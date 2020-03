Friss hírek :: 2020. március 15. 15:58 ::

Kurz: felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat! - A játszótereken is oszlathatják az öt főnél nagyobb csoportokat

Jelentősen korlátozzák Ausztriában az emberek mozgását az új koronavírus-járvány megfékezése érdekében: vasárnap felszólították az osztrákokat, hogy vonuljanak házi karanténba, megtiltották az öt embernél népesebb összejöveteleket, és tovább korlátozták azon országok számát, amelyeknek az állampolgárai az országba léphetnek.

A korlátozó intézkedések hétfőn lépnek életbe, keddtől zárva tartanak az éttermek, és további korlátozások is várhatóak - közölte egy kormányszóvivő.

Felkérjük az osztrákokat, szigeteljék el magukat - áll a Sebastian Kurz kancellár hivatala által kiadott közleményben. Ez azt jelenti, hogy csak a velük együtt élő emberekkel tartsanak fenn társas érintkezést - tették hozzá. Az embereket kérik, lehetőség szerint csak a halaszthatatlan munkavégzés, a szükséges élelmiszerek beszerzése és mások segítése céljából hagyják el a lakásukat.



Kritikus tömeg

Csak az öt főt nem meghaladó létszámú rendezvények, összejövetelek megtartása engedélyezett. A korlátozást a hatóságok ellenőrizni fogják, a nagyobb létszámú csoportban összeverődő embereket - akár egy játszótéren is - a rendőrök fel fogják szólítani, hogy menjenek haza.

Bővül a beutazási tilalom

Ausztria a beutazási tilalmi listára felvette Nagy-Britanniát, Hollandiát, Oroszországot és Ukrajnát is, és keddtől leállítja az ezekből az országokból érkező légi járatokat. A közlemény szerint ezekből az országokból csak azok léphetnek be, akik vállalják a kéthetes karantént, vagy érvényes orvosi igazolást mutatnak be arról, hogy egészségesek.

Ausztria korábban a szomszédos Svájcból és Olaszországból érkezők előtt zárta le a határait a koronavírus-járvány miatt, hétfőtől a legtöbb üzlet - kivéve az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat - zárva tart.

Ausztriában a megbetegedések száma elérte a 800-at, hat ember meggyógyult, egy meghalt, a tesztet 8100 embernél végezték el. Fertőzéseket mint a kilenc ausztriai tartományból jelentettek.

Vasárnap egy bécsi kórházban elhunyt egy 65 éves beteg, akinél fennállt a fertőzés gyanúja. Az esetet még tisztázni kell - közölte Michaela Riegler-Keil, a Ferenc József Kórház (KFJ) orvosigazgatója.

Ukrajna is lezár

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap rendelettel életbe léptette a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedéseket. Eszerint március 16-tól két hétig Ukrajna nem engedélyezi a beutazást a külföldi állampolgároknak, kivéve azokat, akiknek érvényes állandó vagy ideiglenes tartózkodási engedélyük van az országban. Március 17-től pedig két hétre leáll minden légi, valamint vasúti és buszjáratokon zajló személyszállítás a határokon keresztül.

A kijevi vezetés ezért kérte a külföldön tartózkodó ukránokat, hogy lehetőleg március 17-ig térjenek vissza az országba, ezután ugyanis csak saját gépkocsival, közúton juthatnak haza a korlátozások ideje alatt. A külügyminisztérium ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a határidő letelte után még külföldön rekedt ukránok hazatérésének biztosítására.

Denisz Smihal miniszterelnök közben azt tanácsolta az ukrán lakosságnak, hogy lehetőleg az országon belül se utazzanak.

Belgrád nem tartja kizártnak a szükségállapotot

Szerbiában szombat este óta nem regisztráltak újabb beteget, így a fertőzöttek száma továbbra is 46. A belgrádi kormány döntése értelmében vasárnaptól a Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Spanyolországból, Görögországból és Svájcból érkező külföldi állampolgárok nem léphetnek Szerbia területére. Ugyanez vonatkozik már néhány napja az Olaszországból, Iránból és Romániából érkező nem szerb állampolgárokra. A szerb állampolgárok beléphetnek a saját országukba bárhonnan is jönnek, de ha a hatóság úgy ítéli meg, karantén alá helyezhetők. A belgrádi kormány napról napra bővíti azon országok listáját, amelyek állampolgárai nem léphetnek be az országba.

Aleksandar Vucic szerb elnök vasárnap este jelenti be, hogy úgynevezett civil célokra beveti-e a hadsereget, esetleg a határvédelemben nyújtanak segítséget a jövőben a katonák az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az államfő szombaton arról beszélt, nem tartja kizártnak, hogy szükségállapotot hirdetnek az országban, kedden pedig a várakozások szerint az április 26-ra tervezett általános választások esetleges elhalasztásáról is beszél a politikai pártok vezetőivel.

