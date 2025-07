Hivatkozott Csányi Sándor egy korábbi, 340 oldalas tanulmányára, amelyet az MLSZ-elnök a legutóbbi választási ciklusa előtt készített, és amely nem foglalkozik a magyar klubfutball és a nemzetközi kupaszereplés kérdésével.

Kubatov szerint a profi liga létrehozásával az MLSZ feladata az amatőr futball, a válogatott és az NB III-as, illetve alacsonyabb osztályú csapatok szervezése maradna, míg az NB I és NB II önállóan működne.

Elmérgesedett a helyzet a Fradi és az MLSZ között

Ahogy arról mi is beszámoltunk , Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke és Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke reagált Csányi Sándornak a Nemzeti Sportban megjelent interjújára, amelyben kritikát fogalmazott meg a klub és Kubatov ellen, és politikai megjegyzéseket is tett. Csányi szerint a Ferencváros konfrontatív magatartást mutat, például a kupadöntő jegyértékesítési vitájában és a fegyelmi büntetések be nem fizetésével, és a Ferencváros felelős szurkolói viselkedéséért, mégis alig tilt ki drukkereket. Személyes sérelemként említette, hogy az FTC ultrái obszcén rigmusokkal gyalázták őt és családját, amit klubvezető szerinte nem ítélt el.