globalisták javára. Musk tétovázás nélkül elkezdett hasonló kampányokat folytatni – de csak olyan antiglobalisták és európai populisták javára, mint az Alternatíva Németországnak és annak vezetője, Alice Weidel Németországban, Nigel Farage Nagy-Britanniában, Marine Le Pen Franciaországban. Mind a Grönlandot önként feladni nem akaró dán kormány, mind a kanadai Trudeau, aki ellenezte, hogy országa az Egyesült Államok igazi 51. államává váljon, alaposan megkapta tőle a magáét.

Az egykori hálózat láncszemeit képviselő európai globalisták megzavarodtak és tiltakozni kezdtek az USA közvetlen beavatkozása miatt az európai politikába, amire Musk és a trumpisták higgadtan megjegyezték nekik, hogy senki nem kifogásolta Sorost és beavatkozásait, fogadják el tehát a mi verziónkat is! Ha az Egyesült Államok a világ ura, akkor, kérem, engedelmeskedjenek – ahogy Obamának, Bidennek és Sorosnak, vagyis a mélyállamnak engedelmeskedtek.

Musk, és valószínűleg Thiel, Zuckerberg és más globális hálózattulajdonosok elkezdték lebontani a globalista rendszert – elsősorban Európában –, hatalomra juttatni és támogatni azokat a populista vezetőket, akik osztják a trumpisták elképzeléseit és stratégiáit. Ebbe az Orbán Magyarországa, Fico Szlovákiája és Meloni Itáliája modellbe volt a legkönnyebb beilleszkedni, vagyis azokba a rezsimekbe, amelek már a hagyományos értékekre támaszkodtak, és különböző fokú elszántsággal szálltak szembe a globalistákkal.

Más országokban is a trumpisták többféle eszközzel akarják megváltoztatni a hatalmat – lényegében ugyanúgy, mint elődeik, a globalisták. Most például kampányt indított Musk Keir Starmer ellen Nagy-Britanniában, ahol leleplezték és bocsánatkérésre kényszerítették, sőt bűntársát „a pakisztáni erőszaktevők szabadjára engedett bevándorlóbandáinak támogatóját az Egyesült Királyságban”. Ha ilyen kemény támadás érkezik Washingtonból, a britek kénytelenek lesznek ezt komolyan venni. Musk valami hasonlót kezd bevetni Macron és a német liberálisok ellen is, akik igyekeztek megakadályozni a jobboldali populista Alternatíva Németországnak gyors népszerűségnövekedését.

Európa korábban szigorúan Amerika-barát volt, de most Washington, ha nem is 180, de legalább 90 fokkal megváltoztatta ideológiai irányvonalát.

Fájdalmasnak tűnik az európai vezetők nehéz helyzete, akik most tanulják meg, mint engedelmes, betanított állatok a cirkuszban, hogy alázatosan teljesítsék a gazda újfajta parancsait. Azonnal meg kell tagadniuk, amit hűségesen (vagy inkább cinikusan és hazug módon) szolgáltak, és hűséget kell esküdniük az új trumpista ideológiai központnak. Van, aki hajlandó lesz esküdni, de lesz, aki ellenáll. Ám a folyamat elkezdődött: a trumpisták lerombolják a liberálisok és a globalisták erődjeit Európában. És ismét szigorúan Huntington előírásai szerint.

A trumpistáknak szükségük van egy konszolidált Nyugatra mint geopolitikailag és ideológiailag integrált civilizációra. Lényegében egy teljes értékű Amerikai Birodalom létrehozásáról beszélünk.

A trumpizmus Kína-ellenes konszenzusa

A trumpisták másik alapvető irányvonala a nemzetközi politikában a Kínával szembeni ellenállás. Számukra annak az összességét képviseli, amit a baloldali liberalizmusban és globalizmusban utálnak: a baloldali ideológiát és az internacionalizmust. Kína mindkettőt megtestesíti a szemükben, és ezt hagyományosan saját amerikai globalistáik politikájával társítják.

Természetesen a modern Kína sokkal összetettebb jelenség, de a trumpista Kína-ellenes konszenzus azon alapszik, hogy Kína mint a nem fehér és nem nyugati civilizáció bástyája, kihasználta a globalizáció előnyeit, és nemcsak felemelte magát, hanem önálló pólus státuszba került, felvásárolta az amerikai ipar, üzlet és földterületek jelentős részét is. Az ipar Délkelet-Ázsiába való áttelepítése az olcsóbb munkaerő után kutatva, megfosztotta az Egyesült Államokat ipari potenciáljától, ipari szuverenitásától, így az országot külső forrásoktól függővé tette. Kínát az elszigetelt ideológiája pedig nyilvánvalóan Washington által ellenőrizhetetlenné teszi.

