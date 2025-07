Anyaország, Sport :: 2025. július 5. 15:14 ::

Hiányzott még egy néger az Újpestből

Az Újpest labdarúgócsapata a suriname-i válogatott csatárral, Gleofilo Vlijterrel erősítette meg keretét.

A lila-fehér klub honlapja szombaton számolt be arról, hogy a 25 éves ballábas támadó pénteken átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon, majd aláírta szerződését. Vlijter a szerb élvonalban szereplő OFK Beogradtól érkezett, ahol a legutóbbi szezonban meghatározó szerepet töltött be: 35 mérkőzésen 11 gólt szerzett, illetve 6 gólpasszal is hozzájárult csapata teljesítményéhez.



A 25 éves ballábas jó néhány klubban játszott már (kép: UTE)

Karrierje során megfordult már Cipruson az Arisz Limasszol és Doxa Katokopiasz együttesénél, Grúziában a Torpedo Kutaisiben, Izraelben volt a Beitar Jerusalem és a Hapoel Ramat Gan játékosa, valamint futballozott már Finnországban a VPS-nél is.

Vlijter a suriname-i válogatott legeredményesebb gólszerzője: 31 válogatott mérkőzésen 15 gólt jegyez.

(MTI)