Eszék: újabb megbetegedés

Az eszéki helyi hatóságok szombat este újabb megbetegedést jelentettek a horvátországi Eszék-Baranya megyéből, ahol korábban már két embernél kimutatták a fertőzést. Az eszéki újabb páciens kapcsolatban állt a másik kettővel. Horvátországban eddig 39 fertőzöttet tartanak számon országos szinten.

Frissítés: Bezárások helyett: a brit kormány csak a 70 éven felülieket különítené el

A brit kormány a 70 éven felüliek egészségvédelmi célú otthoni elkülönítésére dolgoz ki cselekvési tervet az új típusú koronavírus okozta járvány elleni fellépés jegyében, de ezt az intézkedést "a megfelelő időpontban" kívánja életbe léptetni - mondta a brit egészségügyi miniszter vasárnap.

A brit kormány járványellenes stratégiáját előzőleg súlyos bírálattal illette vezető brit egyetemek és kutatóintézetek több száz tudósa.

A 229 egyetemi oktató és kutató által aláírt, szombat éjjel nyílt levél formájában közzétett felhívás kezdeményezői szerint a brit kormány cselekvési menetrendjének célja az emberek közötti távolságtartásra irányuló intézkedések még további késleltetése.

Az aláírók szerint azonban az adatok arra vallanak, hogy a nagy-britanniai fertőzöttek száma néhány napon belül több tízezerre emelkedhet, és ha a fertőzéses esetek száma korlátozás nélkül növekszik tovább, akkor a járvány néhány héten belül több millió embert érinthet.

Nagy-Britanniában jelenleg 1149 fertőzöttet tartanak nyilván, a járvány halálos áldozatainak száma a legutóbbi adatok szerint 21.

A nyílt levelet aláíró tudósok az emberek elkülönítésére eddig tett brit lépéseket elégtelennek minősítették, és annak a véleményüknek adtak hangot, hogy haladéktalanul további, erőteljesebben korlátozó intézkedéseket kell hozni.

Az elhamarkodott korlátozásokba hamar belefáradnak

Matt Hancock egészségügyi miniszter azonban a BBC közszolgálati televíziónak és a Sky News kereskedelmi hírtelevíziónak adott vasárnapi interjúkban megerősítette azt a kormányzati álláspontot, hogy minden lépést a megfelelő időpontban kell megtenni, mert a túl korán meghozott és így nagyon hosszú ideig érvényben lévő korlátozó intézkedésekbe az emberek "hamar belefáradnak".

Hancock mindazonáltal kijelentette: a kormány a későbbiekben arra fogja kérni a 70 évnél idősebb összes brit állampolgárt, hogy maradjanak otthonaikban, és ne fogadjanak látogatókat. A miniszter szerint az érintettek élelmiszer- és gyógyszerellátását házhozszállítással fogják megoldani.

Arra a kérdésre, hogy ez mikortól várható, az egészségügyi miniszter csak annyit mondott, hogy a következő hetekben. Hozzátette: egyelőre nem hajlandó ennél részletesebb menetrendet felvázolni, mivel a kormány ezt az intézkedést akkor akarja meghozni, amikor a tudományos útmutatás alapján úgy ítéli meg, hogy eljött az ideje.

Hancock közölte: Boris Johnson miniszterelnök hamarosan konferenciahívásos értekezletre hívja az érintett iparvállalatok vezetőit, akiket arra kér majd, hogy gyorsítsák a kórházi lélegeztetőgépek és a járvány leküzdéséhez szükséges egyéb orvosi berendezések gyártását.

A felhalmozással csak ártanak

A Brit Kiskereskedelmi Szövetség (BRC) vasárnap közzétett felhívásárban azt kérte, hogy a lakosság ne halmozzon fel feleslegesen készleteket élelmiszerekből és egyéb árucikkekből.

Az utóbbi napokban sok brit szupermarket polcairól a tömeges felvásárlások miatt rendre eltűntek egyes alapvető tartós élelmiszerek, főleg a száraztészták és a konzervek, és az üzletek időnként a kenyérfélékből is kifogynak, bár általános élelmiszerhiány nincs.

A BRC vasárnapi felhívásában arra kérte a vásárlókat, hogy legyenek másokra is tekintettel, mivel ha valaki többet vásárol, mint amennyire valójában szüksége van, akkor az adott termékből másnak esetleg nem jut.

"Ha együttműködünk, mindenkinek jut elegendő mindenből" - áll a kiskereskedelmi szövetség nyílt levelében.

(MTI)