A trumpisták a kínai csodáért minden felelősséget saját globalistáikra hárítanak, és Kína a legfőbb ellenség pozíciójába került. Kínához képest Oroszország tíz fokkal enyhébb kérdésnek tűnik, és egyelőre meg sem jelenik a képernyőkön. Kína tehát az első számú ellenséggé vált. A világ rendetlenségéért ismét minden felelősséget az amerikai globalistáknak tulajdonítanak.

A trumpizmus Izrael-barát irányzata

A trumpizmus második fő témája a külpolitikában Izrael és az izraeli szélsőjobb támogatása. Láttuk, hogy ez nincs konszenzus a trumpisták között, ahol van egy Izrael-ellenes szegmens is, de általában a fő vektor az Izrael-pártiság. Ez a zsidó-keresztény protestantizmus elméletén alapul, amely a zsidó Messiás eljövetelét feltételezi a zsidók keresztény hitre térésének pillanataként, valamint az iszlám általános elutasítását. A trumpisták iszlamofóbiája táplálja Izraellel való szolidaritásukat (és fordítva), ami összességében közel-keleti politikájuk egyik legfontosabb vektorát alkotja. Ebben az értelemben az iszlám síita pólusát, amely a legaktívabb az Izrael-ellenes politikában, a trumpisták a legnagyobb rossznak tartják. Ebből adódik Irán, az iraki síiták és a jemeni huszik, valamint a szíriai alaviták brutális elutasítása. A trumpizmus erős síitaellenességet tartalmaz, és általában hű a jobboldali és szélsőjobboldali cionizmushoz.

Trumpizmus a latinok ellen

Az Egyesült Államok belpolitikája szempontjából a latin-faktor a legfontosabb. És itt is fontos S. Huntington, aki több évtizeddel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy az észak-amerikai identitást és annak nukleáris típusát, a wasp (fehér angolszász protestáns) kultúrát a latin-amerikai bevándorlási hullámok fenyegetik leginkább, amelyeknek egészen más – katolikus-latin – identitása van. Huntington érvelése szerint egy bizonyos pontig az angolszászok más népeket is beolvaszthattak az olvasztótégely rendszerébe, de a latinok tömeges beáramlásával ez már nem lehetséges.

Ennélfogva a migránsfóbia egy specifikusabb vektort nyer az Egyesült Államokban: a kifejezetten a latin-amerikai országokból érkező tömeges migrációval szembeni ellenségeskedést. Ezzel a hullámmal szemben Trump elnöksége első ciklusában megkezdte a Nagy Fal építését.

Ez határozza meg a trumpisták latin-amerikai országokkal szembeni attitűdjét: általában baloldalinak tekintik őket, és ugyanúgy általában a bűnözői migráció forrásának. A Monroe-doktrínához való visszatérés azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak nagyobb ellenőrzést kell gyakorolnia a latin-amerikai országok felett. Ez közvetlenül a Mexikóval fenntartott kapcsolatok eszkalációjához vezet, és különösen meghatározza a Panama-csatorna feletti teljes ellenőrzés megteremtésének igényét.

Felejtsd el Oroszországot, Ukrajnáról nem is beszélve!

Úgy tűnik, Oroszország lényegtelen tényező a trumpisták nemzetközi politikájában. Nincs bennük ideológiai és a priori russzofóbia, mint a globalistákban, de nem is éreznek nagy rokonszenvet Oroszországgal. A trumpisták között számos ruszofil van, aki úgy gondolja, hogy Oroszország a fehér keresztény civilizáció része, bűn és meggondolatlanság lenne tovább nyomni a kínai ölelésbe. De az ilyen emberek kisebbségben vannak. A legtöbb trumpista számára Oroszország egyszerűen nem számít. Gazdaságilag nem jelent komoly versenyt (ellentétben Kínával), nincs diaszpóra az Egyesült Államokban, az Ukrajnával való konfliktus pedig valami regionális, jelentéktelen, amiért a felelősség a globalistákat illeti, akik a trumpisták ellenségei.

