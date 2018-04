Friss hírek :: 2018. április 17. 09:50 ::

"A Jobbik továbbra sem szeretné, ha elveszítené civil jellegét a tüntetés-sorozat"

Alább olvasható a közleményük.



A Jobbik már korábban támogatásáról biztosította a civilek által szervezett múlt szombati és eheti kormányellenes tüntetést, ám most sem szeretnénk, ha bármelyik politikai erő kisajátítaná azt. Ezért a legerősebb ellenzéki párt továbbra sem él a felszólalás lehetőségével, nem szeretnénk ha a demonstráció-sorozat elveszítené civil jellegét. A jobbikos politikusok és szimpatizánsaink magánszemélyként vettek részt és lesznek jelen most is a tömegben. Úgy véljük, a tüntetéssorozatnak nem használna, ha pártok prominensei rátelepednének és saját politikai céljaikra használnák fel az óriási tömeget mozgósító eseményt. A Jobbik ezért köszöni a felajánlást, de nem delegál felszólalót a most szombati demonstrációra sem és ezt várja el a felelősen gondolkodó többi ellenzéki párttól is.