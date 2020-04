Friss hírek, Koronavírus :: 2020. április 28. 16:10 ::

"A Mi Hazánk továbbra is egyedüli politikai erőként áll ki a postások mellett"

Aki azt gondolta, hogy az egészségvédelmi szabályok bevezetésével megoldódtak a Magyar Posta bajai, az hatalmasat téved, a neheze még csak most jön - mondta Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom esztergomi elnöke.

Kiemelte, hogy bár a híradásokban arról beszélnek, a karácsonyi szezonhoz fogható a csomagforgalom, belsőleg mégis azt kommunikálják, hogy negyven százalékkal csökkent a posta bevétele.

– Józan paraszti ésszel belátható, hogy a kettő közül az egyik állítás nem igaz – mutatott rá Lantos.

Több postavezetővel is beszélt, és mind azt állították, hogy a vidéki postákon nem jellemző a visszaesés, ez maximum a fővárosi nagyobb postákat vagy a nagyvárosok kiemelt hivatalait érinti, ennek ellenére a felső vezetés mégis meglebegtette, hogy 40 százalékkal kellene csökkenteni a dolgozók bérét.

– Hál’ Istennek ezt egyelőre elvetették, de csak egy fokkal jobb az, amit be akarnak vezetni – mondta a Mi Hazánk politikusa.

Ugyanis a helyi sajátosságokat figyelmen kívül hagyva az ország összes postájára kiadták, hogy a nyár elejéig ki kell adni mindenki szabadságának 70 százalékát, ez roppant negatívan érinti az egyébként is állományhiánnyal küszködő postákat. Mindezt ráadásul úgy, hogy túlórát nem produkálhatnak, azt egész egyszerűen nem fizetik ki.

– Ez abszolút mértékben teljesíthetetlen, őrültség, a hozzá nem értés ékes példája – hangsúlyozta.

Viszont sokan azt sejtik e mögött, hogy a koronavírus elleni védekezés leple alatt tervez tömeges leépítést posta felső vezetése, de nem az adminisztratív részlegekből, hanem az ablak mögött ülőkből és az utcai kézbesítőkből, mert arra a következtetésre juthat az igazgatóság, hogy csökkentebb munkaerővel is működik a posta, nem szükséges ennyi dolgozó. Lantos szerint további baljós jel, hogy a próbaidősöket már be sem hívják, de azt is hozzáfűzte, a postán a próbaidő a többi munkahelytől eltérően nem három, hanem 6 hónap, de az is előfordul, hogy valakivel évekig ilyen féléves szerződéseket kötögetnek, mire felveszik határozatlan időtartamra.

Az esztergomi elnök szerint teljesen egyértelművé vált, hogy a Mi Hazánk egyedüli politikai erőként áll ki a postásokért.

– Megbecsülést és tiszteletet a postásoknak, hiszen az ország normális működését tekintve semmivel sem értéktelenebb az ő munkájuk, mint akár az egészségügyi dolgozóké! – nyomatékosította.

Felszólította a posta vezetését, hogy azonnali hatállyal vonják vissza az életidegen rendelkezéseket, a helyi viszonyokhoz szabottan járjanak el, kezdjék újra a szakszervezetekkel a bértárgyalásokat. A koronavírus járvány ideje alatt pedig ne azzal legyenek elfoglalva, hogy értékesítési elvárásokat fogalmaznak meg, sőt, véglegesen szüntessék meg az “értékesítési terrort”.