Természetesen jó lenne lezárni az ukrajnai konfliktust, de ha ez nem sikerül gyorsan, a trumpisták ezt a kérdést az európai globalista rezsimekre bízzák, amelyek egy ilyen konfrontációban feszültté válnak, meggyengülnek. És ez csak a trumpisták kezére játszik. Ukrajna viszont egyáltalán nem valami fontos és jelentős, és csak az Obama- és Biden-kormányzat korrupciós kalandjainak általános vizsgálatában lehet értelme. Természetesen az orosz-ukrán konfliktusban a trumpisták nagyrészt nem foglalnak el oroszbarát álláspontot, de Ukrajna támogatása, különösen példátlan mértékben, mint Biden idején, kizárt a számukra.

A trumpizmus passzív multipolaritása

Érdemes megfontolni a trumpizmus és a multipolaritás kapcsolatát. Nem valószínű, hogy a többpólusú világ elmélete teljesen elfogadható a számukra. A trumpizmus az amerikai hegemónia új változata, de az unipolaritás itt egészen más tartalommal és természettel bír, mint a globalistáké. A világrendszer középpontjában az Egyesült Államok és annak hagyományos értékei állnak – vagyis a fehér keresztény Nyugat, amely meglehetősen patriarchális, de ugyanakkor elismeri a szabadságot, az egyént és a piacot. Mindenki másnak felajánlják, hogy vagy kövesse a Nyugatot, vagy azon kívül keresse magának a jólét és fejlődés zónáját. Ez már nem befogadás, hanem korlátozott exkluzivitás. A Nyugat egy olyan klub, amelyért keményen kell dolgozni, hogy bekerüljön valaki.

Ezért a trumpisták egyáltalán nem törődnek más civilizációkkal. Ha ragaszkodnak az útjukhoz, csak tegyék. Ez a rosszabb nekik. Ám ha csatlakozni akarnak a Nyugathoz, akkor egy sor komoly vizsgát kell letenniük. De továbbra is másodosztályú társadalmak maradnak.

Vagyis ez nem aktív és megerősítő multipolaritás, hanem passzív és megengedő: azt mondják, ha nem lehetsz Nyugat, légy önmagad. A trumpisták nem fognak többpólusú világot építeni, de nincs ellenükre semmi. A maradékelv szerint úgyis kiderül: nem lehet mindenki nyugati, így a többiek vagy törekedhetnek e cél felé, vagy beletörődnek abba, hogy önmaguk maradjanak.

Intraamerikai multipolaritás

A trumpizmus ideológiájának legfontosabb eleme, hogy elsősorban az Egyesült Államok belső problémáira összpontosít. A MAGA és az Amerika első tézisei ezt erősen hangsúlyozzák. Ezért a trumpisták nem annyira a külpolitikában, mint inkább a belpolitikában találkoznak a multipolaritás jelenségével. Igen, új ideológiai alapokon igyekeznek megteremteni az USA hegemóniáját, de a belpolitika továbbra is prioritást élvez számukra. A trumpizmus tehát független civilizációként néz szembe a multipolaritással, elsősorban magán Amerikán belül.

A többpólusú világ elmélete hét fő civilizációra vonatkozik: nyugati, orosz-eurázsiai, kínai, indiai, iszlám, afrikai és latin-amerikai. Egy heptarchia szerkezetét alkotja, ahol az egyes pólusok már államcivilizációkká konszolidálódnak, míg mások virtuális állapotban vannak. Pontosan ezt írta le Huntington (a japán-buddhista civilizációval kiegészítve). A külpolitikában a trumpizmus nem foglalkozik túlzottan a heptarchiával. A globalistáktól eltérően a trumpistáknak nem az a céljuk, hogy szabotálják a multipolaritás folyamatát és megtámadják a BRICS-országokat, de nyilvánvalóan nem is érdekeltek a multipolaritás előmozdításában. Ezért a heptarchia a belpolitikában válik a legérzékenyebbé. És itt éppen ellenkezőleg, jelenléte meglehetősen élesen érezhető. Masszív és olykor igen jelentős diaszpórákról beszélünk az Egyesült Államokban. Az ébredés és a befogadás normáinak feloldásával a faji, etnikai és vallási identitás ismét szabadon beszélhető lesz az Egyesült Államokban.

