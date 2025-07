Sport :: 2025. július 5. 13:25 ::

Példátlan méretű doppingellenőrzés a Tour de France-on

Példátlan méretű és intenzitású doppingellenőrzést valósít meg a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a szombaton (ma) elrajtoló Tour de France országúti kerékpáros körversenyen.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt működő ITA a sportági világszervezet, az UCI megbízásából hatszáz tesztet végez el az egyik legjelentősebb kerékpáros verseny három hete alatt, de már annak kezdete előtt, az elmúlt egy hónapban is megejtett mintegy 350 kontrollvizsgálatot.

Az ITA bejelentése szerint a programot a legújabb tudományos eredmények alapján, teljesítmény- és kockázatelemzéssel kombinálva hajtják végre, s a műveletben az ügynökség negyven saját embere mellett a Francia Doppingellenes Ügynökség specialistái is részt vesznek. A Tour de France alatti ellenőrzés szelektív lesz és a verseny kívül is megtörténhet, nemcsak az egyes szakaszok befutóinál. Mint minden évben, a sárga trikó viselőjét és az egyes etapok győzteseit is tesztelik, emellett a minták egy részét későbbi analízis céljából megőrzik.

(MTI)