Magyar Péternek sok jó tapasztalata volt "romákkal", és "nagyon-nagyon" megemelné a családi pótlékot

Magyar Péter kedd este, a pécsi tüntetése után egy órán át élőben válaszolt a nézők kérdéseire a TikTok-csatornáján. Az élőzős telefon túloldalán lévő stábjától azt az információt kapta, hogy már százezren nézik őket élőben, aztán rájöttek, hogy összetévesztették a lájkok és az élő nézők számát. A telefon kezelője pedig rendszeresen odarakott valamit Magyar fejére, írja a Telex.

Egy kis ízelítő:

Romákról vélemény? Hát ez így elég tág.

Magyar azt mondta, hogy a "romák" a legnagyobb kisebbség, kb. egymillióan lehetnek, és nagyon fontos a "roma" integráció, de a "romák" nem egyformák, sokfajta segítség kell. Szerinte az ő listájukon is van "roma", és neki sok jó tapasztalata volt "romákkal". (Érdemes lenne megkérdezni országjárása során a cigányfertőzött településeken élő híveitől - akár rögzíteni is lehet, ha így jobban esik -, nekik milyen tapasztalataik vannak ezekkel a derék "romákkal", és vajon ők is a magyarokat hibáztatják-e a kialakult helyzetért, mint teszi azt messiásuk a következő mondatában - a szerk.)

A többségi társadalom felelőssége vitathatatlan, a romák ugyanúgy tagjai a magyar történelemnek, akik részt vettek a harcainkban. De fontos, hogy a rendet és a jogszabályokat mindenki betartsa, ebben segítsük egymást.

Azt is világossá tette, hogy a családi pótlékot "nagyon-nagyon" megemelné (hogy a jövőben még több magyarnak - köztük gyermekeinknek - lehessen "jó tapasztalata a romákkal", tesszük hozzá mi).

Magyar ezek után úgy fogalmazott, nemzeti liberális embernek tartja magát.

Azt is megkérdezték tőle, mi a Tisza Párt álláspontja az "LMBTQ-emberekkel" kapcsolatban. Azt válaszolta, a pártnak nincs, csak személyes álláspontja van, "mindenki úgy él, aki szeretne, amíg mást azzal nem bánt". (Ezek szerint az nem számít bántásnak, hogy arra akarják kényszeríteni a normális többséget, hogy kénytelen legyen elviselni az undorító, agresszív devianciájukat, sőt még jó arcot is vágni hozzá, különben jön a homofóbozás és a feljelentgetés a munkahelyen, illetve gyermekeinket is a saját képükre formálnák, így termelve ki az utánpótlást - a szerk.)



A volt feleség is gyűjtötte a jó tapasztalatokat: "Én például szeretem Kis Grófo Mert a nézését meg a járását című számát" - nyilatkozta 2022 áprilisában

Mit mond a cigány (!) szakértő a családipótlék-emelésről?

Forgács István 2022 januárjában közölt cikket a beszédes "Családi pótlék emelése? Köszönjük, nem. Azaz: köszönjük, ne!" címmel.

Ebben egyebek mellett az alábbiakat írja:

Felelősen gondolkodó, a társadalmi felzárkózás és a cigány közösségek kérdését ismerő ember nem támogathatja a családi pótlék pénzbeli emelését.

Sokaknak valóban sokat segíthet a megemelt családi pótlék, de a felzárkózásban érintett családok többségének a többszörösére emelt összeg sem jelentene megoldást, mert azzal a pénzzel megfelelően kellene tudni bánni (még akkor is, ha úgysem lenne sok), amihez pedig más is kell.

A családi pótlékot nem szabad megemelni. Helyette ki kell egészíteni NEM PÉNZBENI juttatással, hanem olyan vásárlási utalvánnyal (akár papíralapon, akár elektronikus formában, például telefonos alkalmazásban), amelynek összege kizárólag alapvető higiéniai termékekre lenne fordítható.

A felzárkózáspolitikai tanácsadó úgy látja: "ha valaha volt is ilyen, ma már többségükben ők sem babagyárban gondolkodnak, egyre többen vannak, akik már nem a káróból, hanem a karjukból akarnak megélni. A kétkezi, tisztességes munkájukból."

Jó lenne osztani Forgács István bizakodását, hogy egyre többen vannak ilyenek, de ettől függetlenül: akárhányan is legyenek, erősen valószínűsíthető, hogy az ő fejlődésüket is visszavetné Magyar Péter belbudai távolságból meghozott "nagyon nagy emelése".