A nagy probléma, mint már láttuk, a latin diaszpóra. Az Egyesült Államok wasp identitását fenyegeti, amelyet aktívan erodál. Ez logikusan maga után vonja a latinsággal kapcsolatos elemek démonizálását: az etnikai maffiát, a bevándorlók átáramlását a falon, a latin-amerikai kartellek általi kábítószer-terjesztést, az embercsempészetet és hasonlókat. Latin-Amerika képviselteti magát az Egyesült Államokon belül, és ez a kép összességében negatív és romboló. Ezért a latin-amerikai pólust minden bizonnyal negatívan fogjuk értékelni, ami már most kezd kihatni a Mexikóval való kapcsolatok alakulására. A Monroe-doktrína, amelyre Trump mozdul, amerikai dominanciát feltételez az Újvilágban, ami egyértelműen ellentmond egy független pólus kialakításának Latin-Amerikában. Itt a trumpisták többé-kevésbé radikálisak lesznek.

A másik belső tényező a növekvő Kína-fóbia. Kína az Egyesült Államok fő gazdasági és pénzügyi versenytársa. Egy erős kínai tényező jelenléte magában az észak-amerikai gazdaságban csak súlyosbítja a kérdést. A heptarchia ezen pólusát az Egyesült Államokon belül és kívül is az ellenségeskedés prizmáján keresztül fogjuk látni.

Az iszlám világ hagyományosan a jobboldali amerikai konzervatívok ellenfele. Izrael feltétlen támogatását, bármilyen szélsőségesek is a tetteik, részben az iszlamofóbia határozza meg. A muszlim közösségek széles körben képviseltetik magukat az Egyesült Államokban és a Nyugat egészében, így a trumpisták szemében ők ellenségek.

Az indiai tényező teljesen más. Jelenleg hatalmas indiai diaszpóra van az Egyesült Államokban, és bizonyos ágazatokban, különösen a Szilícium-völgyben, általában az indiaiak vannak túlsúlyban. Trump legközelebbi munkatársai, például Vivek Ramaswamy és Kash Patel hinduk. Vance alelnöknek hindu felesége van. Tulsi Gabbard, a hawaii maori etnikum pedig vallásként fogadta el a hinduizmust. És bár a trumpisták nacionalista szegmense – különösen Steve Bannon és Ann Coulter – a közelmúltban elkezdett szembehelyezkedni a hinduk növekvő befolyásával az Egyesült Államokban és Trump köreiben, a trumpisták általában véve pozitívan viszonyulnak Indiához mint pólushoz az Egyesült Államokon belül és kívül. Sőt azt sem rejtik véka alá, hogy Kína helyett inkább India legyen az olcsó ipari munkaerő fő támasza. Vagyis itt inkább pozitív a hozzáállás az indiai civilizációhoz.

Afrika problémája nem nagyon foglalkoztatja a trumpistákat, és ez a pólus elsősorban az Egyesült Államokon belüli afroamerikaiak problémáján keresztül jelenik meg. A fehérekkel szembeni faji konszolidációjukat, amelyet a globalisták segítettek, fenyegetésnek tekintik. Ezért itt talán az afroamerikai szegmens további asszimilációja és elszigetelődésének ellenállása az uralkodó. Ez az Afrikából az Egyesült Államokba irányuló migráció szabályozására is hatással lesz.

A heptarchia másik tagja Oroszország. De ellentétben minden más civilizációval, az oroszok jelenléte az Egyesült Államokban rendkívül korlátozott. Nem képviselnek semmilyen etnikai tömeget, és a legtöbbször teljesen beépültek az Egyesült Államok szociokulturális rendszerébe, egyesülve a fehér lakossággal más európai nemzetek képviselőivel együtt. Ezért a trumpisták nehezen és a leggyakrabban csak utólag értelmezik Oroszországot pólusként. A Szovjetunió egy időben az Egyesült Államok és általában a Nyugat fő geopolitikai ellenfele volt. Néha ezt a képet vetítik a modern Oroszországra, de ezt az ellenséges képet a globalisták olyan aktívan elhasználták az előző szakaszban, hogy az teljesen kimerítette annak negatív tartalmát. Az új trumpista irányvonal Oroszország iránt inkább közömbös, mint ellenséges. Bár vannak russzofób és ruszofil pólusok, ezek kevésbé széles körben ismertek. Így a Trumpisták hozzáállását a multipolaritáshoz nagymértékben meghatározzák majd a belső amerikai folyamatok.

Tehát a trumpizmus ideológia. Politikai-filozófiai és geopolitikai dimenziója is van. Fokozatosan egyre élesebben fog kifejezésre jutni, de még most sem nehéz azonosítani főbb jellemzőit.

